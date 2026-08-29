VinFast VF 9 thêm “đôi mắt” cho người lái giữa phố đông

Một xe máy tiến vào điểm mù, phương tiện cắt ngang khi đang lùi hay người đi tới đúng lúc cửa xe chuẩn bị mở đều là những tình huống thường gặp trong đô thị. Với hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) trên VinFast VF 9, người lái như có thêm một “đôi mắt” hỗ trợ quan sát, thậm chí có thể can thiệp trong nhiều tình huống khẩn cấp.

Thêm “mắt” ở những vùng người lái khó quan sát

Giao thông đô thị buộc tài xế phải theo dõi nhiều hướng cùng lúc. Trong khi người lái tập trung vào dòng xe phía trước, một xe máy có thể tiến nhanh vào vùng khuất bên hông. Khi lùi khỏi ô đỗ, hai phương tiện bên cạnh lại che phần lớn tầm nhìn. Ngay cả khi xe đã dừng, việc mở cửa cũng có thể tạo rủi ro va chạm với người đang đi tới từ phía sau.

Với một chiếc SUV cỡ lớn như VF 9, việc quan sát quanh xe càng quan trọng khi di chuyển trong phố đông. Thân xe lớn đem lại không gian rộng rãi cho hành khách, nhưng cũng đòi hỏi người lái kiểm soát tốt hơn.

Anh Phạm Quốc Huy, 41 tuổi, sống tại Hà Nội, chủ xe VinFast VF 9, cho biết khi mới mua xe, anh có đôi chút băn khoăn vì kích thước xe lớn. Tuy nhiên, chỉ sau một vài lần cầm lái, anh đã hoàn toàn tự tin khi di chuyển trong phố.

“Các cảnh báo trên VF 9 hỗ trợ rất đúng lúc, đúng chỗ”, anh Huy chia sẻ.

Cụ thể, cảnh báo điểm mù hỗ trợ anh phát hiện phương tiện nằm ở khu vực khó quan sát bằng gương. Tính năng này phát huy rõ khi người lái chuẩn bị chuyển làn trên tuyến đường đông với xe máy di chuyển sát hai bên thân xe.

Khi lùi khỏi chỗ đỗ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hỗ trợ nhận biết phương tiện đang tiến tới từ hai hướng. Đây là tình huống thường gặp tại hầm chung cư, trung tâm thương mại hoặc dãy đỗ xe vuông góc với lối đi.

Cảnh báo mở cửa cũng là tính năng anh Huy đánh giá cao. Nếu hệ thống nhận thấy có phương tiện tiếp cận từ phía sau, người ngồi trên xe sẽ được cảnh báo kịp thời trước khi mở cửa.

Công nghệ “cứu” những tình huống nguy hiểm

Theo anh Huy, hệ thống cảnh báo trên VF 9 hỗ trợ người lái nhận biết sớm nguy cơ va chạm với phương tiện hoặc người đi đường. Trường hợp người lái phản ứng không kịp, ADAS trên xe còn có khả năng can thiệp ở cấp độ cao hơn. Đơn cử, tính năng phanh tự động khẩn cấp có thể hỗ trợ giảm tốc trong điều kiện phù hợp, giảm nguy cơ hoặc mức độ va chạm.

Anh Huy từng trực tiếp trải nghiệm tính năng này trong một lần di chuyển trên phố. “Có lần một xe máy bất ngờ tạt ngang đầu xe ở khoảng cách khá gần. Tôi vừa nhận ra tình huống thì xe đã phanh trước, có thể nói là ‘cứu’ tôi một pha. Những tình huống kiểu này ở Việt Nam không hiếm nên tôi thấy ADAS trên VF 9 khá sát với thực tế giao thông hằng ngày”, anh kể lại.

Bên cạnh tính năng này, VF 9 được tích hợp cả công nghệ cảnh báo chệch làn, kiểm soát đi giữa làn, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, giám sát hành trình thích ứng, điều chỉnh tốc độ thông minh... hữu ích cả khi di chuyển trong phố và trên cao tốc, đường trường. Sử dụng xe mới hơn 6 tháng, nhưng anh Huy cho biết VF 9 đã trở thành phương tiện quen thuộc của gia đình anh trên mọi chuyến đi, dù là đi lại hằng ngày hay trên những hành trình du lịch xa.

Nhiều chủ xe cho rằng, kích thước xe lớn không còn là trở ngại khi người lái có thể bao quát tốt hơn vùng xung quanh và nhận cảnh báo trước các nguy cơ tiềm ẩn. Đây cũng là cách VF 9 mang lại sự tự tin cho người dùng trong nhiều tình huống.