Gastrokids đồng hành cùng giới chuyên môn cập nhật giải pháp hỗ trợ trẻ nôn trớ, trào ngược

Thông qua việc tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành và tăng cường trao đổi với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia, thương hiệu Gastrokids - sản phẩm hỗ trợ kiểm soát nôn trớ, trào ngược cho trẻ em từ Ý - góp phần lan tỏa những cập nhật chuyên môn về nôn trớ, trào ngược ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đồng thời giới thiệu hướng tiếp cận cơ học trong hỗ trợ kiểm soát tình trạng này.

Nôn trớ, trào ngược là vấn đề thường gặp trong những năm đầu đời. Tuy nhiên, biểu hiện ở mỗi trẻ có thể khác nhau: có trẻ ọc sữa rõ ràng, trong khi một số trường hợp chỉ quấy khóc sau bú, cong lưng, bú ngắt quãng, ho, khàn tiếng hoặc ngủ không yên.

Sự đa dạng của các triệu chứng đặt ra yêu cầu cần cập nhật thường xuyên về nhận biết, chẩn đoán và lựa chọn hướng hỗ trợ phù hợp. Các diễn đàn khoa học đa chuyên khoa vì vậy trở thành cơ hội để trao đổi, cập nhật kiến thức và kết nối những góc nhìn chuyên môn với thực hành lâm sàng.

Đồng hành tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành

Trong hành trình đưa các giải pháp hỗ trợ nôn trớ, trào ngược đến gần hơn với đội ngũ cán bộ y tế, Gastrokids tích cực đồng hành cùng nhiều hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực Tiêu hóa, Tai Mũi Họng và Nhi khoa.

Thông qua các hoạt động chuyên môn, trào ngược ở trẻ nhỏ được tiếp cận dưới góc nhìn đa chuyên khoa, không chỉ liên quan đến các biểu hiện tại đường tiêu hóa mà còn có thể đi kèm những triệu chứng ngoài thực quản như ho kéo dài, khàn tiếng, hắng giọng hoặc các biểu hiện vùng tai mũi họng tái diễn.

Sự giao thoa giữa các chuyên ngành góp phần mở rộng góc nhìn trong nhận diện, đánh giá và quản lý tình trạng trào ngược, đặc biệt ở trẻ nhỏ – nhóm đối tượng đôi khi có biểu hiện không điển hình và cần được theo dõi, đánh giá phù hợp. Việc hiện diện tại các hoạt động khoa học cũng thể hiện định hướng của Gastrokids trong việc tăng cường kết nối với giới chuyên môn, cập nhật kiến thức và góp phần đưa các giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tiêu hóa trẻ em đến gần hơn với thực hành.

Gastrokids tại Hội nghị Nội soi tiêu hóa can thiệp Miền Bắc lần thứ 1

Cập nhật hướng tiếp cận cơ học trong hỗ trợ kiểm soát nôn trớ, trào ngược cho trẻ

Một trong những nội dung chuyên môn đáng chú ý tại các hội nghị khoa học gần đây là những cập nhật về chẩn đoán và điều trị nôn trớ, trào ngược ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các báo cáo tập trung vào việc nhận diện tình trạng trào ngược ở trẻ, đánh giá các biểu hiện liên quan, đồng thời cập nhật những hướng tiếp cận phù hợp trong thực hành lâm sàng.

Trong đó, một trong những hướng hỗ trợ được đề cập là cơ chế tạo “bè nổi” trên bề mặt dịch dạ dày. Với Magnesium Alginate, khi tiếp xúc với môi trường dạ dày, một lớp gel có độ nhớt được hình thành và nổi phía trên khối thức ăn, tạo hàng rào cơ học giúp hạn chế các thành phần trong dạ dày trào ngược lên thực quản.

BSCKII. Phạm Đoàn Tấn Tài trình bày báo cáo chuyên môn về giải pháp cơ học tạo bè nổi trong hỗ trợ kiểm soát trào ngược.

Khác với các phương pháp tác động trực tiếp đến quá trình tiết acid, giải pháp cơ học hướng đến hạn chế hiện tượng trào ngược thông qua tác động tại chỗ. . Đây là một hướng tiếp cận đáng chú ý, cung cấp thêm một lựa chọn hỗ trợ trong bối cảnh việc xử trí nôn trớ, trào ngược ở trẻ cần được cân nhắc dựa trên nguyên nhân, biểu hiện và mức độ của từng trường hợp.

Tăng cường trao đổi trực tiếp với bác sĩ và chuyên gia

Bên cạnh các phiên báo cáo khoa học, những hội nghị, hội thảo chuyên ngành còn là cơ hội để Gastrokids gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với bác sĩ và chuyên gia về những vấn đề thường gặp trong quá trình điều trị, chăm sóc trẻ nôn trớ, trào ngược.

Hội nghị Khoa học Tiêu hóa 2026 của Hội Khoa học tiêu hóa TP. Hồ Chí Minh

Những chia sẻ từ thực tế lâm sàng góp phần mang đến góc nhìn đa chiều hơn về biểu hiện, cách tiếp cận và nhu cầu hỗ trợ ở từng nhóm trẻ. Đây cũng là cơ sở để Gastrokids tiếp tục hoàn thiện hoạt động truyền thông y khoa, hướng tới việc cung cấp thông tin dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác và khoa học.

Thông qua việc duy trì kết nối với giới chuyên môn, Gastrokids hướng tới góp phần lan tỏa kiến thức về nôn trớ, trào ngược và những hướng hỗ trợ phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, đồng thời giúp cha mẹ có thêm thông tin hữu ích trong quá trình chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cho trẻ.