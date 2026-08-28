Doanh nghiệp TPHCM cùng chính quyền kiến tạo và thực thi chính sách

Mở rộng cơ chế tham vấn để cộng đồng doanh nghiệp thực sự trở thành chủ thể tham gia kiến tạo chính sách, thay vì thụ động chịu tác động. Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại Đại hội đại biểu lần thứ I Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Chiều 27/8, Đại hội đại biểu lần thứ I Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra. Đây là sự kiện quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp TPHCM trong giai đoạn phát triển mới, sau khi hợp nhất không gian phát triển của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại đại hội, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đã chính thức đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM. Việc đổi tên nhằm phù hợp với quy mô, phạm vi tập hợp cùng vai trò đại diện ngày càng lớn của tổ chức, đồng thời tăng cường liên kết giữa các hội, hiệp hội ngành nghề, câu lạc bộ và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới. Cũng tại sự kiện này, ông Mai Hữu Tín đã được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM

Gửi lời chúc mừng thành công của đại hội, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TPHCM mới đang đứng trước vận hội lớn khi không gian phát triển được mở rộng. Cùng với đó, Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24/8 và có hiệu lực từ ngày 1/10, sẽ tạo thêm nền tảng pháp lý cho quá trình phát triển nhanh, bền vững.

Sức bật của TPHCM thể hiện rõ qua kết quả 7 tháng đầu năm 2026 với thu ngân sách đạt gần 580.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; thu hút FDI đạt 9,8 tỷ USD, tăng 44,5%. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,55%, mức cao nhất trong một thập kỷ. Tuy nhiên, tình hình doanh nghiệp rút khỏi thị trường vẫn tăng cao khi có 7.483 doanh nghiệp giải thể (tăng 158,66%) và 31.321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 10,51%).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa cho Ban Chấp hành Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, chính quyền thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp bằng các kết quả cụ thể thông qua cam kết nghiên cứu mô hình "một đầu mối, một quy trình, một thời hạn", lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo phục vụ. TPHCM kiên quyết không để các vấn đề thuộc thẩm quyền kéo dài làm mất cơ hội đầu tư bằng việc tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, TPHCM duy trì đối thoại thực chất, trực tiếp và đúng thẩm quyền. Mỗi kiến nghị của doanh nghiệp phải có địa chỉ trả lời, có người chịu trách nhiệm và có thời hạn giải quyết. Chính quyền TPHCM cam kết lắng nghe thật, giải quyết thật và đồng hành thật.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM cho biết, Liên đoàn sẽ là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố, là hội của các hội và của các doanh nghiệp lớn hoạt động trên địa bàn, là nơi thúc đẩy mạnh mẽ nhất tính kết nối của doanh nghiệp cũng như quy tụ tri thức kinh doanh của thành phố.

Ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Theo ông Tín, Ban Chấp hành nhiệm kỳ này là một tập thể thống nhất, không phân biệt đến từ khu vực nào khi ba địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu về chung một nhà. Ban Chấp hành sẽ chia nhau hoạt động theo từng ngành nghề chủ chốt của kinh tế thành phố, xây dựng mới chiến lược phát triển của từng ngành gắn với các chủ trương của lãnh đạo TPHCM, cố gắng hợp lực để tạo ra sức mạnh chung nhằm đưa kinh tế TPHCM phát triển thật nhanh như kỳ vọng.