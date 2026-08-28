Cỏ Mềm: Hành trình phát triển và khát vọng của một thương hiệu Việt

Sau hơn một thập kỷ, Cỏ Mềm từ một sản phẩm đầu tiên đã phát triển thành hệ sinh thái hơn 250 sản phẩm, mở rộng gần 100 cửa hàng và hiện diện trên nhiều kênh trực tuyến. Và đằng sau hành trình phát triển ấy, thương hiệu vẫn luôn nhất quán trong triết lý phát triển sản phẩm, chất lượng và trải nghiệm thương hiệu khi quy mô ngày càng mở rộng.

Từ một thỏi son đến hệ sinh thái chăm sóc gia đình

Được thành lập vào năm 2015, Cỏ Mềm bắt đầu chinh phục thị trường bằng một thỏi son dưỡng từ các thành phần thiên nhiên quen thuộc như dầu gấc và cám gạo. Thỏi son “lành như cơm” ấy mang theo triết lý phát triển thương hiệu rất đơn giản, đó là tạo ra các sản phẩm an lành, với chất lượng thật, đem lại hiệu quả thực sự cho người dùng. Từ nền tảng ấy, Cỏ Mềm từng bước mở rộng nghiên cứu sang nhiều nhóm nhu cầu và ngành hàng khác nhau, với ba tiêu chí An toàn – Hiệu quả – Bền vững.

Son Gạo là sản phẩm đầu tiên thể hiện triết lý “Lành & Thật” của Cỏ Mềm.

Quá trình mở rộng danh mục cũng gắn liền với hành trình khám phá và nâng tầm các nguyên liệu thiên nhiên của Cỏ Mềm. Mỗi nguyên liệu là một câu chuyện khác nhau. Từ hạt gạo thân thuộc, Cỏ Mềm không chỉ ứng dụng vào son dưỡng, mà còn phát triển được thành cả một dòng sản phẩm bao gồm sữa tắm, dưỡng thể, kem tay. Hay với sâm Lai Châu, thương hiệu phát triển thành một dòng chăm sóc da gồm booster, serum, kem dưỡng, kem chống nắng, thậm chí cả sữa tắm và sữa dưỡng thể đồng bộ.

Cỏ Mềm không ngừng phát triển các bộ sản phẩm ứng dụng thiên nhiên Việt Nam.

Với định hướng và tầm nhìn xuyên suốt, từ một sản phẩm đơn lẻ ban đầu, Cỏ Mềm dần mở rộng phát triển sang nhiều ngành khác: chăm sóc da, tóc, cơ thể, trang điểm, chống nắng, chăm sóc em bé và chăm sóc nhà cửa… Đến nay, hệ sinh thái của thương hiệu có hơn 250 sản phẩm, phục vụ nhiều nhu cầu chăm sóc khác nhau. Đến nay, sau hơn một thập kỷ bền bỉ, Cỏ Mềm đã sở hữu được một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng với hơn 250 sản phẩm, đáp ứng đủ các nhu cầu chăm sóc khác nhau của người tiêu dùng Việt.

Dù danh mục ngày càng mở rộng nhưng có một nguyên tắc vẫn luôn được Cỏ Mềm duy trì xuyên suốt đó là: Lấy nguyên liệu thiên nhiên làm nền tảng, kết hợp khoa học hiện đại để chuẩn hóa công thức.

Mở rộng điểm chạm từ cửa hàng đến không gian số

Song song với quá trình phát triển hệ sinh thái sản phẩm, Cỏ Mềm không ngừng mở rộng mạng lưới gần 100 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh đó, Cỏ Mềm còn tăng khả năng tiếp cận khách hàng thông qua website chính thức, các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, TikTok, Shopee. Sự kết hợp giữa cửa hàng, thương mại điện tử và social commerce giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn trong quá trình tìm hiểu, trải nghiệm và mua sắm.

Hệ thống gần 100 cửa hàng giúp Cỏ Mềm hiện diện tại khắp các tỉnh thành.

Việc phát triển đồng thời các kênh online và offline không chỉ giúp Cỏ Mềm gia tăng độ phủ, mà còn tạo thêm nhiều điểm tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng. Tại cửa hàng, thương hiệu có cơ hội quan sát nhu cầu, tiếp nhận phản hồi và tư vấn trực tiếp; trong khi các nền tảng số giúp Cỏ Mềm theo dõi nhanh hơn sự thay đổi trong hành vi tìm kiếm, mua sắm và tương tác. Mỗi điểm chạm vì thế không chỉ đóng vai trò bán hàng, mà còn trở thành một nguồn thông tin để thương hiệu tiếp tục điều chỉnh sản phẩm và trải nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh hệ thống bán lẻ, phạm vi hiện diện của Cỏ Mềm còn được mở rộng thông qua hợp tác với nhiều doanh nghiệp và tổ chức ở các lĩnh vực khác nhau. Ngoài một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, thương hiệu còn có các hoạt động hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp lớn như MB Bank, FPT, MEDLATEC,... Việc này giúp thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng trong nhiều bối cảnh khác nhau của công việc, chăm sóc sức khỏe, vận động và đời sống hằng ngày.

Mở rộng quy mô nhưng không rời giá trị cốt lõi

Phát triển rực rỡ về quy mô, nhưng Cỏ Mềm không quên bài toán duy trì nhất quán về chất lượng và giá trị thương hiệu. Cỏ Mềm tiếp tục lấy triết lý “Lành và Thật” làm nền tảng, đồng thời vận hành nhà máy 10.000 m2 theo tiêu chuẩn cGMP và kiểm soát chất lượng chặt chẽ trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Đội ngũ chuyên môn của Cỏ Mềm phụ trách đảm bảo chất lượng cho từng sản phẩm.

Sự nhất quán còn được thể hiện ở cách thương hiệu duy trì kết nối với người tiêu dùng. Dù mua sắm tại cửa hàng hay qua kênh trực tuyến, khách hàng đều được đặt ở trung tâm trong hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin và tiếp nhận phản hồi của Cỏ Mềm. Sự kết nối xuyên suốt giữa online và offline giúp Cỏ Mềm thấu hiểu nhu cầu khách hàng và không ngừng cải thiện sản phẩm, dịch vụ.

Sau hơn một thập kỷ, Cỏ Mềm không chỉ mở rộng về sản phẩm, cửa hàng và điểm chạm, mà còn duy trì nhất quán nền tảng “Lành và Thật”: lấy thiên nhiên làm khởi đầu, khoa học làm cơ sở và trách nhiệm làm định hướng. Từ đây, thương hiệu từng bước xây dựng một hệ sinh thái bền vững, không ngừng kiến tạo giá trị cho người tiêu dùng, cộng đồng và trái đất.