Bestune Việt Nam công bố chuẩn nhận diện FAWCAR và giới thiệu Xiaoma 222

Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình công du Đông Nam Á của Ban lãnh đạo cấp cao FAW Bestune, trong bối cảnh thương hiệu tăng tốc mở rộng thị trường, công bố chuẩn nhận diện FAWCAR, giới thiệu Bestune Xiaoma 222.

Ngày 17/8, Ban lãnh đạo cấp cao FAW Bestune có chuyến công du tại Việt Nam trong khuôn khổ hành trình làm việc tại các thị trường quốc tế. Việc Việt Nam được lựa chọn là điểm đến đầu tiên của hành trình được xem là dấu hiệu cho thấy mức độ quan tâm của FAW Bestune đối với thị trường này.

Đoàn lãnh đạo gồm ông Lưu Trung Thầm - Chủ tịch Hội đồng quản trị FAW Bestune; ông Dương Hiểu Phong - Giám đốc FAW Bestune và ông Trương Phong - Giám đốc khu vực Châu Á - Trung Đông FAW Bestune.

Trong chuyến công tác, đoàn dành thời gian làm việc với Bestune Việt Nam, thăm hệ thống showroom Bestune, khảo sát thị trường, thăm Nhà máy Thái Hưng và tham dự Hội nghị Đại lý Bestune toàn quốc 2026.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình công du

Theo định hướng được chia sẻ trong chuyến công tác, FAW Bestune đánh giá Việt Nam là thị trường có tiềm năng tăng trưởng và có vai trò đáng chú ý trong chiến lược phát triển của thương hiệu tại khu vực.

Việc lãnh đạo cấp cao trực tiếp lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên trong hành trình làm việc quốc tế cũng tạo điều kiện để tập đoàn tiếp cận thị trường ở cấp độ sâu hơn, từ nhu cầu khách hàng, hoạt động đại lý đến xu hướng phát triển của ngành ôtô.

Ban lãnh đạo FAW Bestune cùng Bestune Việt Nam thực hiện nghi thức công bố nhận diện thương hiệu FAWCAR, đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược nâng tầm thương hiệu toàn cầu trong đó có Việt Nam.

FAW Bestune định hướng tiếp tục tăng cường nguồn lực tại Việt Nam, phát triển hệ thống phân phối, sản phẩm và dịch vụ, hướng tới xây dựng hoạt động lâu dài thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu bán hàng trong ngắn hạn.

Trong chuyến công tác, lãnh đạo FAW Bestune cũng trực tiếp làm việc với đội ngũ Bestune Việt Nam và các đại lý để cập nhật phản hồi từ thị trường.

Công bố chuẩn nhận diện FAWCAR tại Hội nghị Đại Lý Bestune toàn quốc 2026 tại Việt Nam

Một trong những điểm nhấn của chuyến công tác là việc Ban lãnh đạo FAW Bestune tham dự Hội Nghị Đại Lý Bestune toàn quốc 2026 ngày 19/8/2026 tại Tam Đảo, Phú Thọ. Trong chương trình, thương hiệu công bố chuẩn nhận diện FAWCAR trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam nhằm nâng tầm thương hiệu, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển mới của thương hiệu.

Chủ tịch FAW Bestune Lưu Trung Thầm phát biểu tại sự kiện, chia sẻ định hướng phát triển của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

FAWCAR được định hướng gắn với hệ sinh thái của tập đoàn FAW và các dòng sản phẩm thế hệ mới, trong đó xe điện là một trong những hướng phát triển đáng chú ý.

Bestune Xiaoma 222 km – sản phẩm mới đáng chú ý

Cùng với việc công bố chuẩn nhận diện mới, Ban Lãnh Đạo FAW Bestune cùng Bestune Việt Nam cũng giới thiệu đến Hội nghị các mẫu xe mới dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới đồng thời giới thiệu Bestune Xiaoma có tầm hoạt động 222 km.

Đây là điểm đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của Bestune tại Việt Nam, khi thương hiệu hướng tới nhóm khách hàng sử dụng ôtô chủ yếu trong đô thị.

Với tầm hoạt động 222 km, Xiaoma được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng thành thị, từ đi làm, đưa đón gia đình đến các chuyến đi trong khu vực đô thị và vùng lân cận.

Bestune Xiaoma 222 km – mẫu xe điện đô thị mới được Bestune Việt Nam giới thiệu, hướng tới nhu cầu di chuyển linh hoạt của người dùng đô thị.

Mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, hướng tới khả năng xoay trở linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc. Mẫu Bestune Xiaoma mới được giới thiệu với các màu sắc hoàn toàn mới, thiết kế nội ngoại thất hài hòa, sang trọng, độ hoàn thiện tinh xảo ở mức độ cao, chìa khóa điện thông minh. Phiên bản mới gồm 3 mẫu Xiaoma Eco ghế nỉ, Xiaoma Eco ghế da và Xiaoma Plus. Trong đó Xiaoma Plus là bản cao cấp nhất được trang bị đồng thời cả sạc nhanh và sạc chậm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong bối cảnh xe điện cỡ nhỏ ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, tầm hoạt động 222 km là một trong những thông số mà Bestune kỳ vọng tạo thêm sức hút cho Xiaoma.

Thăm nhà máy, tính chuyện lắp ráp trong nước

Trong chuyến công tác, Ban lãnh đạo FAW Bestune tới thăm Nhà máy Thái Hưng tại Thái Bình, nơi dự kiến triển khai hoạt động lắp ráp xe Bestune tại Việt Nam.

Đoàn trực tiếp tìm hiểu cơ sở vật chất, năng lực vận hành và các điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp.

Theo Bestune Việt Nam, việc khảo sát nhà máy nằm trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị cho định hướng phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam.

Nếu được triển khai, hoạt động lắp ráp trong nước sẽ là bước phát triển tiếp theo trong quá trình mở rộng hiện diện của Bestune, sau việc xây dựng hệ thống phân phối và đưa thêm sản phẩm mới vào thị trường.

Tăng tốc cùng hệ thống đại lý

Cùng với các hoạt động trên, Ban lãnh đạo FAW Bestune tham dự Hội nghị Đại lý Bestune 2026, với sự tham gia của 26 đại lý trên toàn quốc.

Ông Dai Yong Lin – CEO Bestune Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội nghị Đại lý Bestune toàn quốc 2026.

Chỉ sau 01 năm kể từ ngày khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam hiện Bestune phân phối ra thị trường 1026 xe Xiaoma với hệ thống 26 đại lý, 40 điểm bán trải dài trên khắp 23 tỉnh thành mới trên toàn quốc.

Hội nghị là dịp để Hãng FAW Bestune, Bestune Việt Nam và các đối tác phân phối trao đổi về tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới.

Theo định hướng của Bestune Việt Nam, hệ thống đại lý sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng, trong đó chú trọng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Đại lý Bestune hào hứng tìm hiểu phiên bản xe mới được giới thiệu tại Hội nghị Đại lý Bestune toàn quốc 2026.

Từ việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình công tác toàn cầu, công bố nhận diện FAWCAR, giới thiệu Xiaoma 222 km đến khảo sát nhà máy và làm việc với hệ thống đại lý, FAW Bestune đang phát đi tín hiệu về một giai đoạn tăng tốc mới tại thị trường Việt Nam.

Việt Nam không chỉ là nơi FAW Bestune giới thiệu sản phẩm mới, mà đang trở thành một điểm đến quan trọng trong kế hoạch mở rộng quốc tế của thương hiệu. Với Xiaoma 222 km là sản phẩm mới đáng chú ý, cùng định hướng phát triển hệ thống và nghiên cứu lắp ráp trong nước, FAW Bestune hướng tới xây dựng sự hiện diện dài hạn tại thị trường được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng này.