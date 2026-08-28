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Kinh tế

PVFCCo – Phú Mỹ vào Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam 2026

P.V

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam năm 2026. Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, HOSE: DPM), đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, được vinh danh và là doanh nghiệp duy nhất của ngành phân bón và hóa chất Việt Nam có tên trong danh sách năm nay.

Danh sách được lựa chọn qua quy trình sàng lọc và rà soát hồ sơ chặt chẽ. SGS Việt Nam thực hiện đánh giá kỹ thuật độc lập theo 66 chỉ số, với cơ cấu trọng số Môi trường 35%, Xã hội 25%, Quản trị 25%, Tài chính và Tuân thủ 15%. Forbes Việt Nam áp dụng Chỉ số Đủ điều kiện Forbes gồm 10 tiêu chí. Doanh nghiệp phải đáp ứng tối thiểu 80% yêu cầu, không có vấn đề trọng yếu ảnh hưởng đến điều kiện tham gia, và phải cung cấp được thông tin, số liệu, tài liệu minh chứng có khả năng kiểm chứng. PVFCCo – Phú Mỹ đáp ứng toàn bộ các tiêu chí với những bằng chứng thực tiễn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, được các tổ chức quốc tế độc lập kiểm chứng.

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PVFCCo – Phú Mỹ đáp ứng toàn bộ 10 tiêu chí của Forbes đặt ra.

Ở trụ cột E – môi trường, vào tháng 7/2026, PVFCCo – Phú Mỹ được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 cho “Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính năm 2025” của Nhà máy Đạm Phú Mỹ. BSI Assurance UK đánh giá độc lập ở mức bảo đảm hợp lý, xác nhận tổng phát thải 813.433 tấn CO2. Đây là lần đầu Tổng công ty mở rộng kiểm kê sang phạm vi 3, đồng thời tiên phong trong ngành khi truy vết dấu chân carbon theo ISO 14067:2018 cho năm sản phẩm chủ lực. Ngay trên dây chuyền, năm 2025 Tổng công ty tiết kiệm gần 598.000 MMBTU năng lượng, đưa mức độ tiêu thụ năng lượng giảm 11,2% so với năm 2023.

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Nền tảng G - quản trị liên tục được hoàn thiện theo các tiêu chuẩn, khuyến nghị của OECD. Hội đồng quản trị phê duyệt định hướng chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành lập Tổ dự án ESG chuyên trách và xây dựng hệ thống 26 chỉ tiêu định lượng. Báo cáo Phát triển bền vững 2025 lần đầu tham chiếu đồng thời GRI Universal Standards 2021, SASB dành cho ngành hóa chất cùng IFRS S1 và IFRS S2, nâng khả năng so sánh thông tin ESG lên chuẩn quốc tế.

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Hằng năm, PVFCCo - Phú Mỹ luôn dành một ngân sách lớn cho các hoạt động an sinh xã hội.

Ở trụ cột S - xã hội, PVFCCo – Phú Mỹ luôn thể hiện trách nhiệm cao với các bên liên quan: đối tác, người tiêu dùng, cộng đồng, Nhà nước, người lao động. Đơn cử, hàng năm Tổng công ty dành một ngân sách lớn cho các hoạt động an sinh xã hội. Tổng công ty đã trồng hơn 300.000 cây xanh, vượt mục tiêu đề ra.

Minh bạch dữ liệu ESG là cam kết xuyên suốt của PVFCCo – Phú Mỹ. Từ nền tảng đó, Tổng công ty hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn xanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe về phát thải của các chuỗi cung ứng toàn cầu và từng bước hiện thực hóa lộ trình phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

P.V
#ESG #PVFCCo #Phú Mỹ #bền vững #doanh nghiệp #Vietnam

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