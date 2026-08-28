Kết nối chính sách, công nghệ và tài chính để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

TPO - Theo các chuyên gia, việc kết nối và triển khai đồng bộ các chính sách, công nghệ và giải pháp hỗ trợ tài chính sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí mỗi ngày thông qua việc tiết kiệm năng lượng khi triển khai các khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo điều khiển tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng.

Ngày 28/8, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Chính sách, công nghệ và tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước; các hội, hiệp hội ngành nghề; các viện nghiên cứu; các chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ và tài chính cho lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các đại biểu tham khảo mô hình, giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, bền vững trong sản xuất

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lại Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Hiệu quả năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, nhằm giảm thiểu những tác động từ thay đổi của thị trường và biến động địa chính trị, Bộ Công Thương cùng với các bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động trên phạm vi cả nước. Trong đó có Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

“Tiếp nối những kết quả bước đầu đạt được, trong năm 2026, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là diễn đàn để các bên liên quan tăng cường trao đổi, kết nối, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, các đơn vị/tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp, qua đó tạo nên một hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng phát triển và bền vững”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) cũng cho rằng, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam là một sáng kiến hết sức ý nghĩa, góp phần kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức cùng chung mục tiêu thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo điều khiển tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng. Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Tiếp nối hội thảo tại Bắc Ninh, hội thảo kết nối Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hải Phòng vào trung tuần tháng 9/2026.