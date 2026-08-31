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Lạng Sơn lần đầu diễu hành Kỵ binh dịp Quốc khánh

Anh Trọng

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết, tối 2/9, người dân và du khách tại Lạng Sơn sẽ lần đầu được trực tiếp theo dõi màn diễu hành, biểu diễn của Đoàn Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Chương trình có cả nội dung biểu diễn quân nhạc tại đường Hùng Vương.

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Đoàn Kỵ binh diễu hành, biểu diễn tại một sự kiện lớn ở Hà Nội.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 20 giờ ngày 2/9 tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì tham mưu, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Đoàn Kỵ binh dự kiến biểu diễn với các nội dung, như diễu hành kỵ binh; trình diễn kỹ thuật sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trên lưng ngựa; điều khiển ngựa vượt qua các vật cản và một số kỹ năng nghiệp vụ đặc thù. Đây là lần đầu tiên một chương trình biểu diễn kỵ binh được tổ chức phục vụ công chúng tại Lạng Sơn.

Cùng với các màn biểu diễn của lực lượng kỵ binh, Đoàn Quân nhạc thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ tham gia biểu diễn các tiết mục nhạc kèn, diễu hành, tạo không khí sôi động trong đêm Quốc khánh.

Trong thời gian trên, tại khu vực không gian văn hóa đường Hùng Vương còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, gian trưng bày, triển lãm sản phẩm truyền thống, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của xứ Lạng.

Anh Trọng
#Đoàn kỵ binh #Tỉnh Lạng Sơn #Quốc khánh 2/9 #UBND tỉnh Lạng Sơn #Biểu diễn kỵ binh

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