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Đề xuất AI đặt lệnh chứng khoán, tối đa 1.000 nhà đầu tư thử nghiệm

Việt Linh

TPO - Bộ Tài chính đề xuất cho tối đa 1.000 nhà đầu tư tham gia giải pháp Fintech sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đầu tư. Cơ quan quản lý có thể yêu cầu tạm dừng hoặc dừng giải pháp nếu phát sinh rủi ro ảnh hưởng đến an toàn thị trường.

Theo Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, thời gian thử nghiệm các giải pháp Fintech tối đa 5 năm, tùy từng giải pháp và lĩnh vực, tính từ thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là giới hạn quy mô thử nghiệm đối với AI.

Theo đó, giải pháp Fintech sử dụng AI để đầu tư được thử nghiệm với không quá 1.000 nhà đầu tư. Theo quy định, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ tham gia thử nghiệm giải pháp tư vấn đầu tư chứng khoán bằng AI và sử dụng AI để đầu tư.

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Đề xuất cho tối đa 1.000 nhà đầu tư tham gia giải pháp Fintech sử dụng AI để đầu tư.

Cổ phiếu được sử dụng AI để đầu tư hoặc sử dụng AI để tạo lập thị trường cũng bị giới hạn. Dự thảo quy định những cổ phiếu này không nằm trong rổ VN All Share của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE).

Trong khi đó, các giải pháp Fintech khác không bị giới hạn về phạm vi thử nghiệm theo con số cụ thể. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quyết định phạm vi thử nghiệm trong giấy chứng nhận, căn cứ vào từng giải pháp và hồ sơ đăng ký của tổ chức tham gia.

Dự thảo đặt ra nguyên tắc cơ quan quản lý có quyền can thiệp trong quá trình sandbox. Cụ thể, nếu phát sinh rủi ro ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ; an toàn hệ thống công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán; trật tự xã hội hoặc lợi ích công cộng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định tạm dừng hoặc dừng thực hiện giải pháp Fintech.

Tổ chức đề xuất thử nghiệm phải chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động thử nghiệm. Các tổ chức, cá nhân tham gia cũng phải bảo đảm thông tin công bố chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời và không gây hiểu nhầm.

Hoạt động thử nghiệm cũng phải tuân thủ quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố...

Dự thảo quy định khá chặt về điều kiện đối với tổ chức tham gia. Với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt sẽ không được tham gia; những trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán bị lỗ, lỗ lũy kế cũng không được tham gia giải pháp này.

Việt Linh
#Fintech #AI #Chứng khoán #Thử nghiệm #Việt Nam #Đầu tư #Nghị định

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