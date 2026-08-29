Hyundai Santa Fe chốt lịch ra bản mới: SUV dùng xăng sạc điện

TPO - Tại sự kiện ngày hội nhà đầu tư mới đây, Hyundai đã chính thức xác nhận thời điểm ra mắt và những thông số cốt lõi của mẫu Santa Fe EREV.

Cụ thể, đây sẽ là mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) đầu tiên của hãng, hướng tới lấp khoảng trống giữa xe hybrid truyền thống và xe thuần điện. Hyundai Santa Fe EREV sẽ được sản xuất tại Mỹ và dự kiến xuất hiện trong nửa đầu năm 2027.

Mẫu xe này trước đó đã được bắt gặp trong quá trình chạy thử với tên mã nguyên mẫu "MX5a EREV", trong đó chữ "A" đại diện cho cấu hình dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ.

Những chiếc xe thử nghiệm ngoài thực tế cho thấy Santa Fe EREV có thiết kế với hai nắp, bao gồm nắp bình xăng và một cổng sạc điện chuyên dụng.

Hyundai xác nhận sẽ có Santa Fe phiên bản EREV. Ảnh: KCB

Khác với hệ thống hybrid song song thông thường, động cơ đốt trong của Santa Fe EREV không trực tiếp dẫn động xe. Thay vào đó, bộ phận này đóng vai trò như một máy phát điện, cung cấp năng lượng để sạc cụm pin điện áp cao trong quá trình xe vận hành.

Bộ pin này có dung lượng chưa bằng một nửa so với một mẫu xe điện cùng cỡ. Điều này giúp giảm trọng lượng và chi phí sản xuất, trong khi vẫn duy trì những ưu điểm của hệ truyền động điện như mô-men xoắn tức thời và khả năng vận hành êm ái.

Mẫu SUV cũng sẽ được trang bị thế hệ cell pin mới do Hyundai tự phát triển. Theo hãng, pin công nghệ mới có công suất đầu ra cao hơn gấp đôi so với loại cell trước đây, đồng thời giúp rút ngắn thời gian sạc khoảng 40%.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Santa Fe EREV là quãng đường di chuyển kết hợp. Con số được Hyundai công bố ở mức khoảng 965 km cho mỗi lần đổ đầy nhiên liệu và sạc đủ pin.

Phiên bản EREV sẽ ra mắt vào năm 2027, thời điểm dự kiến dòng Santa Fe được nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Ảnh: TopElectricSUV

Về thiết kế, Santa Fe EREV dự kiến ra mắt cùng diện mạo nâng cấp của Santa Fe thế hệ thứ 5. Khoang lái sẽ được tích hợp nền tảng thế hệ mới Pleos Connect cùng trợ lý trí tuệ nhân tạo Gleo AI.

Santa Fe EREV được Hyundai phát triển hướng tới nhu cầu sử dụng đặc thù của khách hàng tại Bắc Mỹ cũng như một số thị trường quốc tế.

Mẫu xe được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày bằng năng lượng điện, đồng thời vẫn duy trì khả năng di chuyển đường dài và kéo theo tải trọng lớn mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc.