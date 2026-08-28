VWS tăng cường huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động

Trong môi trường xử lý rác thải, hóa chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người lao động, VWS đã tăng cường huấn luyện, trang bị kiến thức và kỹ năng giúp người lao động chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố.

Ngày 28/8, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS (xã Hưng Long, TPHCM) đã tổ chức khóa huấn luyện an toàn hóa chất, do giảng viên Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực II hướng dẫn. Chương trình dành cho công nhân viên, người lao động làm việc trực tiếp tại khu vực xử lý rác của công ty.

Tại khóa học, người lao động được cung cấp kiến thức về các loại hóa chất; đặc tính nguy hiểm, phân loại, ghi nhãn và phiếu an toàn hóa chất. Bên cạnh đó, chương trình hướng dẫn nhận diện nguy cơ mất an toàn, quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với từng vị trí công việc và các quy định liên quan đến an toàn hóa chất.

Một nội dung quan trọng là kỹ năng ứng phó sự cố như cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất và sơ cứu người bị nạn.

Theo cô Trần Thị Tuyết, giảng viên Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực II, huấn luyện an toàn hóa chất vừa đáp ứng yêu cầu pháp luật, vừa giúp bảo vệ sức khỏe người lao động. Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hóa chất phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất.

“Việc được đào tạo giúp người lao động hiểu rõ tác hại của hóa chất, thực hiện đúng các biện pháp an toàn và chủ động phối hợp với doanh nghiệp khi xảy ra sự cố. Những tình huống như hóa chất bắn vào mắt, tràn đổ hoặc phát sinh cháy nổ đòi hỏi người lao động phải có kiến thức và kỹ năng xử lý kịp thời” – cô Tuyết cho biết.

Anh Đỗ Minh Quang, phụ trách Bộ phận An toàn Lao động của VWS chia sẻ, ban lãnh đạo công ty VWS luôn quan tâm đến sức khỏe cán bộ, công nhân viên và thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật để bảo đảm tuân thủ.

Hằng năm, VWS tổ chức các khóa tập huấn an toàn, trong đó có những chương trình chuyên sâu về an toàn hóa chất. Bên cạnh đào tạo nội bộ, định kỳ 2 năm/lần, VWS còn mời các chuyên gia từ những trung tâm uy tín để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm xử lý các tình huống rủi ro. Nhờ vậy, hầu như chưa có bất kỳ sự cố nào liên quan đến an toàn lao động xảy ra tại VWS.

Theo anh Quang, sau các khóa đào tạo, nhận thức về an toàn của người lao động có sự chuyển biến rõ rệt. Công nhân chủ động chia sẻ kinh nghiệm, nhắc nhở và hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc. Đặc biệt, các quy tắc an toàn dần trở thành thói quen. Trước khi tiếp xúc với hóa chất, người lao động đọc kỹ nhãn mác, nhận diện mức độ nguy hiểm, xác định đúng vị trí sử dụng và trang bị đầy đủ bảo hộ phù hợp.

Do đặc thù hoạt động tại bãi chôn lấp và nhà máy xử lý nước, khoảng 2/3 tổng số lao động của VWS trực tiếp tiếp xúc với hóa chất. Tuy nhiên, khóa huấn luyện được mở rộng cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, trong đó có đội ngũ quản lý và giám sát, nhằm nâng cao khả năng phối hợp và giám sát an toàn trong quá trình làm việc.