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Chứng khoán ra sao trước kỳ nghỉ 5 ngày?

Việt Linh

TPO - VN-Index chỉ tăng nhẹ trong phiên cuối trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhưng dòng tiền bất ngờ sôi động hơn vào buổi chiều, tập trung đáng kể ở nhóm ngân hàng. Khối ngoại cũng chuyển sang mua ròng, giúp thị trường giữ vững mốc 1.800 điểm.

Thị trường chứng khoán khép lại phiên 28/8 với sắc xanh khi VN-Index tăng nhẹ 0,56 điểm lên 1.832 điểm. Sau nhịp tăng mạnh trong những phiên trước, chỉ số gần như đi ngang trong phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ dài, khi áp lực bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn hạn chế đà đi lên.

Điểm đáng chú ý nằm ở diễn biến dòng tiền. Thanh khoản trên HoSE trong phiên chiều tăng khoảng 79% so với buổi sáng, trong đó nhóm ngân hàng thu hút sự quan tâm rõ rệt. VN30-Index tăng 0,19%, với 13 mã tăng và 11 mã giảm.

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VN-Index chỉ tăng nhẹ, nhưng dòng tiền bất ngờ sôi động hơn vào buổi chiều.

SSB trở thành tâm điểm của nhóm ngân hàng khi tăng kịch trần. Cổ phiếu này khớp gần 4,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 82,7 tỷ đồng, mức thanh khoản cao nhất trong vòng một năm.

Sức nóng từ SSB lan sang một số mã ngân hàng khác. STB tăng 2,72%, SHB tăng 2,52%, VPB tăng 1,46% và LPB tăng 1,11%. Riêng 5 cổ phiếu ngân hàng nổi bật chiếm khoảng 29% giá trị khớp lệnh của rổ VN30 trong phiên chiều.

Tuy nhiên, dòng tiền không lan tỏa trên toàn nhóm. TCB giảm 2,05% sau khi tăng hơn 8,8% trong hai phiên trước. BID giảm giá, trong khi HDB, MBB và VCB đứng tham chiếu. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên chọn lọc cổ phiếu thay vì mua đồng loạt.

Khối ngoại cũng tạo điểm sáng khi chuyển sang mua ròng mạnh hơn trong phiên chiều, với giá trị khoảng 240 tỷ đồng. FPT được mua ròng hơn 241 tỷ đồng, TCB 212 tỷ đồng, VPB gần 113 tỷ đồng, cùng dòng tiền vào STB, MCH và SHB. Ở chiều bán, VIC bị bán ròng gần 160 tỷ đồng, VIX và VHM cũng chịu áp lực.

Việc VN-Index giữ trên 1.800 điểm ngay trước kỳ nghỉ giúp tâm lý thị trường tích cực hơn. Trước đó, các công ty chứng khoán đánh giá xu hướng ngắn hạn vẫn được duy trì, nhưng cảnh báo thanh khoản suy giảm và sự phân hóa khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự cao.

Theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), thị trường chứng khoán nghỉ giao dịch, nghỉ thanh toán từ thứ Hai 31/8 đến hết thứ Tư 2/9/2026. Ngày làm việc hoán đổi là thứ Bảy 22/8 nhưng VSDC không thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán trong ngày này.

Như vậy, sau phiên 28/8, nhà đầu tư sẽ có 5 ngày liên tiếp không giao dịch chứng khoán, gồm hai ngày cuối tuần 29-30/8 và ba ngày nghỉ lễ 31/8-2/9. Thị trường sẽ trở lại vào ngày 3/9.

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #Dòng tiền #Ngân hàng #Khối ngoại #Thị trường

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