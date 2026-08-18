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Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh năm 2026

Thục Quyên

TPO - Hội chợ diễn ra từ ngày 14/8 đến hết ngày 16/8 tại khuôn viên bờ Đông cầu Rồng Đà Nẵng với quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, công nghệ và giải pháp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, quản lý năng lượng, sản xuất xanh và chuyển đổi xanh.

Tối 14/8, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh năm 2026.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, hội chợ nhằm đưa chính sách, công nghệ và thị trường đến gần hơn với doanh nghiệp, người dân.

Các gian hàng tại hội chợ tập trung giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và mô hình có khả năng góp phần giảm tiêu hao năng lượng, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu về môi trường, phát thải và phát triển bền vững.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, việc giới thiệu các sản phẩm, thiết bị cùng giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng đến cộng đồng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Theo ông Dũng, mức tiêu thụ năng lượng trong khu vực dân cư hiện ở mức rất cao. Nếu như trước đây, tỷ trọng tiêu thụ điện sinh hoạt chiếm khoảng 30% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc thì nay đã tiến gần mốc 35 - 40%. Do đó, việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình góp phần quan trọng vào giảm mức tiêu thụ điện và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

"Việc thay đổi hành vi mua sắm và thói quen sử dụng điện của mỗi cá nhân, gia đình không chỉ góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia", ông Dũng nhấn mạnh.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp, người dân, du khách có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, thiết bị và giải pháp tiết kiệm năng lượng đang được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, công trình và đời sống. Qua đó, các sản phẩm, công nghệ và giải pháp hiệu suất cao sẽ được quảng bá rộng rãi hơn; các doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường và hợp tác đầu tư. Đồng thời, góp phần thúc đẩy thị trường công nghệ xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Thục Quyên
#tiết kiệm năng lượng #chuyển đổi xanh #Đà Nẵng #Cục Đổi mới sáng tạo #Chuyển đổi xanh và Khuyến công #công nghệ xanh

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