Mirinda lột xác với diện mạo mới táo bạo, trẻ trung, tiếp nối hành trình lan tỏa niềm vui

Hơn 16 năm có mặt tại Việt Nam, Mirinda đã trở thành một trong những thương hiệu nước có ga quen thuộc với người tiêu dùng cùng những hương vị đặc trưng như Xá Xị, Cam hay Soda Kem. Năm nay, Mirinda đánh dấu một chương mới với chiến dịch toàn cầu thay đổi bộ nhận diện mới, mang tinh thần táo bạo, hiện đại và trẻ trung hơn.

Nhưng đằng sau sự thay đổi ấy, Mirinda vẫn giữ nguyên điều đã làm nên mình suốt nhiều năm qua: hương vị ngon bất chấp và tinh thần luôn sẵn sàng mang niềm vui đến mọi người.

Từ hương vị “ngon bất chấp” đến một diện mạo mới cá tính và nổi bật

Xá Xị đậm đà, Cam tươi mát đến Soda Kem độc đáo, Mirinda từ lâu đã ghi dấu với người tiêu dùng Việt bằng những hương vị khác biệt cùng tinh thần vui vẻ, tích cực và độc đáo.

Trong bối cảnh thế hệ người tiêu dùng trẻ không ngừng thay đổi, Mirinda cũng lựa chọn làm mới mình để trở nên hiện đại và ấn tượng hơn. Nếu hương vị là một trong những điều khiến Mirinda được nhớ đến, thì bao bì và hình ảnh chính là cách thương hiệu đưa cá tính ấy ra bên ngoài.

Bộ nhận diện mới của Mirinda được lấy cảm hứng từ ba yếu tố cốt lõi: nụ cười, hương vị trái cây đặc trưng và tinh thần trẻ trung của thương hiệu. Những lát trái cây hình bán nguyệt được cách điệu thành nụ cười, vừa thể hiện tinh thần vui vẻ, lạc quan của Mirinda, vừa giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết từng hương vị. Song song đó, ngôn ngữ thiết kế được làm mới theo hướng hiện đại, tối giản nhưng vẫn mạnh mẽ với typography nổi bật và bảng màu rực rỡ, mang đến một diện mạo trẻ trung, dễ nhận diện và giàu cá tính.

Không chỉ là một sự thay đổi về thẩm mỹ, hành trình làm mới bộ nhận diện là cách Mirinda mang thương hiệu đến gần hơn với giới trẻ. Diện mạo mới giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện các hương vị nổi bật của Mirinda trên các kệ hàng và thể hiện được rõ cá tính thương hiệu của mình, táo bạo hơn, vui hơn và không ngại khác biệt. Dù khoác lên mình một chiếc áo mới, người tiêu dùng vẫn có thể nhận ra ngay một Mirinda quen thuộc với tinh thần “Diện mạo mới, vẫn ngon bất chấp”.

Mirinda Diện Mạo Mới tiếp nối sứ mệnh mang đến niềm vui cho mọi người

Nếu hương vị là điểm khởi đầu cho diện mạo mới, thì nụ cười chính là tinh thần kết nối toàn bộ hành trình thay đổi lần này. Lần thay đổi này vì thế không chỉ đơn thuần là một thiết kế bao bì mới. Đây còn là bước tiếp theo trong hành trình xây dựng nền tảng thương hiệu toàn cầu “Smile Please” – với sứ mệnh lan toả thêm nhiều niềm vui và những khoảnh khắc tích cực vào cuộc sống thường ngày.

Giữa những lịch trình dày đặc, tiếng ồn và áp lực mỗi ngày, Mirinda tin rằng niềm vui không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một ngụm nước mình thích, một cuộc gặp với bạn bè hay một điều bất ngờ trên đường về nhà. Đằng sau diện mạo mới là một thông điệp đơn giản: hãy dành cho bản thân những khoảng dừng ngắn để thư giãn, tận hưởng niềm vui và mỉm cười nhiều hơn. Trong một thế giới luôn bận rộn và đầy áp lực, đôi khi chỉ một nụ cười cũng có thể tạo nên khác biệt.

Chuỗi sự kiện Mirinda Sip A Smile và Thử thách Thả dáng sáng tạo cùng Diện mạo mới

Diện mạo mới của Mirinda giúp thương hiệu truyền tải rõ nét hơn tinh thần lạc quan, vui vẻ và đầy sức sống mà Mirinda luôn theo đuổi. Nụ cười trong diện mạo mới không chỉ nằm trên bao bì, Mirinda đưa biểu tượng này bước ra ngoài đời thực, xuất hiện tại những điểm chạm quen thuộc của người trẻ và trở thành sợi dây xuyên suốt các hoạt động của chiến dịch.

Mở đầu cho hành trình là chuỗi sự kiện Mirinda Sip A Smile, chính thức ra mắt bộ nhận diện mới tại TP.HCM và Cần Thơ trong tháng 8.2026 này. Với nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm roadshow thú vị cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng. Sự kiện mang thế giới mới đầy màu sắc của Mirinda từ bao bì ra đời thực, tạo nên những không gian để người trẻ gặp gỡ, vui chơi và cùng nhau có thêm những khoảnh khắc vui vẻ.

Roadshow giới thiệu Diện Mạo Mới của Mirinda tại TP.HCM ngày 08/08 vừa qua

Tiếp nối chuỗi hoạt động, Mirinda tiếp tục tạo nên không gian sáng tạo vui vẻ với Thử thách tạo dáng sáng tạo cùng Mirinda Diện Mạo Mới diễn ra từ ngày 19/08 đến 09/09. Lấy cảm hứng từ chính thiết kế đầy màu sắc và cá tính của ba hương vị Mirinda Xá Xị, Mirinda Cam và Mirinda Soda Kem, thử thách khuyến khích người trẻ tự do sáng tạo những cách tạo dáng độc đáo và chia sẻ phiên bản mang dấu ấn riêng của mình. Qua đó, diện mạo mới không chỉ được giới thiệu đến người tiêu dùng mà còn trở thành chất liệu để mỗi người thể hiện sự sáng tạo, vui vẻ và cá tính theo cách riêng. Xem chi tiết hơn về cách thức tham gia và thể lệ tại link https://www.facebook.com/share/p/1JWCtkc5Ti/

Tham gia Thử thách Thả dáng sáng tạo cùng Mirinda Diện Mạo Mới để nhận ngay phần quà hấp dẫn

Sau hơn 16 năm có mặt tại Việt Nam, lần thay đổi diện mạo mang tính toàn cầu này đánh dấu một chương mới trong hành trình của Mirinda – nơi thương hiệu không chỉ tiếp tục làm mới cách mình xuất hiện, mà còn tìm kiếm những cách kết nối gần gũi và thú vị hơn với thế hệ người tiêu dùng trẻ.

Dù khoác lên mình diện mạo mới, Mirinda vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi đã làm nên chất riêng của thương hiệu: hương vị đặc trưng ngon bất chấp và tinh thần tận hưởng niềm vui hết mình, vui bất chấp!