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Kinh tế

Chính thức đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng EVN 1558

P.V

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sau 2 tháng vận hành, số lượng người dùng cài đặt ứng dụng “EVN CSKH” đã tăng rất nhanh. Đến nay đã có hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong thời gian gần đây, với mục tiêu “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Điện lực đã đưa vào vận hành ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng các hệ điều hành IOS và Android) đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN từ ngày 15/6/2026.

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Trên cơ sở tiếp tục phát huy phương châm “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm” sau những thành công ban đầu khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Điện lực tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới là 1558 đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026 (Ghi chú: Tổng đài 1558 của EVN chỉ cung cấp dịch vụ thoại nghe/gọi, không áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn).

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EVN và các Tổng Công ty Điện lực đã đưa vào vận hành ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN từ ngày 15/6/2026.

Bên cạnh số điện thoại 1558, các khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với đầu số 1558 mới.

“Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Điện lực trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các khách hàng sử dụng điện, đồng thời cam kết sẽ không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng các dịch vụ điện theo đúng phương châm “lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”, EVN cho hay.

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Mã QR Code để tải và cài ứng dụng EVN CSKH

Theo đại diện EVN, sau khi thử nghiệm, bên cạnh những tiện ích tra cứu điện năng theo ngày, tuần, tháng, hay lịch sử tiêu thụ, ứng dụng cho phép khách hàng đặt ngưỡng cảnh báo theo điện năng (kWh) hoặc tỷ lệ tăng (%) là một trong những tiện ích được người dân sử dụng nhiều trên ứng dụng EVN. Việc đặt ngưỡng cảnh báo giúp khách hàng biết mức sử dụng điện đã chạm mốc mình muốn theo dõi trong lúc kỳ điện vẫn đang diễn ra, từ đó chủ động kiểm tra và điều chỉnh nếu cần.

Hướng dẫn đặt ngưỡng cảnh báo trên EVN CSKH

Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng EVN CSKH, chọn “Tra cứu điện năng, chỉ số”. Bước 2: Chọn “Đặt ngưỡng” (nằm dưới biểu đồ thể hiện điện năng tiêu thụ theo ngày) Bước 3: Nhập ngưỡng sản lượng cảnh báo tùy theo việc lựa chọn hình thức cảnh báo theo điện năng (kWh) hoặc tỷ lệ tăng (%). Bước 4: Chọn "Cập nhật".

P.V
#EVN #chăm sóc khách hàng #1558 #ứng dụng #điện lực #dịch vụ điện

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