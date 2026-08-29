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Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư nên làm gì?

Ngọc Mai

TPO - Sau khi lập đỉnh trên 4.600 USD/ounce, giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh trong ngày 29/8, kéo theo những rung lắc đáng chú ý trên thị trường trong nước. Tuy nhiên, giá vàng vẫn đang cao, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên chạy theo bắt đáy hay sử dụng đòn bẩy tài chính.

Thị trường vàng rung lắc mạnh

Sáng 29/8, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc từ vùng trên 4.600 USD/ounce xuống quanh 4.454 USD/ounce, giảm hơn 146 USD/ounce chỉ trong một phiên. Đây là mức điều chỉnh đáng chú ý sau giai đoạn vàng liên tục thiết lập mặt bằng giá mới.

Thông thường, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, vàng sẽ chịu sức ép. Nguyên nhân là vàng không tạo ra dòng tiền lãi định kỳ, do đó vàng trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời khi mặt bằng lãi suất tăng.

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Nhà đầu tư không nên chạy theo bắt đáy hay sử dụng đòn bẩy tài chính để mua vàng khi giá biến động.

Diễn biến tại Việt Nam trong ngày 29/8 cho thấy, độ trễ và mức độ phân hóa đáng kể so với thị trường quốc tế. Đáng chú ý, vàng nhẫn và vàng miếng không còn vận động hoàn toàn đồng nhất khi giá vàng nhẫn một số thương hiệu cao hơn vàng miếng. Hiện, giá vàng miếng SJC ở mốc 148,7 triệu đồng/lượng nhưng vàng nhẫn một số thương hiệu gần 150 triệu đồng/lượng.

Sự khác biệt này đến từ nhiều yếu tố như thương hiệu, nguồn cung, quy cách sản phẩm và chính sách giá của từng doanh nghiệp. Điều này cho thấy, nhà đầu tư vàng tại thời điểm này không chỉ đối mặt với biến động của giá vàng thế giới mà còn chịu thêm rủi ro từ nội địa, trong đó có chênh lệch giá mua - bán và khả năng thị trường trong nước vận động lệch nhịp với quốc tế.

Không nên dùng đòn bẩy tài chính để mua vàng

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS. Nguyễn Văn Phương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng, giá vàng đang cao và biến động mạnh, điều quan trọng trước tiên là nhà đầu tư phải xác định rõ mục tiêu nắm giữ vàng.

Theo ông Phương, nếu mục tiêu là bảo toàn một phần tài sản trong dài hạn, vàng vẫn là công cụ phòng vệ trước những biến động của tiền tệ, lạm phát và rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, khác với tiền gửi, trái phiếu, vàng không tạo ra dòng tiền định kỳ. Lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến giá.

“Không nên sử dụng tiền vay, thẻ tín dụng hoặc đòn bẩy tài chính để mua vàng”, ông Phương khuyến nghị.

Theo ông Phương, việc giá vàng thế giới có thể giảm hơn 3% chỉ trong một phiên cho thấy, rủi ro biến động không thể xem nhẹ. Nếu nhà đầu tư sử dụng vốn vay, rủi ro sẽ tăng lên gấp đôi: giá tài sản có thể giảm trong khi chi phí vốn vẫn phát sinh và tăng theo thời gian.

Đặc biệt, trong vùng giá cao, nhà đầu tư cũng không nên dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một lần mua, nếu vẫn xác định nắm giữ vàng trong dài hạn, có thể cân nhắc phương án phân bổ vốn theo từng phần, thay vì giải ngân toàn bộ tại một thời điểm.

Ông Phương cũng lưu ý nhà đầu tư cần ưu tiên các sản phẩm có tính thanh khoản tốt, giao dịch tại những doanh nghiệp uy tín, giữ đầy đủ hóa đơn và kiểm tra kỹ giá mua vào - bán ra trước khi quyết định.

Đáng chú ý, chuyên gia cảnh báo không nên coi mỗi nhịp giảm của vàng là một cơ hội “bắt đáy”. Một phiên giảm mạnh có thể chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, nhưng cũng có thể mở đầu cho một nhịp giảm sâu hơn nếu lãi suất USD, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao.

"Trong bối cảnh giá vàng biến động từng giờ, chiến lược phù hợp với nhà đầu tư cá nhân không nhất thiết là mua nhanh. Thay vào đó, việc giữ tỷ trọng vàng ở mức phù hợp với khả năng chịu rủi ro, không vay tiền để đầu tư và sẵn sàng bỏ qua những cơ hội không phù hợp có thể quan trọng hơn việc cố gắng dự đoán chính xác đáy của thị trường", ông Phương nói.

Ngọc Mai
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