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Xe

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Cận cảnh siêu xe Ferrari 12Cilindri đầu tiên ở Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Chiếc siêu xe Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam sở hữu ngoại thất đỏ ánh kim đi kèm nhiều trang bị cao cấp. Giá bán cho khách hàng trong nước vẫn chưa được tiết lộ

Gần đây, chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên đã được đưa về Việt Nam thông qua một đơn vị nhập khẩu tư nhân tại TP.HCM. Những hình ảnh ban đầu cho thấy xe sở hữu ngoại thất đỏ ánh kim, mâm 5 chấu sơn đen, cùm phanh màu vàng cùng nhiều chi tiết carbon.

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Chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Đỗ Huy.

Một video mới được chia sẻ đã cho thấy rõ hơn diện mạo của chiếc siêu xe này. Thiết kế của Ferrari 12Cilindri đậm chất grand tourer với phần mui dài.

Phần đầu xe mang thiết kế đặc trưng với cụm đèn pha mảnh và dải màu đen chạy ngang, tạo liên tưởng tới Ferrari 365 GTB/4 Daytona. Phần đuôi được tạo hình mềm mại hơn, kết hợp kính hậu lớn và cụm đèn hậu đặt thấp. Các chi tiết carbon tại cản trước, bên hông và khu vực cản sau cũng là điểm nhấn trên chiếc siêu xe này.

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Ngoại thất của chiếc Ferrari 12Cilindri ở Việt Nam. Ảnh: Long Trần

Bên trong cabin, chi tiết nổi bật nhất là cặp ghế thể thao Daytona Racing với đệm bọc Alcantara đỏ. Vô-lăng xe hiện vẫn được bọc bảo vệ, tích hợp nhiều phím điều khiển.

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Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 15,6 inch, bên cạnh màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch. Một trang bị đáng chú ý khác cũng xuất hiện trên Ferrari 12Cilindri đầu tiên ở Việt Nam là màn hình tùy chọn dành cho hành khách phía trước.

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Màn hình dành cho hành khách phía trước là trang bị tùy chọn. Ảnh: Long Trần

Là mẫu xe kế nhiệm 812 Superfast, Ferrari 12Cilindri được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L. Đây cũng là một trong những mẫu Ferrari thương mại cuối cùng sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên mà không kết hợp hệ thống hybrid.

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Động cơ V12 trên 12Cilindri có công suất 819 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp. Theo Ferrari, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây, 0-200 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h.

Khi ra mắt, Ferrari 12Cilindri có giá khởi điểm khoảng 423.000 USD, tương đương khoảng 11 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn. Giá của chiếc 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến cao hơn nhiều lần so với mức tiêu chuẩn trên.

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Theo giới chuyên gia, mức giá của chiếc siêu xe nhập khẩu này chịu ảnh hưởng đáng kể từ các loại thuế, phí, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe động cơ dung tích lớn, bên cạnh loạt trang bị tùy chọn cao cấp gồm các chi tiết carbon, ghế Daytona Racing và màn hình dành cho hành khách.

Lê Tuấn
#Ferrari #siêu xe #Ferrari 12Cilindri #động cơ V12 #xe sang

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