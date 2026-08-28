SHB và Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Ngày 27/8/2026, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Thỏa thuận hợp tác mở rộng phạm vi hợp tác từ tài chính - ngân hàng sang đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái giáo dục - nghiên cứu - doanh nghiệp, hướng tới đưa các thế mạnh của hai bên vào các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Kết nối tài chính, tri thức và công nghệ

Thuộc nhóm 4 ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, SHB sẽ nghiên cứu cung cấp các giải pháp phục vụ hoạt động quản lý, vận hành của ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên, trực thuộc, từ mở và quản lý tài khoản, quản lý và tối ưu dòng tiền, thu học phí, các khoản thu khác đến chi trả lương, phụ cấp, học bổng và các khoản chi. Hai bên cũng phối hợp triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số, thanh toán qua tài khoản, thẻ, mã QR, cổng thanh toán và các phương thức điện tử phù hợp; nghiên cứu khả năng kết nối, đối soát dữ liệu giữa hệ thống của SHB và hệ thống quản lý của ĐHQG-HCM.

Các sản phẩm, dịch vụ và chính sách dành cho ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên, trực thuộc cùng cán bộ, giảng viên và người học cũng được nghiên cứu, triển khai, bao gồm tài khoản, tiền gửi, thẻ, tín dụng, bảo lãnh, ngân hàng số và các dịch vụ tài chính - ngân hàng khác theo quy định. Hai bên đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về quản trị tài chính, quản trị dòng tiền, quản trị rủi ro, chuyển đổi số trong hoạt động tài chính và phát triển bền vững; nghiên cứu các mô hình hợp tác tài chính hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển hệ sinh thái giáo dục của ĐHQG-HCM.

Trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, SHB và ĐHQG-HCM dự kiến phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, các chương trình hướng nghiệp, thực tập, trải nghiệm thực tế và kết nối việc làm; đồng thời tăng cường trao đổi giữa giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Hợp tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trọng tâm đáng chú ý của thỏa thuận mới. Hai bên sẽ đồng tổ chức các hoạt động khoa học và chuyên môn; kết nối chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tri thức. Các nội dung chia sẻ, hợp tác cũng bao gồm chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới; đồng thời nghiên cứu triển khai các chương trình, đề tài, dự án hoặc sáng kiến phù hợp với định hướng phát triển của mỗi bên.

SHB và ĐHQG-HCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030

Phạm vi hợp tác có thể được mở rộng tới các đơn vị thành viên, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế, qua đó tăng cường trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các chương trình khuyến học, khuyến tài, phát triển tài năng trẻ, an sinh xã hội và phát triển bền vững cũng sẽ được hai bên nghiên cứu phối hợp triển khai.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc SHB cho biết: “Hợp tác với Đại học Quốc gia TP.HCM là cơ hội để SHB kết nối năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của ngân hàng với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của ĐHQG-HCM. Chúng tôi kỳ vọng các nội dung hợp tác sẽ từng bước được cụ thể hóa thành những chương trình thiết thực, góp phần phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng tri thức và công nghệ, đồng thời tạo thêm giá trị cho nhà trường, người học và cộng đồng.”

Tại buổi ký kết, SHB cũng trao 1 tỷ đồng cho Chương trình học bổng “Vượt khó học tốt” năm học 2025-2026 dành cho học sinh, sinh viên ĐHQG-HCM, tiếp nối khoản tài trợ 1 tỷ đồng trong năm học 2024-2025. Đồng thời, SHB sẽ tài trợ học bổng toàn phần 5 năm trị giá 772 triệu đồng, cho sinh viên Phan Bảo Chấn, Khoa Y, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, có thành tích học tập xuất sắc và đang nỗ lực vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Những hoạt động đồng hành này thể hiện cam kết của SHB trong việc hỗ trợ người học, góp phần tạo điều kiện để sinh viên vượt qua khó khăn, yên tâm học tập và phát triển, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Lãnh đạo SHB đại diện trao học bổng tới trường và sinh viên tại sự kiện

Kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực

Hợp tác giữa SHB và ĐHQG-HCM không chỉ giới hạn ở việc cung cấp dịch vụ tài chính hay hỗ trợ đào tạo, mà hướng tới hình thành cơ chế kết nối giữa năng lực nghiên cứu, đào tạo của đại học với kinh nghiệm, dữ liệu và những bài toán thực tế của doanh nghiệp. Qua đó, người học có thêm cơ hội tiếp cận môi trường thực tiễn; các nhà nghiên cứu có điều kiện đưa kết quả nghiên cứu gần hơn với nhu cầu thị trường; doanh nghiệp đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn nhân lực và tri thức mới.

Theo định hướng này, SHB đang mở rộng hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Gần đây, Ngân hàng ký kết hợp tác với 5 cơ sở giáo dục đại học gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các chương trình hướng tới phát triển hoạt động nghiên cứu, hệ sinh thái AI chuyên ngành và nguồn nhân lực số, đồng thời tạo điều kiện kết nối nhà khoa học, giảng viên và sinh viên với các bài toán thực tế, nguồn lực công nghệ và nhu cầu của thị trường.

SHB cũng duy trì quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo như Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Phenikaa và các trường đại học khác, qua đó từng bước mở rộng mạng lưới kết nối trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực.

Việc tăng cường liên kết giữa ngân hàng và các trường đại học cũng phù hợp với những định hướng lớn về phát triển nguồn nhân lực, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới. Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của phát triển; Nghị quyết 68-NQ/TW nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân; Nghị quyết 71-NQ/TW đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới, SHB đang triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện trên bốn trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định và quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Xuyên suốt quá trình chuyển đổi là sáu giá trị cốt lõi Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm, hướng tới hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.