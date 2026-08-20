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Xe

Xe SUV bị kẹt lơ lửng rồi lật ngửa xuống vực

Lê Tuấn

TPO - Trông thấy một chiếc SUV cỡ lớn mắc kẹt lơ lửng trên gờ tường, hai người dân đã tới hỗ trợ nhưng vô tình lại tác động khiến xe bị lật xuống vực.

Sự cố tại xảy ra tại một bãi đỗ xe ở Hattiesburg, bang Mississippi, Mỹ. Ở khu vực bên ngoài một siêu thị, chiếc Toyota Sequoia đời cũ bị mắc kẹt trên mép tường chắn của bãi đỗ, ngay phía trên một rãnh thoát nước bằng bê tông.

Phần cầu trước của xe nhô ra khỏi mép tường, trong khi khung gầm tựa trên gờ bê tông. Tình trạng của chiếc SUV nặng khoảng 2,5 tấn lúc này được mô tả là như một chiếc bập bênh.

Thời điểm đó, tài xế vẫn mắc kẹt bên trong xe. Hai người đi đường đã tiến tới hỗ trợ. Đoạn video được một tài khoản Instagram đăng tải cho thấy một người dùng sức ép xuống bánh sau, trong khi người còn lại tác động vào móc kéo phía đuôi xe làm lắc khung xe.

Tuy nhiên, những tác động này đã khiến trạng thái cân bằng vốn mong manh của chiếc xe bị phá vỡ. Khi phần đuôi bị nâng lên, trọng tâm của xe dịch chuyển vượt qua điểm cân bằng, khiến chiếc Toyota Sequoia mất kiểm soát và lao thẳng xuống rãnh thoát nước.

Chiếc SUV chúi đầu xuống trước khi lật ngửa. Tài xế bên trong không kịp thoát ra ngoài khi phương tiện bắt đầu rơi xuống.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Hattiesburg, dịch vụ cấp cứu AAA Ambulance cùng lực lượng cảnh sát thuộc Đại học Southern Mississippi đã tham gia xử lý vụ việc.

Theo WDAM7, những người ngồi trong xe may mắn chỉ bị thương nhẹ trong vụ lật xe. Xe cứu hộ có tời kéo sau đó cũng đã đưa chiếc Sequoia trở lại mặt đường trong vài phút.

Lê Tuấn
#SUV #tai nạn #lật xe #mắc kẹt #Toyota Sequoia

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