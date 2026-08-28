Bitcoin vượt 80.000 USD, vàng sắp có cú bứt phá mới

TPO - Bitcoin đang trở lại đà tăng mạnh, trong khi vàng giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng kim loại quý có thể nối bước tiền số trong thời gian tới.

Thị trường vàng vừa ghi nhận một nhịp điều chỉnh đáng chú ý khi giá giảm 68 USD, hoàn tất mô hình nến Evening Star ba nến - một tín hiệu thường được giới phân tích kỹ thuật xem là cảnh báo về khả năng đảo chiều giảm.

Tuy nhiên, tín hiệu này chưa được xác nhận đầy đủ. Đáng chú ý, giá vàng vẫn đứng trên đường trung bình động 200 ngày (MA200), vùng được đánh giá là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Điều này khiến triển vọng giảm sâu của vàng chưa thực sự rõ ràng.

Theo nhận định trong bài phân tích, mức đỉnh được thiết lập ngày 26/8 có thể chưa phải là đỉnh của chu kỳ tăng hiện tại. Nhịp điều chỉnh vừa qua nhiều khả năng đã đi đến hồi kết, mở ra khả năng vàng quay trở lại xu hướng tăng.

Bitcoin đang trở lại đà tăng mạnh, trong khi vàng giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng. Ảnh: Reuters

Với những nhà đầu tư ưu tiên kiểm soát rủi ro, một chiến lược thận trọng là chờ giá vàng vượt trở lại 4.692 USD/ounce, tương ứng mức thoái lui Fibonacci 38,2% - một vùng giá thường được giới phân tích kỹ thuật theo dõi để đánh giá khả năng giá đảo chiều, trước khi mở vị thế mua.

Bitcoin và Solana tăng tốc

Trong khi vàng vẫn đang củng cố quanh vùng hỗ trợ, thị trường tiền số đã có dấu hiệu bứt phá mạnh.

Bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu tiên sau hơn 100 ngày, trong khi Solana (SOL) tăng khoảng 7,5%. Bitcoin cũng đang tiến gần những vùng giá chưa từng được giao dịch trở lại trong hơn 8 tháng.

Diễn biến trên thị trường tiền số có thể là tín hiệu đáng chú ý đối với vàng và bạc. Hai nhóm tài sản này cùng được hưởng lợi từ những yếu tố kinh tế vĩ mô tương đồng, nhưng tiền số có lợi thế về khả năng phản ứng nhanh trước những thay đổi của thị trường.

Thị trường tiền số hoạt động 24/7, yêu cầu ký quỹ tương đối thấp và cho phép sử dụng đòn bẩy dễ dàng. Vì vậy, Bitcoin thường phản ứng trước các thay đổi của dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư.

Nói cách khác, tiền số đang dẫn đầu cuộc đua, còn vàng và bạc đang bám sát phía sau.

Nợ chính phủ Mỹ vượt 40.000 tỷ USD

Một yếu tố khác được bài phân tích nhấn mạnh là diễn biến trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Thị trường trái phiếu được ví như “con chim hoàng yến trong mỏ than”, bởi những biến động tại đây có thể phát đi tín hiệu sớm về các vấn đề của nền kinh tế và hệ thống tài chính.

Nếu vượt qua 4.692 USD/ounce, giá vàng được kỳ vọng có thể hướng tới 4.900 USD/ounce trong 30-60 ngày tới. Ảnh: Reuters.

Theo quan điểm được đưa ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang thực hiện một hình thức kiểm soát lợi suất tương đối kín đáo. Đáng chú ý, nợ chính phủ Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD đúng vào thời điểm được đề cập.

Mức nợ ngày càng lớn của Mỹ có thể trở thành một trong những yếu tố hỗ trợ cho các tài sản được xem là kênh trú ẩn như vàng, đặc biệt nếu nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe tài khóa và giá trị đồng USD.

Vàng hướng tới 4.900 USD, bạc có thể tăng tốc?

Về triển vọng giá, Gary Wagner - một chuyên gia phân tích kỹ thuật thị trường tài chính đặt mục tiêu tiếp theo của Bitcoin là 84.000 USD.

Đối với vàng, mục tiêu tăng giá đầu tiên là 4.692 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, giá vàng được kỳ vọng có thể hướng tới 4.900 USD/ounce trong 30-60 ngày tới.

Trong khi đó, bạc đang có diễn biến chậm hơn so với Bitcoin và vàng. Hợp đồng tương lai bạc trước tiên cần vượt qua mức thoái lui Fibonacci 23,6%, tương ứng khoảng 70,55 USD.

Tuy nhiên, Gary Wagner cho rằng sự chậm lại của bạc có thể chỉ mang tính tạm thời. Một khi dòng tiền bắt đầu đổ mạnh vào kim loại này, bạc có khả năng tăng tốc nhanh và thậm chí vượt trội so với các tài sản khác.

Các mục tiêu giá trên vẫn là dự báo, không phải mức giá chắc chắn sẽ đạt được. Diễn biến thực tế của vàng, bạc và Bitcoin sẽ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ, sức mạnh đồng USD và tâm lý trên thị trường tài chính.

Hiện tại, việc vàng tiếp tục giữ trên MA200 trong khi Bitcoin trở lại trên 80.000 USD đang tạo ra một bức tranh đáng chú ý: Tiền số có thể đang đi trước, còn vàng và bạc có khả năng nối bước nếu dòng tiền tiếp tục tìm đến các tài sản thay thế.