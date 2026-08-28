Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Ấn tượng gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) tại ITE HCMC 2026

P.V

Không chỉ mang đến những thông tin về điểm đến mới, gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2026 còn thu hút khách tham quan bằng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và thủ công.

“Check in” một vòng xứ Đài giữa lòng hội chợ

Trong khuôn khổ ITE HCMC 2026 diễn ra từ ngày 27-29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) gây chú ý với chủ đề “Taiwan - Waves of Wonder”.

Thay vì chỉ cung cấp thông tin điểm đến, gian hàng được tổ chức như một không gian trải nghiệm thu nhỏ - nơi khách tham quan có thể trực tiếp thưởng thức, thực hành và khám phá những nét đặc trưng của Đài Loan.

a1-7625.jpg
Toàn cảnh không khí nhộn nhịp với loạt trải nghiệm thú vị tại gian hàng Đài Loan - Ảnh TTA

Tại đây, trà núi cao A Lý Sơn (Alishan) được phục vụ để khách tham quan thưởng thức ngay tại chỗ. Các hoạt động ẩm thực tiếp tục được nối dài với trải nghiệm làm bánh Imagawayaki, giúp khách hàng có thêm một cách tiếp cận với văn hóa ẩm thực địa phương.

Bên cạnh đó, gian hàng còn có không gian dành riêng cho những hoạt động DIY. Du khách có thể tự tay làm nam châm hình cá từ ý tưởng tái chế phao nổi ở Bành Hồ, qua đó tìm hiểu câu chuyện về môi trường biển và văn hóa địa phương.

Đáng chú ý, Cầu Đạm Giang - công trình biểu tượng mới của Đài Loan (Trung Quốc) trở thành một trong những điểm nhấn tại gian hàng. Thay vì chỉ nhìn qua hình ảnh, du khách được trực tiếp lắp ráp mô hình cây cầu, biến một công trình kiến trúc thành trải nghiệm tương tác. Đặc biệt, ngày 29/8, Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam ISAAC sẽ xuất hiện tại gian hàng, giao lưu với người hâm mộ và trực tiếp tham gia thử thách lắp ráp mô hình Cầu Đạm Giang.

a2-1013.jpg
Hoạt động làm mô hình cầu Đạm Giang - Ảnh TTA

Thông qua hội chợ, Đài Loan (Trung Quốc) cũng giới thiệu nhiều lựa chọn mới phù hợp với các nhu cầu khác nhau của du khách Việt, từ khám phá thiên nhiên bốn mùa, chợ đêm và ẩm thực Michelin đến suối nước nóng, các hành trình đường sắt và những trải nghiệm văn hóa bản địa.

“Bắt sóng” tăng cường hợp tác du lịch Việt - Đài

Việc Đài Loan (Trung Quốc) tăng cường hiện diện tại ITE HCMC 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường khách Việt tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo số liệu của Cục Ngoại thương Bộ Kinh tế Đài Loan và Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02%, lượng người xuất cảnh đạt 6,7 triệu lượt; riêng 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,18%.

Những con số này cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế và tiềm lực chi tiêu của người Việt tiếp tục mở rộng, tạo thêm dư địa để Đài Loan (Trung Quốc) khai thác thị trường Việt Nam. Qua đó, Đài Loan (Trung Quốc) đang hướng đến các nhóm khách cao cấp, du lịch công vụ và MICE bên cạnh phân khúc du lịch đại chúng.

a3-2105.jpg
Nhiều doanh nghiệp du lịch chủ lực Đài Loan (Trung Quốc) tham gia sự kiện - Ảnh TTA

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/8 tại SECC với nhiều hoạt động đáng chú ý từ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đến màn giao lưu âm nhạc cùng ISAAC. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp hai bên, đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn mới cho du khách Việt trên hành trình khám phá Đài Loan (Trung Quốc).

a4-1393.jpg
Gian hàng “Taiwan - Waves of Wonder” thu hút đông đảo khách hàng Việt tham quan - Ảnh TTA
P.V
#Đài Loan #ITE HCMC #du lịch #trải nghiệm văn hoá #ẩm thực #giáo dục #kết nối quốc tế

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe