Na Lạng Sơn: Đánh thức 'vàng trên núi' bằng thương mại điện tử

TP - Từ những sườn núi đá vôi, quả na Lạng Sơn đã trở thành cây trồng làm giàu cho hàng nghìn hộ dân, với sản lượng hàng chục nghìn tấn mỗi năm. Khi thương hiệu đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, câu chuyện đặt ra không chỉ còn là “bán được na”, mà là làm sao đưa quả na xứ Lạng đi ra thị trường lớn.

Mở gian hàng số cho sản phẩm cây trồng

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn Bùi Quốc Khánh cho biết, với một tỉnh miền núi có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, bài toán đầu ra luôn là nỗi niềm đau đáu của các cấp sở ngành trong tỉnh. Bởi yếu tố “đầu ra” có tính quyết định giá trị của sản phẩm và thu nhập của người nông dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn (áo hồng, giữa) và Giám đốc Sở Công Thương Bùi Quốc Khánh (nam) trong một buổi quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây trồng trong đó có na

Theo ông Khánh, từ đầu năm 2026, Sở Công Thương Lạng Sơn đã triển khai, phối hợp triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đối với nhóm nông sản chủ lực, sản phẩm đặc trưng và OCOP, trong đó có na, thạch đen, hạt dẻ cùng nhiều sản phẩm cây trồng có giá trị kinh tế cao.

“Hình thức xúc tiến ngày càng đa dạng, từ hội chợ, triển lãm, chương trình giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương đến đưa hàng hóa tiếp cận các thị trường lớn ngoài tỉnh, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối và người tiêu dùng” - ông Khánh thông tin.

Riêng với quả na, tháng 7/2026, Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn cho hay, Sở đã chủ trì chương trình “Quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực tỉnh Lạng Sơn qua thương mại điện tử”, với chủ đề “Na và nông sản Lạng Sơn - Lan tỏa giá trị, thương hiệu vươn xa”. Chương trình có sự phối hợp của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, các địa phương vùng trồng cùng nhiều đơn vị đồng hành. Đáng chú ý, na được livestream bán trực tiếp ngay tại vườn, để người tiêu dùng không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn nhìn thấy vùng đất, người trồng và quy trình tạo ra sản phẩm.

Cách làm này cho thấy xúc tiến thương mại đang được chuyển từ “đưa hàng đi giới thiệu” sang “kể câu chuyện của sản phẩm”. Với nông sản, nhất là trái cây tươi, niềm tin của người mua không chỉ nằm ở một quả na đẹp mà còn ở câu chuyện về nguồn gốc, vùng trồng, quy trình sản xuất và con người phía sau sản phẩm.

Cũng trong cuối tháng 7, Lạng Sơn đưa các sản phẩm đặc trưng, OCOP đến Hà Nội thông qua chương trình “Sức sống hàng Việt” số 10 - “Lạng Sơn Corner” tại 62 Tràng Tiền. Na, thạch đen, hạt dẻ và nhiều sản phẩm khác của Lạng Sơn được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng Thủ đô. Đáng chú ý, hơn 1,2 tấn na Lạng Sơn đã được tiêu thụ trong ba ngày diễn ra chương trình, cho thấy sức hút của sản phẩm khi được đặt trong một không gian bán hàng và quảng bá phù hợp.

“Vàng trên núi” có gì đặc biệt?

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương khai mạc chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ hàng nông sản

Trong bức tranh nông sản xứ Lạng, na có một vị trí đặc biệt. Từ lâu, cây na đã bén rễ trên những sườn núi đá vôi Chi Lăng, Hữu Lũng, trở thành sinh kế quan trọng của người dân. Bộ Công Thương từng đánh giá Na Chi Lăng là sản vật nổi tiếng của xứ Lạng, với vùng trồng tập trung hàng nghìn héc-ta, sản lượng khoảng 30.000 - 40.000 tấn/năm và là nguồn thu nhập chính của hàng nghìn hộ nông dân.

Người dân vùng Ải Chi Lăng gọi na là “vàng trên núi”. Cách ví von mộc mạc ấy chứa đựng cả một quá trình chuyển đổi sinh kế: từ những triền núi đá tưởng như khó canh tác, cây na đã mọc lên xanh tốt và tạo ra giá trị kinh tế lớn, giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Nhưng sức hấp dẫn của na Lạng Sơn không chỉ nằm ở câu chuyện kinh tế.

Một nghiên cứu khoa học về cơ sở đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý do các nhà khoa học Vũ Văn Tâm, Lưu Thế Anh và Nguyễn Kiều Oanh thực hiện cho thấy, quả na Lạng Sơn có những đặc điểm khá rõ về hình thái và chất lượng: trọng lượng trung bình 324,8 gram/quả; quả tương đối tròn đều; khi chín có màu xanh nhạt phủ phấn trắng, kẽ mắt màu hồng nhạt; tỷ lệ phần ăn được đạt 53,1%, số hạt trung bình 67,8 hạt/quả. Đặc biệt, hàm lượng đường được xác định ở mức 14,7%, độ brix 15,69 độ.

Những con số khoa học ấy giúp lý giải vì sao người tiêu dùng có thể nhận diện na Lạng Sơn không chỉ bằng tên gọi mà bằng chính chất lượng của sản phẩm.

Từ “Na Chi Lăng” - thương hiệu đã được thị trường biết đến - đến “Na Lạng Sơn” được bảo hộ chỉ dẫn địa lý là một bước tiến quan trọng: sản phẩm không chỉ được nhận diện bởi nơi sản xuất mà còn được xác lập mối liên hệ giữa chất lượng, danh tiếng với chính vùng địa lý tạo ra nó.

Từ trái na đến một thương hiệu quốc gia

Theo số liệu Sở Công Thương cung cấp, Lạng Sơn hiện có gần 5.000 ha na các loại, trong đó khoảng 1.500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Sản lượng những năm gần đây bình quân gần 40.000 tấn/năm.

Riêng xã Chi Lăng - một trong những vùng sản xuất tập trung nhất - vụ na năm 2026 có diện tích trên 1.400 ha, năng suất dự kiến trên 11 tấn/ha, sản lượng khoảng 15.000 tấn, tăng khoảng 2.000 tấn so với năm 2025. Báo Lạng Sơn ghi nhận giá na trong vụ này dao động khoảng 20.000-100.000 đồng/kg tùy kích cỡ, chất lượng; giá phổ biến đầu vụ khoảng 40.000-50.000 đồng/kg.

Một con số đáng chú ý khác: giá trị kinh tế từ na tại riêng xã Chi Lăng năm nay được ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Những con số ấy cho thấy na thực sự là “cây làm giàu”. Nhưng cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn: với một sản phẩm có diện tích hàng nghìn héc-ta, sản lượng hàng chục nghìn tấn và đã có chỉ dẫn địa lý, liệu giá trị mà Lạng Sơn đang thu được đã tương xứng với tiềm năng?

Câu trả lời có lẽ vẫn là chưa. Bởi phần lớn na vẫn được tiêu thụ dưới dạng quả tươi, tập trung mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi đó, đây là loại trái cây khó bảo quản dài ngày. Khi cung tăng mạnh vào chính vụ, áp lực tiêu thụ lập tức tăng theo. Sở Công Thương cũng nhìn nhận những yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói và chất lượng thị trường ngày càng cao.

Nói cách khác, bài toán của na Lạng Sơn hôm nay không còn là “trồng được bao nhiêu”, mà phải là “bán được bao nhiêu với giá trị cao đến đâu”.

Na Lạng Sơn cần tiếp tục mở rộng vùng sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, củng cố mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng và đồng nhất quy trình chăm sóc, thu hoạch. Những tiêu chuẩn ấy không nên chỉ được coi là điều kiện để bán hàng, mà phải trở thành “tấm hộ chiếu chất lượng” của sản phẩm.