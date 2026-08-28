Ấn tượng gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) tại ITE HCMC 2026

Không chỉ mang đến những thông tin về điểm đến mới, gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2026 còn thu hút khách tham quan bằng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và thủ công.

“Check in” một vòng xứ Đài giữa lòng hội chợ

Trong khuôn khổ ITE HCMC 2026 diễn ra từ ngày 27-29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) gây chú ý với chủ đề “Taiwan - Waves of Wonder”.

Thay vì chỉ cung cấp thông tin điểm đến, gian hàng được tổ chức như một không gian trải nghiệm thu nhỏ - nơi khách tham quan có thể trực tiếp thưởng thức, thực hành và khám phá những nét đặc trưng của Đài Loan.

Toàn cảnh không khí nhộn nhịp với loạt trải nghiệm thú vị tại gian hàng Đài Loan - Ảnh TTA

Tại đây, trà núi cao A Lý Sơn (Alishan) được phục vụ để khách tham quan thưởng thức ngay tại chỗ. Các hoạt động ẩm thực tiếp tục được nối dài với trải nghiệm làm bánh Imagawayaki, giúp khách hàng có thêm một cách tiếp cận với văn hóa ẩm thực địa phương.

Bên cạnh đó, gian hàng còn có không gian dành riêng cho những hoạt động DIY. Du khách có thể tự tay làm nam châm hình cá từ ý tưởng tái chế phao nổi ở Bành Hồ, qua đó tìm hiểu câu chuyện về môi trường biển và văn hóa địa phương.

Đáng chú ý, Cầu Đạm Giang - công trình biểu tượng mới của Đài Loan (Trung Quốc) trở thành một trong những điểm nhấn tại gian hàng. Thay vì chỉ nhìn qua hình ảnh, du khách được trực tiếp lắp ráp mô hình cây cầu, biến một công trình kiến trúc thành trải nghiệm tương tác. Đặc biệt, ngày 29/8, Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam ISAAC sẽ xuất hiện tại gian hàng, giao lưu với người hâm mộ và trực tiếp tham gia thử thách lắp ráp mô hình Cầu Đạm Giang.

Hoạt động làm mô hình cầu Đạm Giang - Ảnh TTA

Thông qua hội chợ, Đài Loan (Trung Quốc) cũng giới thiệu nhiều lựa chọn mới phù hợp với các nhu cầu khác nhau của du khách Việt, từ khám phá thiên nhiên bốn mùa, chợ đêm và ẩm thực Michelin đến suối nước nóng, các hành trình đường sắt và những trải nghiệm văn hóa bản địa.

“Bắt sóng” tăng cường hợp tác du lịch Việt - Đài

Việc Đài Loan (Trung Quốc) tăng cường hiện diện tại ITE HCMC 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường khách Việt tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo số liệu của Cục Ngoại thương Bộ Kinh tế Đài Loan và Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02%, lượng người xuất cảnh đạt 6,7 triệu lượt; riêng 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,18%.

Những con số này cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế và tiềm lực chi tiêu của người Việt tiếp tục mở rộng, tạo thêm dư địa để Đài Loan (Trung Quốc) khai thác thị trường Việt Nam. Qua đó, Đài Loan (Trung Quốc) đang hướng đến các nhóm khách cao cấp, du lịch công vụ và MICE bên cạnh phân khúc du lịch đại chúng.

Nhiều doanh nghiệp du lịch chủ lực Đài Loan (Trung Quốc) tham gia sự kiện - Ảnh TTA

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/8 tại SECC với nhiều hoạt động đáng chú ý từ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đến màn giao lưu âm nhạc cùng ISAAC. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp hai bên, đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn mới cho du khách Việt trên hành trình khám phá Đài Loan (Trung Quốc).