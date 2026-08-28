Ngân hàng Shinhan mở rộng hệ sinh thái đặc quyền cho khách hàng ưu tiên

Ngày 24/8/2026, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ Shinhan Private Wealth Management (Shinhan PWM), kết hợp các giải pháp quản lý tài sản với những quyền lợi về ẩm thực, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thẻ tín dụng và trải nghiệm quốc tế…

Xây dựng hệ sinh thái toàn diện hơn

Cùng với sự gia tăng về tài sản và nhu cầu quản lý tài chính chuyên sâu, kỳ vọng của khách hàng ưu tiên đối với dịch vụ ngân hàng cũng ngày càng đa dạng. Không chỉ quan tâm đến các giải pháp bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản, khách hàng còn chú trọng đến chất lượng phục vụ, tính cá nhân hóa và những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu riêng.

Chương trình Aspire góp phần mở rộng trải nghiệm Shinhan PWM với các đặc quyền phong cách sống dành cho khách hàng ưu tiên.

Trên nền tảng kinh nghiệm của Tập đoàn Tài chính Shinhan và sự am hiểu thị trường Việt Nam, Shinhan PWM hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện hơn, trong đó quản lý tài sản là nền tảng, đồng thời gia tăng giá trị thông qua các giải pháp tài chính và đặc quyền phong cách sống.

Một trong những chương trình nổi bật đang được triển khai là Gói đặc quyền Aspire. Theo đó, 300 khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện nâng hạng PWM và mở mới tiền gửi có kỳ hạn hoặc tài khoản tiết kiệm từ 6 tháng, với giá trị tối thiểu 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD, sẽ nhận Gói đặc quyền Aspire theo điều kiện chương trình.

Thông qua Aspire, khách hàng có thể tiếp cận các quyền lợi trong nhiều lĩnh vực như ẩm thực, nghỉ dưỡng, phòng chờ sân bay, chăm sóc sức khỏe, spa, giải trí và văn hóa, từ trà chiều, ẩm thực cao cấp đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại hệ thống đối tác chọn lọc.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan triển khai các chương trình nhằm gia tăng giá trị từ sản phẩm tài chính dành cho khách hàng PWM. Từ ngày 27/7 đến 30/10/2026, 100 khách hàng PWM đầu tiên mở mới các dòng thẻ Shinhan MyLife, Shinhan Visa Signature hoặc Shinhan PWM và đạt tổng chi tiêu từ 20 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ sẽ được hoàn 2 triệu đồng, theo điều kiện và điều khoản của chương trình.

Mở rộng trải nghiệm quốc tế với MAMA AWARDS 2026

Trong chuỗi quyền lợi dành cho khách hàng PWM năm nay, Ngân hàng Shinhan còn mang đến cơ hội tham dự MAMA AWARDS 2026 tại Nhật Bản, một trong những lễ trao giải K-pop được quan tâm trên phạm vi quốc tế.

Trải nghiệm MAMA AWARDS 2026 tại Nhật Bản là một trong những đặc quyền nổi bật dành cho khách hàng Shinhan PWM trong năm 2026

MAMA AWARDS 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11/2026, tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Từ ngày 1/8 đến 30/9/2026, khách hàng Shinhan PWM là chủ thẻ chính của các dòng thẻ tín dụng Shinhan Visa thuộc phạm vi chương trình có cơ hội nhận các phần thưởng dựa trên tổng chi tiêu hợp lệ hằng tháng.

Theo đó, chủ thẻ có tổng chi tiêu hợp lệ cao nhất mỗi tháng và đạt từ 150 triệu đồng sẽ có cơ hội tham dự Tuần lễ sự kiện MAMA AWARDS 2026 tại Osaka với hành trình 6 ngày 5 đêm, bao gồm quyền tham dự MAMA 2026 cùng các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ sự kiện, vé máy bay khứ hồi và khách sạn lưu trú.

Bên cạnh đó, chủ thẻ có tổng chi tiêu hợp lệ từ 50 triệu đồng và thuộc nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao nhất theo thể lệ chương trình sẽ có cơ hội nhận vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Hàn Quốc.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Shinhan PWM cũng tăng cường những hoạt động kết nối và chia sẻ thông tin dành cho khách hàng, bao gồm các hội thảo chuyên đề về thị trường, tài chính và đầu tư cũng như các chương trình trải nghiệm được thiết kế phù hợp với từng nhóm nhu cầu. Các hoạt động này góp phần đưa mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng vượt ra ngoài phạm vi của từng giao dịch tài chính riêng lẻ.

Thông qua việc kết hợp quản lý tài sản, sản phẩm tài chính, dịch vụ chuyên biệt và các đặc quyền phong cách sống, Shinhan PWM tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dành cho khách hàng ưu tiên tại Việt Nam, hướng tới trải nghiệm ngày càng toàn diện và cá nhân hóa.