Giá vàng hôm nay (28/8): Giảm ngày thứ 3 liên tiếp

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước giảm, đây là ngày thứ 3 liên tiếp giá vàng giảm. Theo đó, vàng miếng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá bán vàng miếng SJC về mức 149,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn mang thương hiệu khác nhau có mức giảm không đồng đều. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 147,7 - 151,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng; giá vàng SJC 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm ngày thứ 3 liên tiếp.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.586 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,2 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 28/8 ở mức 25.610 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.890 - 26.270 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 25.860 - 25.890 đồng/USD, đi ngang so với hôm qua. Mức giá này vẫn thấp hơn so với giá USD tại hệ thống ngân hàng.