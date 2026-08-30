Giữ 'dòng chảy' phương tiện thông suốt trên hai tuyến giao thông huyết mạch vùng Đông Bắc Bộ

TP - Là hai tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời giữ vai trò trục giao thương của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5 đang được Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo trì và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh, nhằm giữ mạch giao thông thông suốt, an toàn.

“Mạch máu” của vùng kinh tế trọng điểm

Dài 105,5 km, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Hải Phòng và hệ thống đường nối tiếp đi Quảng Ninh, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một trong những tuyến giao thông quan trọng nhất của vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A, gồm 6 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h.

“Dòng chảy” phương tiện thông suốt trên tuyến giao thông huyết mạch cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến liên tục tăng. Theo số liệu được Tổng Công ty VIDIFI công bố, năm 2016 cao tốc ghi nhận khoảng 6,6 triệu lượt phương tiện, tương đương 18.000 lượt/ngày; đến năm 2025 con số này vượt 21,5 triệu lượt, tương đương khoảng 58.860 lượt/ngày, tăng hơn 3 lần và là tuyến cao tốc có lưu lượng tăng trưởng xe thuộc nhóm hàng đầu cả nước.

“Những con số này cho thấy cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày càng đảm nhận vai trò lớn hơn trong vận chuyển hành khách, hàng hóa, kết nối Hà Nội với Hải Phòng và các địa phương trong vùng. Cùng với áp lực lưu lượng, yêu cầu đặt ra đối với đơn vị quản lý, vận hành cũng ngày càng cao: không chỉ bảo đảm mặt đường và các công trình trên tuyến, mà còn phải duy trì ổn định cả một hệ thống công nghệ, thiết bị giám sát, thu phí và điều hành giao thông” - đại diện VIDIFI nêu ra thực trạng và những thách thức mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến đường ghi dấu nhiều bước tiên phong trong ứng dụng công nghệ giao thông. Trong đó hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC được triển khai đầu tiên trên cả nước; việc kiểm soát tải trọng cũng được thực hiện bằng hệ thống cân động WIM, với các làn cân được bố trí tại tất cả các hướng vào đường cao tốc, góp phần kiểm soát xe quá tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng là tuyến tiên phong trong ứng dụng công nghệ quản lý thông minh như ETC, WIM (kiểm soát tải trọng tự động), VPN - Ngoại tuyến…

Một điểm đáng chú ý là từ cuối năm 2025, tính năng “Ngoại tuyến - VPN” được đưa vào áp dụng thực tế tại các trạm thu phí. Các trạm định kỳ chạy thử chế độ ngoại tuyến nhằm nâng khả năng ứng phó khi đường truyền gặp sự cố, bảo đảm hoạt động thu phí thông suốt trước những tình huống bất ngờ. Cùng với đó, các kịch bản chống ùn tắc được xây dựng và tổ chức diễn tập trước những thời điểm dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao.

Dịp Quốc khánh 2/9 và thời điểm khai giảng năm học mới đang đến gần, lưu lượng phương tiện được dự báo tiếp tục tăng. Vì vậy, yêu cầu “trực chiến” trên tuyến không chỉ nằm ở số lượng nhân sự, mà quan trọng hơn là khả năng dự báo, phối hợp và phản ứng nhanh.

Sau hơn một thập kỷ quản lý, vận hành, VIDIFI xác định công thức để giữ tuyến cao tốc vận hành ổn định là ứng dụng công nghệ vận hành hiện đại, bảo trì chủ động, nhân lực phù hợp và phương án xử lý tình huống được chuẩn bị từ trước. Đây cũng là cách giảm thiểu việc một sự cố nhỏ về thiết bị, thời tiết hay giao thông có thể phát triển thành điểm nghẽn lớn trên tuyến huyết mạch.

Phối hợp với địa phương để chia sẻ áp lực về hạ tầng

Đại diện VIDIFI đánh giá, nếu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được xem là tuyến giao thông hiện đại thì Quốc lộ 5 lại là một “mạch máu” đã gắn bó lâu năm với hoạt động vận tải, công nghiệp và logistics của khu vực phía Bắc. Tuyến kết nối Hà Nội với Hải Phòng và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ; riêng đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng hiện dài gần 80 km, đi qua 20 xã, phường.

“Điều đáng lưu ý là lưu lượng phương tiện thực tế trên tuyến hiện khoảng hơn 90.000 lượt/ngày, vượt từ hơn 6 - 7 lần so với lưu lượng thiết kế ban đầu. Áp lực này đặt ra bài toán lớn đối với công tác bảo trì, tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn” - đại diện VIDIFI thông tin.

Cùng với đó, VIDIFI cho biết, sau nhiều năm khai thác, tuyến cũng đối mặt với những bất cập về hạ tầng, mặt đường và tổ chức giao thông. Nhiều điểm giao cắt, đấu nối với đường địa phương khiến dòng phương tiện phức tạp; trong khi mật độ xe lớn làm gia tăng áp lực lên kết cấu hạ tầng và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ thực tế này, đại diện VIDIFI cho biết, ngoài các giải pháp quản lý, điều hành chủ động, Tổng Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều kế hoạch phối hợp, trong các tháng đầu năm 2026 là triển khai kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND thành phố Hải Phòng về xây dựng Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 trở thành tuyến đường an toàn về giao thông. Thông qua kế hoạch, công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và VIDIFI khảo sát toàn tuyến, rà soát các bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông và xác định các giải pháp ưu tiên triển khai.

Điểm đáng ghi nhận nữa là công tác quản lý hạ tầng đang được VIDIFI đặt trong một bài toán rộng hơn: không chỉ sửa chữa những vị trí xuống cấp mà phải tổ chức lại giao thông, kiểm soát các điểm giao cắt, tăng cường biển báo, phân làn và phối hợp giữa đơn vị quản lý tuyến với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân.

Sau 2 tháng triển khai Kế hoạch 135, những tín hiệu tích cực đã được ghi nhận. Theo đánh giá của Công an thành phố Hải Phòng, số vụ TNGT so với cùng kỳ giảm 9 vụ và giảm 7 người bị thương.

Kết quả này cho thấy khi hạ tầng, tổ chức giao thông, tuần tra kiểm soát và tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, với lưu lượng hơn 90.000 lượt phương tiện mỗi ngày, Quốc lộ 5 vẫn cần những giải pháp lâu dài hơn về đầu tư nâng cấp cải tạo, bảo trì và tổ chức giao thông đồng bộ.