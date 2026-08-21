Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Mẫu xe đắt nhất lịch sử của Toyota hút khách

Lê Tuấn

TPO - Mẫu Toyota GR GT sẽ rất khó mua được ở Mỹ, lý do đến từ chính sách phân bổ của hãng dành cho mẫu xe thể thao này.

Chia sẻ với The Drive, ông Andrew Gilleland, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động ô tô của Toyota cho biết: “Mức độ quan tâm của khách hàng dành cho GR GT là rất lớn”.

Theo ông Gilleland, hơn 150 khách hàng tiềm năng đã trực tiếp làm việc với nhân viên Toyota tại sự kiện The Quail để lựa chọn cấu hình cho chiếc xe, dù hãng chưa chính thức mở hệ thống đặt hàng.

toyota-gr-gt.jpg

Sau đó, Toyota đã mở một trang đăng ký dành cho những khách hàng bày tỏ nguyện vọng sở hữu Toyota GR GT. Tuy nhiên, hãng cho biết vẫn chưa tiến hành lựa chọn danh sách khách hàng được phân bổ xe.

Dẫu vậy, hãng xe Nhật cho biết sẽ không sản xuất hàng loạt mẫu GR GT để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Nguồn cung sẽ được giới hạn chủ động, ưu tiên những khách hàng thực sự đam mê và sử dụng xe, tránh tình trạng đầu cơ mua xe để bán lại với giá cao.

“Chúng tôi sẽ không có đủ xe để đáp ứng nhu cầu, và đó là chủ đích của Toyota. Đây là một dự án được phát triển từ niềm đam mê, bởi Akio Toyoda mong muốn Toyota có một mẫu xe hiệu suất cao đẳng cấp thế giới. Chúng tôi không muốn bán xe cho những người mua để bán lại, mà chỉ muốn những khách hàng thực sự cầm lái”, lãnh đạo của Toyota chia sẻ.

toyota-gr-gt-2.jpg

Thị trường Mỹ dự kiến chỉ được phân bổ khoảng 200-250 chiếc. Hiện Toyota chưa mở đơn đặt hàng và chưa có chiếc GR GT nào được bán ra. Phía hãng xe Nhật cũng chưa công bố tổng số GR GT được sản xuất trên toàn cầu.

Trước đó, ông Jeff Bal, Giám đốc chương trình xe thể thao Gazoo Racing, cho biết khách hàng sẽ phải trải qua quy trình xét duyệt trước khi được Toyota chấp thuận đặt mua GR GT.

Hiện chưa rõ hãng có yêu cầu người mua ký cam kết không bán lại xe trong một khoảng thời gian nhất định hay không. Tuy nhiên, đây có thể là một trong những điều kiện mà khách hàng phải đáp ứng để có cơ hội sở hữu mẫu xe hiệu suất cao này.

toyota-gr-gt-3.jpg

Đóng vai trò là mẫu xe đầu bảng trong dòng sản phẩm hiệu suất cao GR của Toyota, GR GT được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép hoàn toàn mới, kết hợp hệ thống hybrid. Hệ truyền động dự kiến cho công suất hơn 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Một số thông tin gần đây cho rằng GR GT sẽ có giá khởi điểm trên 220.000 USD. Đây là mức giá kỷ lục đối với một chiếc xe logo Toyota, nhưng được đánh giá không quá bất ngờ với một mẫu xe thể thao hiệu suất cao được sản xuất giới hạn.

Những chiếc Toyota GR GT đầu tiên dự kiến được bàn giao cho khách hàng trong năm 2027.

d447aec9-247d-5941-b9f1-8f7674c50000.jpg
Lê Tuấn
#Toyota GR GT #siêu xe #toyota #giá xe toyota #xe đắt nhất

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe