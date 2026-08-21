Xe điện cỡ nhỏ của Honda “cháy hàng” khi vừa mở bán

TPO - Theo Drive, toàn bộ số xe điện Honda Super-One mở bán đợt đầu tại Australia đã được đặt hết chỉ sau vài giờ mở cọc. Phía nhà sản xuất cho biết lô xe được phân bổ cho thị trường này chỉ có khoảng 125 chiếc.

Tuy nhiên, Honda Australia lưu ý số liệu mà hãng cung cấp chỉ phản ánh lượng đơn cọc có thể hoàn, chưa phải các hợp đồng mua xe chính thức.

Dẫu vậy, việc kín đơn trong vài giờ đầu vẫn cho thấy sức hút lớn của mẫu Super-One, trong bối cảnh phần lớn khách hàng Australia chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với xe, chưa nói đến việc lái thử.

Trước đó, Honda đã ghi nhận ít nhất 7.000 lượt khách hàng đăng ký quan tâm Super-One ở Australia. Trong số này có hơn 6.500 lượt được ghi nhận trước thời điểm hãng công bố giá bán vào ngày 4/8.

Honda Australia cho biết mẫu xe điện Honda Super-One đã kín đơn hàng cho năm 2026. Hãng hiện nhận đơn cho các xe giao trong năm 2027 và đang làm việc với nhà máy nhằm tăng nguồn cung.

Theo một số nguồn tin từ đại lý, khách hàng lựa chọn màu sơn hai tông Boost Violet kết hợp nóc đen có thể phải chờ tới giữa năm 2027. Trong khi đó, những người chọn màu đơn sắc như xám, đen hoặc tím có khả năng nhận xe sớm hơn, dự kiến vào đầu năm 2027. Thời gian chờ có thể tiếp tục thay đổi khi các khoản đặt cọc được chuyển thành đơn hàng chính thức.

Super-One cũng thuộc nhóm những mẫu ô tô nhỏ nhất tại Australia, với chiều dài 3.599 mm và chiều rộng 1.573 mm. Xe sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, công suất 47 kW.

Bộ pin 29,6 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 320 km/lần sạc khi di chuyển trong đô thị. Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 80% mất khoảng 30 phút với công suất tối đa 50 kW.

Tại Australia Honda Super-One có giá khởi điểm 36.900 AUD (tương đương 686 triệu đồng) cho phiên bản đơn sắc và 37.400 AUD (696 triệu đồng) nếu chọn bản hai tông màu.

Theo Honda, nhu cầu đối với Super-One tại Australia đang tương đương các thị trường nước ngoài. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến nguồn cung ban đầu khá hạn chế.

Trước đó, mẫu xe điện cỡ nhỏ này cũng đã có mặt tại một số thị trường Đông Nam Á như Singapore, Indonesia và Thái Lan với số lượng hạn chế. Trong đó, thị trường Thái Lan được phân bổ 30 xe, bán ra với giá khởi điểm 990.000 baht, tương đương khoảng 786 triệu đồng.