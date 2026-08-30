Công nghệ Toyota Hybrid được kiểm chứng trên toàn cầu, tăng trưởng mạnh tại Việt Nam

TP - Các mẫu xe hybrid của Toyota tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu cũng như tại Việt Nam với doanh số ấn tượng, trở thành giải pháp di chuyển xanh bền vững và tiện lợi cho người Việt.

Sau gần 3 thập kỷ kể từ khi Toyota Prius ra đời và nhanh chóng gây tiếng vang, hybrid trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của thương hiệu Nhật Bản. Xe hybrid ngày càng trở thành lựa chọn điện hóa có tính thực tiễn cao. Những động thái mới nhất cho thấy hãng tiếp tục kỳ vọng vào công nghệ này, từ quy mô doanh số đến đầu tư sản xuất và phát triển thế hệ pin mới.

Quy mô toàn cầu tạo nền tảng cho chiến lược hybrid

Theo Reuters, Toyota bán 5,39 triệu xe trong tháng 6 đầu năm, tiếp tục duy trì vị thế hãng xe bán chạy nhất thế giới. Đây là lần thứ 7 liên tiếp tập đoàn Nhật Bản đạt thành tích này. Trong đó, xe điện hóa đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu sản phẩm và doanh số của Toyota. Tại châu Âu, các mẫu xe điện hóa chiếm tới 87% tổng doanh số của Toyota Motor Europe trong nửa đầu năm 2026, các mẫu xe hybrid nằm trong top bán chạy nhất. Tại Bắc Mỹ, doanh số xe điện hóa chiếm đến 56,8% tổng doanh số bán hàng.

Tập đoàn Toyota Nhật Bản cũng ghi nhận, trong quý II/2026, các mẫu xe điện hóa chiếm 55,3% tổng doanh số của Toyota và Lexus, trong đó phần lớn là xe hybrid. Tính trên cả năm tài chính, Toyota kỳ vọng doanh số HEV sẽ lần đầu tiên vượt mốc 5 triệu xe. Để làm được điều đó, Toyota có kế hoạch tăng năng lực cung ứng, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu suất và khả năng cạnh tranh về chi phí. Tại Nhật Bản, các dây chuyền sản xuất với công suất khoảng 600.000 xe sẽ được chuyển đổi để phục vụ sản xuất pin thế hệ mới trong giai đoạn 2027-2028. Công ty cũng đang xem xét tiếp tục mở rộng công suất hướng tới năm 2030.

Yaris Cross HEV lọt top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường

Công nghệ hybrid đang tiếp tục được tối ưu và trở thành một phần quan trọng trong chiến lược tiếp cận đa chiều, phù hợp với tốc độ chuyển đổi và điều kiện thực tế tại từng thị trường. Uy tín trên toàn cầu cũng tạo đà cho dòng xe hybrid bước sang trang mới tại Việt Nam.

Lựa chọn di chuyển xanh tin cậy cho người Việt

Tại Việt Nam, thị trường xe hybrid cho thấy sự khởi sắc rõ rệt trong hai năm trở lại đây. Năm 2025, doanh số xe hybrid toàn thị trường tăng 44% so với năm trước đó. 7 tháng đầu năm 2026, 12.501 chiếc được giao đến tay khách hàng, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Giờ đây, không chỉ Toyota, Honda hay Suzuki, mà nhiều thương hiệu Hàn Quốc, Trung Quốc đã giới thiệu các mẫu xe hybrid tại thị trường Việt Nam.

Là thương hiệu tiên phong giới thiệu xe hybrid và dẫn dắt thị trường khi chiếm đến 66% thị phần, Toyota đã cho thấy chiến lược phát triển lâu dài tại Việt Nam. Hiện hãng đang phân phối 5 mẫu xe hybrid tự sạc, gồm: Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Camry và Alphard. Trong đó, Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường. Toyota cũng đang trong giai đoạn hiện đại hóa nhà máy và xây dựng dây chuyền lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam, chủ động nguồn cung và đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Lợi thế của hãng Nhật không chỉ nằm ở lịch sử nghiên cứu và phát triển công nghệ hybrid, chất lượng sản phẩm mà còn mang đến sự an tâm cho chủ xe trong suốt hành trình gắn bó. Phát triển mạng lưới 88 đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền trên toàn quốc, đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu về xe hybrid theo tiêu chuẩn của Toyota toàn cầu, sự đơn giản hóa trong khâu bảo dưỡng động cơ hybrid và chi phí tương đương xe thuần xăng đã tạo lợi thế cho Toyota trong việc tiếp cận khách hàng Việt.

Hiện nay, người tiêu dùng đang đứng trước nhiều lựa chọn xe điện hóa hơn, nhưng xe hybrid với khả năng di chuyển linh hoạt, không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị vẫn là lựa chọn thực tế và mang tính lâu dài.