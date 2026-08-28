Lamori - Du ngoạn giữa miền thi vị

Có những chuyến đi khiến người ta nhớ bởi cảnh sắc tráng lệ. Cũng có những trải nghiệm chẳng cần quá cầu kỳ, chỉ một vòng thuyền thong thả, vài gợn sóng lăn tăn và đàn cá koi rực rỡ tung tăng dưới làn nước cũng đủ đánh thức niềm vui trong trẻo. Tại Lamori Resort & Spa, hành trình ngồi thuyền thiên nga ngoạn cảnh trên Hồ Vua Lê chính là một trải nghiệm như thế – nhẹ nhàng, thi vị và đủ sức lưu lại những dư âm khó quên.

Thuyền thiên nga nhẹ lướt trên Hồ Vua Lê, mở ra hành trình ngoạn cảnh nên thơ giữa miền xanh.

Giữa không gian xanh khoáng đạt của vùng đất Lam Kinh, Hồ Vua Lê hiện lên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và những triền cây xanh thẳm. Mặt hồ phẳng lặng, gió đưa hương cỏ cây thoảng nhẹ, từng vệt nắng xuyên qua tầng mây rồi rắc xuống mặt nước những ánh bạc lung linh. Nổi bật trên miền thủy sắc ấy là những chiếc thuyền thiên nga duyên dáng, chậm rãi đưa du khách vào một cuộc du ngoạn đầy chất thơ.

Khi con thuyền nhẹ nhàng rời bến, mọi ồn ào dường như được bỏ lại phía sau. Trước mắt là khoảng trời rộng mở, phía xa là những hàng cây nối tiếp nhau soi bóng xuống hồ. Theo từng vòng quay của bàn đạp, con thuyền nhẹ lướt, để lại phía sau những đường sóng mềm mại tựa nét cọ trên bức tranh sơn thủy.

Không có lịch trình vội vã, cũng chẳng cần chạy theo những điểm check-in đông đúc, du khách có thể tự mình làm chủ hành trình, thong dong khám phá từng góc hồ và tận hưởng cảm giác khoan thai hiếm có. Đó là lúc con người được thả lỏng tâm trí, hít một hơi thật sâu và lắng nghe nhịp thở của thiên nhiên giữa miền xanh bất tận.

Điểm nhấn thú vị nhất của chuyến du ngoạn chính là khoảnh khắc đàn cá koi rực rỡ xuất hiện bên mạn thuyền. Chỉ cần nhẹ tay rải thức ăn dành riêng cho cá xuống mặt hồ, cả khoảng nước yên ả lập tức trở nên sinh động. Những chú cá mang sắc đỏ, vàng, trắng, cam nối nhau tìm đến, quẫy đuôi tạo thành những vòng sóng nhỏ rồi bơi theo phía sau con thuyền.

Đàn cá koi rực rỡ tung tăng bơi theo đuôi thuyền, tạo nên trải nghiệm gần gũi và đầy thích thú cho du khách.

Đàn cá lúc ẩn, lúc hiện dưới làn nước trong veo, tựa những dải lụa ngũ sắc đang mềm mại chuyển động. Khi thuyền chậm rãi tiến về phía trước, chúng vẫn tung tăng theo sau, tạo nên một cuộc đồng hành ngộ nghĩnh và đầy sức sống. Tiếng trẻ nhỏ reo vui, ánh mắt người lớn ánh lên sự thích thú; trong khoảnh khắc ấy, niềm hạnh phúc bỗng trở nên thật giản đơn.

Hoạt động cho cá koi ăn đặc biệt phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Các em không chỉ được vui chơi mà còn có cơ hội quan sát thế giới tự nhiên ở khoảng cách gần, học cách nâng niu những sinh vật nhỏ bé và cảm nhận vẻ đẹp của sự sống. Đối với các cặp đôi, hành trình trên thuyền thiên nga lại mang một sắc thái lãng mạn khác: cùng nhau trôi giữa mặt hồ, ngắm trời mây và lưu giữ những khung hình dịu dàng giữa cảnh sắc nên thơ.

Với nhóm bạn hay những vị khách tìm kiếm phút giây riêng tư, đây là khoảng lặng để chuyện trò, sẻ chia và tạm quên đi nhịp sống tất bật. Bởi đôi khi, điều khiến một chuyến nghỉ dưỡng trở nên đáng nhớ không nằm ở số lượng nơi đã đi qua, mà ở cảm giác bình yên ta nhận được trong từng phút giây hiện diện.

Đàn thiên nga duyên dáng lướt nhẹ trên hồ.

Hồ Vua Lê còn mang đến nhiều góc ảnh đầy cuốn hút. Hình ảnh chiếc thuyền thiên nga trắng nổi bật trên nền nước xanh, phía sau là rừng cây trùng điệp và bầu trời cao rộng tạo nên một phông nền vừa lãng mạn, vừa thanh tân. Dù là buổi sớm bảng lảng sương, giữa trưa rực rỡ ánh dương hay chiều về nhuộm sắc hoàng hôn, mỗi thời điểm đều mở ra một vẻ đẹp riêng, khiến từng khung hình trở thành một lát cắt đáng nhớ của hành trình.

Trải nghiệm ngồi thuyền thiên nga cũng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng phong phú tại Lamori Resort & Spa. Sau cuộc du ngoạn, du khách có thể tiếp tục khám phá khuôn viên xanh, tận hưởng những tiện ích thư giãn, thưởng thức ẩm thực hoặc nghỉ ngơi trong không gian tiện nghi. Các trải nghiệm được kết nối hài hòa, giúp mỗi hành trình không chỉ có niềm vui mà còn mang đến sự phục hồi về thể chất lẫn tinh thần.

Toàn cảnh Lamori Resort & Spa xanh mát, nên thơ nhìn từ trên cao.

Lamori Resort & Spa không chỉ mang đến một chuyến ngoạn cảnh. Nơi đây mở ra một miền trải nghiệm trong trẻo, nơi con người được gần hơn với thiên nhiên, gần hơn với những người thân yêu và gần hơn với chính mình. Hãy một lần ngồi trên thuyền thiên nga, thong dong giữa hồ Vua Lê và để đàn cá koi dẫn lối vào miền ký ức dịu dàng.