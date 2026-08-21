Mẫu xe đắt nhất lịch sử của Toyota hút khách

TPO - Mẫu Toyota GR GT sẽ rất khó mua được ở Mỹ, lý do đến từ chính sách phân bổ của hãng dành cho mẫu xe thể thao này.

Chia sẻ với The Drive, ông Andrew Gilleland, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động ô tô của Toyota cho biết: “Mức độ quan tâm của khách hàng dành cho GR GT là rất lớn”.

Theo ông Gilleland, hơn 150 khách hàng tiềm năng đã trực tiếp làm việc với nhân viên Toyota tại sự kiện The Quail để lựa chọn cấu hình cho chiếc xe, dù hãng chưa chính thức mở hệ thống đặt hàng.

Sau đó, Toyota đã mở một trang đăng ký dành cho những khách hàng bày tỏ nguyện vọng sở hữu Toyota GR GT. Tuy nhiên, hãng cho biết vẫn chưa tiến hành lựa chọn danh sách khách hàng được phân bổ xe.

Dẫu vậy, hãng xe Nhật cho biết sẽ không sản xuất hàng loạt mẫu GR GT để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Nguồn cung sẽ được giới hạn chủ động, ưu tiên những khách hàng thực sự đam mê và sử dụng xe, tránh tình trạng đầu cơ mua xe để bán lại với giá cao.

“Chúng tôi sẽ không có đủ xe để đáp ứng nhu cầu, và đó là chủ đích của Toyota. Đây là một dự án được phát triển từ niềm đam mê, bởi Akio Toyoda mong muốn Toyota có một mẫu xe hiệu suất cao đẳng cấp thế giới. Chúng tôi không muốn bán xe cho những người mua để bán lại, mà chỉ muốn những khách hàng thực sự cầm lái”, lãnh đạo của Toyota chia sẻ.

Thị trường Mỹ dự kiến chỉ được phân bổ khoảng 200-250 chiếc. Hiện Toyota chưa mở đơn đặt hàng và chưa có chiếc GR GT nào được bán ra. Phía hãng xe Nhật cũng chưa công bố tổng số GR GT được sản xuất trên toàn cầu.

Trước đó, ông Jeff Bal, Giám đốc chương trình xe thể thao Gazoo Racing, cho biết khách hàng sẽ phải trải qua quy trình xét duyệt trước khi được Toyota chấp thuận đặt mua GR GT.

Hiện chưa rõ hãng có yêu cầu người mua ký cam kết không bán lại xe trong một khoảng thời gian nhất định hay không. Tuy nhiên, đây có thể là một trong những điều kiện mà khách hàng phải đáp ứng để có cơ hội sở hữu mẫu xe hiệu suất cao này.

Đóng vai trò là mẫu xe đầu bảng trong dòng sản phẩm hiệu suất cao GR của Toyota, GR GT được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép hoàn toàn mới, kết hợp hệ thống hybrid. Hệ truyền động dự kiến cho công suất hơn 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Một số thông tin gần đây cho rằng GR GT sẽ có giá khởi điểm trên 220.000 USD. Đây là mức giá kỷ lục đối với một chiếc xe logo Toyota, nhưng được đánh giá không quá bất ngờ với một mẫu xe thể thao hiệu suất cao được sản xuất giới hạn.

Những chiếc Toyota GR GT đầu tiên dự kiến được bàn giao cho khách hàng trong năm 2027.