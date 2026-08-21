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Xe

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Đối thủ mới của Mazda CX-5 lộ diện tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Mẫu BYD Sealion 5 được bắt gặp trên đường phố Việt Nam, có thể là dấu hiệu cho thấy ngày ra mắt thị trường đang tới gần.

Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh một chiếc SUV thương hiệu BYD được chở trên xe chuyên dụng tại Hà Nội. Phần đuôi xe không có lớp che chắn, để lộ logo và dòng chữ Sealion 5.

Một số đại lý tại Việt Nam hiện đã bắt đầu nhận cọc cho BYD Sealion 5 DM-i. Theo thông tin từ đại lý, giá niêm yết dự kiến của mẫu xe này ở mức hơn 700 triệu đồng. Xe có thể ra mắt vào khoảng cuối quý III hoặc quý IV.

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Mẫu BYD Sealion 5 xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Nếu được bán với mức giá trên, Sealion 5 có thể khỏa lấp khoảng trống trong danh mục sản phẩm của BYD tại Việt Nam, nằm giữa sedan Seal 5 có giá từ 696 triệu đồng và SUV Sealion 6 với giá khởi điểm 799 triệu đồng.

Tại Thái Lan, BYD Sealion 5 hiện được phân phối với hai phiên bản Dynamic và Premium, có giá quy đổi lần lượt khoảng 623 triệu và 656 triệu đồng.

BYD Sealion 5 có kích thước dài 4.735 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.710 mm. Mẫu này xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, nhưng được định vị dưới Sealion 6. Khi về Việt Nam, Mazda CX-5 được xem là đối thủ nặng ký nhất của BYD Sealion 5 trong phân khúc.

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Về trang bị, cả hai phiên bản Sealion 5 tại Thái Lan đều sử dụng cụm đèn pha LED dạng thấu kính, mâm đa chấu 18 inch. Khoang nội thất được trang bị vô-lăng bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch và cần số điện tử.

Phiên bản Premium có thêm cảm biến phía trước và cửa cốp chỉnh điện. Cả hai phiên bản đều được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS.

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Về vận hành, Sealion 5 DM-i sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Xe được trang bị cụm pin dung lượng 18,3 kWh, cho phép di chuyển thuần điện tối đa 110 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Nếu được ra mắt tại Việt Nam trong tương lai gần, BYD Sealion 5 sẽ bổ sung thêm một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm SUV cỡ C. Lợi thế của mẫu xe Trung Quốc này là công nghệ PHEV và ADAS. Dẫu vậy, giá bán sau cùng vẫn sẽ là yếu tố then chốt trong bối cảnh nhóm SUV cỡ C ngày càng cạnh tranh gắt gao về giá.

Lê Tuấn
#BYD Sealion 5 #Mazda CX-5 #SUV cỡ C #xe hybrid #phev #xe trung quốc

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