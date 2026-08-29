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Xe

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Toyota chuẩn bị sản xuất xe mới tại Việt Nam, có cả hybrid

Lê Tuấn

TPO - Hãng xe Nhật vừa nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án xây dựng dây chuyền sản xuất mới tại Phú Thọ. Đây là cơ sở để Toyota triển khai hiện đại hóa nhà máy, chuẩn bị sản xuất xe hybrid tại Việt Nam.

Ngày 28/8 vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Toyota Việt Nam đối với Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam.

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Lãnh đạo của Toyota Việt Nam nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Phú Thọ ban hành. Ảnh: TMV

Theo hãng này, dự án bổ sung mục tiêu lắp ráp, sản xuất xe ô tô và phụ tùng ô tô các loại, bao gồm các dòng xe điện hóa.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 283 triệu USD, với diện tích đất sử dụng là 28,6 ha, quy mô sản xuất, lắp ráp được đăng ký ở mức khoảng 52.000 xe ô tô mỗi năm; bên cạnh đó là hoạt động sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác.

Toyota Việt Nam dự kiến bắt đầu thi công xưởng Sơn và xưởng Dập từ tháng 5/2027. Hai xưởng dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2029, tạo nền tảng cho việc sản xuất các mẫu xe CKD (xe lắp ráp trong nước) mới tại Việt Nam.

Đại diện hãng nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng để Toyota Việt Nam triển khai chương trình xây dựng nhà máy, chuẩn bị sản xuất các mẫu xe CKD mới, bao gồm xe hybrid.

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Toyota Corolla Cross HEV đang là mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Toyota là thương hiệu dẫn đầu ở mảng xe hybrid. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 7 tháng đầu năm 2026, đã có 8.314 xe hybrid Toyota bán ra thị trường.

Với mức doanh số trên, Toyota đang chiếm 66% thị phần xe hybrid của hiệp hội. Trong đó, Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV và Yaris Cross là những mẫu xe hybrid thuộc nhóm bán chạy nhất thị trường.

Lê Tuấn
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