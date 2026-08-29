Lý do Điện Máy Xanh chấm dứt hoạt động ở Campuchia

TPO - Điện Máy Xanh đã hoàn tất thủ tục giải thể Công ty MWG (Cambodia) Co., Ltd - đơn vị quản lý chuỗi Bluetronics - mô hình tương tự cửa hàng Điện Máy Xanh ở Việt Nam. Lý do là kể từ khi thành lập tới khi đóng cửa, Công ty MWG (Cambodia) Co., Ltd lỗ luỹ kế gần 685 tỷ đồng.

Tuần qua, VN-Index tăng 64 điểm lên 1.832,12 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 0,7 điểm lên mức 284,77 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt xấp xỉ 952 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại mua ròng 6,56 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 87 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 0,82 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 72 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 24-28/8 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 10,36 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 1.111 tỷ đồng.

Đóng cửa bước đi đầu tiên

Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã chứng khoán: DMX) vừa nhận được quyết định của Cục Đầu tư Nước ngoài - Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với hoạt động đầu tư vào Công ty MWG (Cambodia) Co., Ltd tại Campuchia.

Trước đó, Công ty MWG (Cambodia) Co., Ltd đã chấm dứt hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể. Điện Máy Xanh cho biết, quyết định chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với hoạt động đầu tư tại Campuchia không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại.

Từ khi thành lập tới khi đóng cửa, Công ty MWG (Cambodia) Co., Ltd ghi nhận lỗ luỹ kế gần 685 tỷ đồng, tại thời điểm cuối năm 2023.

Công ty MWG (Cambodia) Co., Ltd là đơn vị quản lý chuỗi Bluetronics - mô hình tương tự như cửa hàng Điện Máy Xanh ở Việt Nam. Theo công bố của MWG tính tới ngày 31/3/2022, Bluetronics có 44 cửa hàng ở Campuchia.

Bluetronics là bước đi đầu tiên của MWG trong việc khai thác thị trường quốc tế từ năm 2017, tên gọi ban đầu là chuỗi BigPhone, có mô hình tương tự thegioididong.com tại Việt Nam. Tháng 6/2020, chuỗi này đã được đổi tên thành Bluetronics, mở rộng địa bàn hoạt động từ PhnomPenh sang các tỉnh khác.

Tuy nhiên, sau gần 6 năm hoạt động ở Campuchia, cuối năm 2022, MWG đã quyết định đóng toàn bộ cửa hàng Bluetronics tại thị trường Campuchia trong quý I/2023 để tập trung cho các thị trường khác.

Hoạt động kinh doanh của Công ty MWG (Cambodia) Co., Ltd cũng không mấy khả quan khi đơn vị này liên tục báo lỗ. Trong đó, năm 2019 ghi nhận lỗ gần 4 tỷ đồng, năm 2020 lỗ hơn 65 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận lỗ hơn 187 tỷ đồng, năm 2022 ghi nhận lỗ 330 tỷ đồng, năm 2023 ghi nhận lỗ gần 98 tỷ đồng. Như vậy, kể từ khi thành lập tới khi đóng cửa, Công ty MWG (Cambodia) Co., Ltd ghi nhận lỗ luỹ kế gần 685 tỷ đồng, tại thời điểm cuối năm 2023.

Liên quan đến MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) - đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về 0,09%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/9-6/10.

Trước đó, ông Hiểu Em đã bán 2 triệu cổ phiếu MWG từ ngày 6-21/5 thông qua giao dịch thoả thuận trên sàn. Đến ngày 7/7, ông Hiểu Em mua 721.899 cổ phiếu ESOP của MWG phát hành cho nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Về cổ phiếu, từ ngày 26/2 - 27/8, cổ phiếu MWG giảm gần 18%, từ 92.160 đồng về 75.900 đồng/cổ phiếu.

Chậm nộp báo cáo tài chính

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) công bố, theo kế hoạch làm việc hiện tại với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, quá trình soát xét cần thêm thời gian để hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi phát hành báo cáo, dự kiến phát hành ngày 18/9.

Do đó, Gỗ Trường Thành đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) xem xét, tạo điều kiện gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Gỗ Trường Thành xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Theo quy định, với doanh nghiệp kết thúc báo cáo bán niên ngày 30/6, hạn chót tối đa phải công bố báo cáo tài chính quý II là cuối tháng 8.

Theo báo cáo tự lập, nửa đầu năm nay, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu hơn 596 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 270 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi gần 5 tỷ đồng, tức giảm gần 275 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG cũng xin gia hạn công bố báo cáo tài chính quý II/2026. Lộc Trời cho biết, công ty gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến chưa thể công bố Báo cáo tài chính quý II đúng thời hạn.

Trong đó, do ảnh hưởng từ sự kiện khủng hoảng tài chính năm 2024 kéo dài đến nay, Lộc Trời vẫn đang tìm biện pháp khắc phục để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, công ty có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ cho báo cáo tài chính.

LTG đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY cho năm tài chính 2024, công ty dự kiến sớm công bố báo cáo. Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã quyết định đưa cổ phiếu LTG vào diện đình chỉ giao dịch trên UPCoM, hiệu lực từ ngày 26/6.