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Xe

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Cận cảnh Honda City bản mới “độ” theo phong cách xe đua

Lê Tuấn

TPO - Được trưng bày tại Bangkok Auto Salon 2026, mẫu Honda City Hatchback HRC Concept gây chú ý với diện mạo được nâng cấp theo hướng thể thao và hầm hố.

Được phát triển trên nền tảng Honda City Hatchback 2026, phiên bản HRC Concept sở hữu thiết kế ngoại thất được tái định hình với bộ bodykit khí động học.

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Cản trước, cản sau và hai bên thân xe đều được bổ sung các chi tiết ốp góc cạnh, kết hợp cùng cánh gió thể thao đặt phía trên cửa hậu, tạo diện mạo năng động hơn cho mẫu hatchback đô thị.

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Chiếc xe trưng bày sử dụng lớp film đổi màu trên toàn bộ thân xe, đi kèm bộ tem trang trí thiết kế riêng tạo điểm nhấn. Hoàn thiện tổng thể là bộ mâm hợp kim nhôm rèn 17 inch, cùm phanh sơn đen ánh kim và chụp đầu ống xả phủ màu đen mờ.

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Các chi tiết nhận diện cũng được thay đổi để phù hợp với phong cách mới. Logo Honda và dòng chữ City ở phía sau xe đều sử dụng tông chrome đen, mang lại vẻ ngoài tương phản và cao cấp hơn.

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Việc giới thiệu City Hatchback HRC Concept được xem là dấu hiệu cho thấy Honda đang có sự thay đổi trong chiến lược phát triển phụ kiện chính hãng.

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Theo đó, các gói trang bị dưới thương hiệu HRC (Honda Racing Corporation) sẽ từng bước kế nhiệm dòng phụ kiện nâng cấp Modulo quen thuộc trước đây, mở ra hướng đi mới cho dòng phụ kiện và phiên bản nâng cấp chính hãng của Honda.

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Ở thời điểm hiện tại, các nâng cấp trên City Hatchback HRC Concept mới chỉ tập trung vào thiết kế và trang bị ngoại thất. Honda chưa công bố thông tin nào về những nâng cấp liên quan đến động cơ hay hiệu năng vận hành.

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Về Honda City bản facelift 2026, mẫu xe này vừa ra mắt tại Thái Lan vào tháng 6 vừa qua với dáng sedan và hatchback. Trong đó, bản City sedan có giá khởi điểm từ 569.000 baht (khoảng 448 triệu đồng).

Sau Thái Lan, Honda City mới được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Mẫu sedan này hiện là sản phẩm ô tô bán chạy thứ hai của Honda Việt Nam, sau CR-V.

Đây cũng là mẫu xe đứng thứ hai toàn phân khúc sedan cỡ B, với doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 4.556 chiếc. Tại Việt Nam, Honda City hiện có giá niêm yết 499-569 triệu đồng.

Lê Tuấn
#Honda City #HRC Concept #xe đua #xe độ #honda city facelift

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