Xe ô tô nào có công nghệ hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn?

TPO - Kiểm soát hành trình thích ứng giúp giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước là tính năng khá phổ biến trên các dòng ô tô hiện đại. Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, trách nhiệm cuối cùng trong việc giữ khoảng cách an toàn vẫn thuộc về người cầm lái.

Theo các chuyên gia, ngày nay nhiều mẫu xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), trong đó tính năng kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) có khả năng liên tục theo dõi và xác định vị trí tương đối của xe chạy phía trước.

Tùy nhà sản xuất, hệ thống có thể sử dụng radar, camera hoặc kết hợp nhiều cảm biến để xác định xe phía trước, khoảng cách và chênh lệch tốc độ giữa hai xe.

Khi phát hiện xe phía trước chạy chậm hơn, ACC sẽ chủ động giảm tốc để duy trì khoảng cách mà tài xế đã cài đặt. Radar trên các mẫu ô tô hiện đại có thể phát hiện vật thể ở khoảng cách hàng trăm mét, phục vụ các chức năng như ACC và phanh khẩn cấp.

Nhiều xe phổ thông ở Việt Nam có công nghệ hỗ trợ giữ khoảng cách

Tại Việt Nam, tính năng ACC hiện xuất hiện trên khá nhiều mẫu xe phổ thông. Chẳng hạn, Toyota tích hợp hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC vào gói Toyota Safety Sense, hiện có trên một số mẫu xe như Corolla Cross và Camry. Hệ thống có thể tự động thay đổi tốc độ để duy trì khoảng cách với xe phía trước.

Honda cũng trang bị ACC trong gói an toàn Honda Sensing trên City, Civic, HR-V hay CR-V. Với Subaru, ACC là một phần của hệ thống hỗ trợ lái EyeSight. Hai mẫu SUV Forester và Crosstrek đang bán tại Việt Nam đều được trang bị công nghệ này.

Bên cạnh đó, Hyundai có Smart Cruise Control trên Santa Fe và Palisade; Mazda trang bị Mazda Radar Cruise Control cho CX-5 và CX-8. Một số phiên bản Territory, Ranger và Everest của Ford cũng được cung cấp tính năng ACC.

Ở nhóm xe điện, công nghệ này cũng ngày càng phổ biến. VinFast VF 6 Plus được công bố trang bị ACC cùng cảnh báo va chạm phía trước và phanh tự động khẩn cấp. VF 7 Plus cũng có ACC trong gói ADAS, trong khi phiên bản Eco chỉ sử dụng kiểm soát hành trình thông thường.

Công nghệ chỉ để hỗ trợ, không lái thay

Tuy nhiên, cần lưu ý khoảng cách mà ACC duy trì phụ thuộc vào thiết kế của từng hãng, mức khoảng cách người lái lựa chọn, tốc độ và điều kiện hoạt động của hệ thống.

Thực tế khi tham gia giao thông, khoảng cách an toàn không phải một con số cố định. Nó thay đổi theo tốc độ của xe, tốc độ phương tiện phía trước, tình trạng giao thông và các thiết lập của hệ thống.

Do đó, màn hình trên xe thường không đưa ra một con số cụ thể tính bằng mét để thể hiện khoảng cách với phương tiện phía trước. Khoảng cách thực tế liên tục thay đổi, khiến con số hiển thị biến động nhanh và có thể trở thành yếu tố gây mất tập trung cho tài xế.

Hệ thống ACC sử dụng các vạch chỉ báo để thông báo về khoảng cách gần, trung bình và xa đối với xe phía trước.

Thay vào đó, các hệ thống ACC phổ biến thường cho phép lựa chọn khoảng cách thông qua một số cấp độ hoặc biểu tượng trực quan như dạng vạch gần, trung bình và xa. Sau khi người lái chọn mức mong muốn, hệ thống sẽ tự động can thiệp vào ga và phanh để duy trì khoảng cách tương ứng với xe phía trước.

Như vậy, tài xế có thể xác định mình đang sử dụng mức khoảng cách nào, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể biết chính xác xe đang cách phương tiện phía trước bao nhiêu mét.

Vì thế, ACC chỉ nên được xem là công nghệ hỗ trợ duy trì khoảng cách, không phải phương tiện để tài xế xác định xe đã đáp ứng chính xác khoảng cách tối thiểu theo quy định giao thông hay chưa.

ACC và những công nghệ tương tự chỉ mang tính hỗ trợ người lái.

Quan trọng hơn, ACC và các công nghệ ADAS nói chung vẫn chỉ đóng vai trò hỗ trợ người lái, không phải lái tự động hoàn toàn. Hiệu quả của tính năng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện như đường sá, thời tiết hoặc khi xuất hiện tình huống đột ngột như bị xe khác tạt đầu.

Người lái do đó vẫn phải trực tiếp kiểm soát phương tiện, tuân thủ tốc độ cho phép và duy trì sự tập trung để chủ động xử lý khi có tình huống phát sinh.

Trong điều kiện bình thường cũng như với xe không có ACC, quy tắc 3 giây vẫn là cách đơn giản để tài xế ước lượng khoảng cách với xe phía trước.