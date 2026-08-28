Sau 10 năm làm sáng tạo, Juro kể câu chuyện với cà phê

Từ một studio nhiếp ảnh thành lập năm 2016, Juro từng bước mở rộng sang production, truyền thông và sự kiện. Sau một thập kỷ, thương hiệu đưa cà phê từ những sự kiện doanh nghiệp vào một không gian trải nghiệm riêng, với định hướng kết nối Specialty Coffee với thói quen thưởng thức hàng ngày.

Năm 2016, Đào Văn Phú đặt nền móng cho Juro từ một studio nhiếp ảnh. Những năm sau đó, thương hiệu dần mở rộng hoạt động sang production, truyền thông, sự kiện và nhiều lĩnh vực sáng tạo khác.

Trong hành trình này, cà phê xuất hiện như một phần của các hoạt động mà Juro thực hiện cho khách hàng, đặc biệt tại những sự kiện và chương trình dành cho doanh nghiệp.

Đến giai đoạn 2025–2026, Juro đưa trải nghiệm đó vào một không gian cố định với Juro Specialty Coffee. Với thương hiệu, đây không phải sự chuyển hướng hoàn toàn sang một lĩnh vực mới, mà là bước phát triển tiếp theo từ những trải nghiệm đã được tích lũy trong nhiều năm.

Từ cà phê sự kiện đến không gian trải nghiệm

Cà phê từ lâu đã có một vị trí đặc biệt trong đời sống người Việt. Một ly cà phê sữa đá, chiếc phin nhỏ hay bạc xỉu có thể gắn với những thói quen rất bình thường nhưng cũng trở thành một phần ký ức của nhiều người.

Đó là lý do Juro lựa chọn giữ lại những thức uống quen thuộc bên cạnh các phương pháp pha hiện đại như Espresso, Pour Over và Specialty Coffee.

Thay vì đặt Specialty Coffee ở một khoảng cách nhất định với người uống phổ thông, Juro hướng đến việc đưa cà phê chất lượng cao trở nên gần gũi hơn với đời sống hàng ngày.

Một người có thể bắt đầu bằng cà phê sữa hoặc bạc xỉu, sau đó khám phá Espresso hay Pour Over. Ngược lại, những người đã quen với Specialty Coffee vẫn có thể tìm về một ly cà phê sữa đá quen thuộc.

Theo định hướng “Everyday Specialty”, Juro cho rằng không có một cách duy nhất để thưởng thức cà phê. Mỗi phương pháp pha và mỗi loại thức uống có thể trở thành một điểm bắt đầu khác nhau cho hành trình khám phá của người uống.

Giao điểm giữa truyền thống và Specialty Coffee

Văn hóa cà phê Việt Nam đã trải qua quá trình tiếp nhận và biến đổi trong nhiều năm. Chiếc phin, cà phê sữa đá hay bạc xỉu dần trở thành những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

Trong khi đó, Specialty Coffee mở ra thêm những cách tiếp cận mới với hạt cà phê, phương pháp pha và trải nghiệm thưởng thức.

Juro lựa chọn đứng ở điểm giao giữa hai dòng chảy này.

Một bên là những hương vị quen thuộc và ký ức. Một bên là sự tò mò, khám phá những trải nghiệm mới.

Theo cách tiếp cận này, Specialty Coffee không nhất thiết phải gắn với sự cầu kỳ hay xa cách. Nó có thể xuất hiện trong một buổi sáng đi làm, một cuộc trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản là vài phút ngồi lại một mình.

Một bước phát triển sau 10 năm làm sáng tạo

Năm 2026 đánh dấu 10 năm Juro hình thành và phát triển. Từ nhiếp ảnh, thương hiệu đã mở rộng hoạt động sang production, truyền thông và sự kiện, qua đó có cơ hội làm việc với nhiều câu chuyện, con người và thương hiệu.

Việc xây dựng một không gian cà phê riêng vì thế được Juro xem như một bước phát triển tự nhiên, thay vì một sự thay đổi hoàn toàn về định hướng.

Đào Văn Phú, nhà sáng lập Juro, cho biết:

“Sau 10 năm, tôi nhận ra điều Juro muốn làm không chỉ là tạo ra những sản phẩm đẹp, mà là tạo ra những trải nghiệm khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Cà phê cho chúng tôi một cách rất khác để làm điều đó – chậm hơn, gần gũi hơn và có nhiều không gian hơn để kết nối với mọi người.”

Nếu trước đây Juro kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và những thước phim, thì với cà phê, câu chuyện có thể được truyền tải thông qua hương thơm, vị ngọt, độ đậm và cảm giác còn lại sau mỗi ngụm uống.

Cà phê vì thế trở thành một chất liệu mới cho công việc sáng tạo của Juro, trong khi tinh thần cốt lõi của thương hiệu vẫn được duy trì.

“Go slow to go deep” cho chặng đường mới

Sau một thập kỷ hoạt động, Juro lựa chọn “Go slow to go deep” – đi chậm để đi sâu làm tinh thần cho chặng đường tiếp theo.

Đó là cách tiếp cận đề cao việc quan sát kỹ hơn, hiểu một câu chuyện trước khi kể và dành nhiều thời gian hơn cho những điều tưởng như bình thường.

Một ly cà phê sữa, một chiếc phin, một buổi sáng có nắng hay một cuộc trò chuyện kéo dài hơn dự định đều có thể trở thành những trải nghiệm đáng nhớ.

Từ góc nhìn này, không gian cà phê của Juro không chỉ hướng đến việc phục vụ đồ uống, mà còn tạo ra một nơi để khách hàng có thể ghé qua, thưởng thức một thức uống quen thuộc, thử một phương pháp pha mới hoặc đơn giản là dành thời gian cho bản thân.

Sau 10 năm, Juro tiếp tục câu chuyện của mình trong một lĩnh vực mới.

Nhưng thay vì bắt đầu lại, thương hiệu mang theo những kinh nghiệm từ nhiếp ảnh, production, truyền thông và sự kiện để kể câu chuyện bằng một chất liệu khác – một tách cà phê ”Juro Specialty Coffee – Everyday Specialty”.