Toyota Land Cruiser 2027 có thay đổi quan trọng

TPO - Phiên bản nâng cấp 2027 của Toyota Land Cruiser 300 sẽ ra mắt tại Nhật Bản vào giữa tháng 9, với sự xuất hiện của phiên bản hybrid thay cho tùy chọn động cơ xăng V6.

Nhật Bản là thị trường lớn cuối cùng chuẩn bị đón bản nâng cấp 2027 của Toyota Land Cruiser 300, sau khi mẫu SUV này được bán tại Trung Đông, Đông Âu và Australia từ đầu năm.

Land Cruiser 300 Series được giới thiệu từ năm 2021 và từng nhận một số nâng cấp nhẹ về công nghệ, hệ thống thông tin giải trí vào đầu năm 2025. Do đó, bản cập nhật cho đời 2027 được xem là đợt nâng cấp toàn diện nhất của mẫu SUV này kể từ khi ra mắt thế hệ hiện tại.

Theo thông tin mới nhất, Land Cruiser 300 bản nâng cấp sẽ ra mắt tại quê nhà vào ngày 16/9. Đáng chú ý, trang Creative Trend của Nhật Bản cho biết Toyota sẽ loại bỏ động cơ xăng V6 không điện hóa để chuyển sang hệ truyền động hybrid tự sạc.

Theo đó, Land Cruiser 300 2027 tại Nhật Bản sẽ có hệ truyền động hybrid i-Force Max mượn từ Lexus LX700h. Hệ thống này kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép với một mô-tơ điện tích hợp trong hộp số tự động 10 cấp, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm.

Đây là những thông số cao nhất từng được công bố trên một mẫu Land Cruiser. Việc bổ sung cụm pin dưới khu vực khoang hành lý khiến dung tích bình nhiên liệu giảm từ 80 lít xuống 68 lít.

Hệ truyền động hybrid cũng khiến trọng lượng xe tăng thêm 170 kg so với phiên bản V6 xăng trước đây. Dù vậy, Toyota vẫn duy trì khả năng lội nước sâu 700 mm nhờ thiết kế chống nước cho cụm pin.

Tại Nhật Bản, hệ truyền động hybrid sẽ chỉ có trên hai phiên bản ZX và GR Sport. Bản cao cấp ZX được nhận diện với phần dưới cản trước thiết kế lại, các hốc hút gió mới cùng bộ mâm hợp kim 20 inch.

Trong khi đó, GR Sport tiếp tục duy trì bộ bodykit phong cách off-road và mâm 18 inch sơn xám mờ giống thế hệ trước, đồng thời sở hữu khóa vi sai kép và hệ thống treo E-KDSS.

Các bản hybrid còn được nâng cấp hệ thống trợ lực lái điện (EPS), trong khi gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense được bổ sung tính năng hỗ trợ lái chủ động Proactive Driving Assist (PDA).

Bên trong khoang cabin, cả hai phiên bản hybrid đều được trang bị tiêu chuẩn cấu hình 7 chỗ với 3 hàng ghế. Danh sách trang bị gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, HUD, dàn loa JBL, ghế trước có sưởi và thông gió cùng ổ cắm điện xoay chiều 100V/1.500W.

Trong khi động cơ xăng V6 bị loại bỏ, tùy chọn động cơ diesel V6 3.3L tăng áp kép vẫn được duy trì. Động cơ này cho công suất 304 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm.

Điểm đáng chú ý trong dải sản phẩm diesel là sự xuất hiện của phiên bản GX mới, trở thành lựa chọn có giá thấp nhất để sở hữu Land Cruiser 300 tại Nhật Bản.

Xe có cấu hình 5 chỗ, ghế bọc nỉ, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và mâm hợp kim 18 inch.

Khách hàng chọn động cơ diesel cũng có thể nâng cấp lên hai phiên bản ZX và GR Sport, nhưng cả hai chỉ được cung cấp cấu hình 5 chỗ. Bản diesel ZX vẫn giữ thiết kế ngoại thất cũ.

Theo các số liệu bị rò rỉ, Land Cruiser 300 GX Diesel - phiên bản thấp nhất có giá khởi điểm khoảng 6.300.800 yen (khoảng 1,03 tỷ đồng). Trong khi đó, bản GR Sport sử dụng cùng động cơ diesel có giá 9.150.900 yen (khoảng 1,49 tỷ đồng).

Đối với dòng hybrid, Land Cruiser 300 HEV ZX dự kiến có giá 9.801.000 yen (khoảng 1,6 tỷ đồng), cao hơn 2,36 triệu yen (386 triệu dồng) so với bản ZX không điện hóa trước đây. Phiên bản đắt nhất sẽ là Land Cruiser 300 HEV GR Sport, với giá khởi điểm 10.200.300 yen (khoảng 1,66 tỷ đồng).

Hiện chưa rõ việc Land Cruiser 300 ở Nhật Bản loại bỏ động cơ xăng V6 có ảnh hưởng tới các thị trường nhập khẩu hay không. Mẫu Toyota Land Cruiser 300 bán tại Việt Nam cũng được nhập Nhật Bản, sử dụng động cơ 3.5 V6 Turbo.

Theo một số nguồn tin đại lý, phiên bản Land Cruiser hybrid có thể ra mắt Việt Nam vào tháng 9 tới. Một số đại lý tư nhân báo giá dự kiến vào khoảng 4,6-4,7 tỷ đồng, chưa bao gồm khoản chênh.