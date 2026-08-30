EVNCPC giữ vững sản xuất, chăm lo người lao động sau sắp xếp

Tinh gọn bộ máy, giữ vững đà tăng trưởng

Một trong những dấu ấn nổi bật của EVNCPC trong giai đoạn qua là sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án được EVN phê duyệt. Tại Cơ quan Tổng Công ty, sau sắp xếp, bộ máy tham mưu, giúp việc giảm 3 Ban, còn 13 Ban/Văn phòng. EVNCPC còn 8 Công ty Điện lực thành viên. Mô hình các Điện lực cấp huyện được tổ chức lại thành các Điện lực khu vực; các Trung tâm Thí nghiệm điện và nhiều đơn vị trực thuộc cũng được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

EVNCPC giữ vững sản xuất, chăm lo người lao động sau sắp xếp

Khối lượng công việc lớn, phạm vi sắp xếp rộng, song hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty vẫn được duy trì ổn định. Điện thương phẩm năm 2024 đạt 25,4 tỷ kWh, năm 2025 đạt 26,7 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân 7,9%/năm. Trong 7 tháng đầu năm 2026, điện thương phẩm đạt 17,25 tỷ kWh, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Tổn thất điện năng giảm từ 3,65% năm 2024 xuống 3,62% năm 2025 và còn 3,33% trong 7 tháng đầu năm 2026. Độ tin cậy cung cấp điện cũng được cải thiện rõ rệt, với SAIDI giảm từ 193 phút năm 2024 xuống 171 phút năm 2025; 7 tháng đầu năm 2026 đạt 74,5 phút, giảm 17,1% so với cùng kỳ. Hai năm liên tiếp, 2024 và 2025, EVNCPC được EVN trao Cờ đơn vị tiêu biểu vì thành tích xuất sắc toàn diện.

Đằng sau những con số và danh hiệu ấy là nỗ lực của 11.240 CBCNV, người lao động trên toàn Tổng Công ty. Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư nhìn nhận, nếu không có sự tâm huyết, phát huy năng lực, tinh thần tiên phong, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật và đồng lòng vượt khó của người lao động, nhất là trong điều kiện thiên tai, bão lũ và quá trình sắp xếp, sáp nhập tổ chức, EVNCPC khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chăm lo người lao động, tạo động lực phát triển

Trong quá trình sắp xếp tổ chức, EVNCPC xác định người lao động là lực lượng trực tiếp tạo nên kết quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Tổng Công ty đặc biệt quan tâm đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách cho người lao động.

Tổng số lượt cán bộ tham gia đào tạo đạt hơn 54.000 lượt năm 2024, gần 73.000 lượt năm 2025 và hơn 36.000 lượt trong 7 tháng đầu năm 2026. Chính sách đãi ngộ đối với người lao động nghỉ trước tuổi đã khuyến khích 352 lao động nghỉ trước tuổi từ năm 2024 đến nay, góp phần hỗ trợ quá trình sắp xếp tổ chức.

Nghiên cứu khoa học, sáng kiến và đổi mới sáng tạo tiếp tục được chú trọng. Trong hai năm 2024 - 2025, EVNCPC triển khai xét duyệt, thực hiện và nghiệm thu 14 đề tài nghiên cứu khoa học; có 702 sáng kiến, trong đó 18 sáng kiến cấp EVN và 684 sáng kiến cấp EVNCPC/cơ sở. Tổng công ty được trao 8 Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe, đào tạo, nâng bậc, nâng lương, khen thưởng... được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công đoàn các cấp tích cực tham gia giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động trực vận hành, khắc phục sự cố và làm việc tại các công trình trọng điểm. Mỗi năm, kinh phí thăm hỏi, hỗ trợ người lao động gần 8 tỷ đồng. Không chỉ vậy, đời sống tinh thần của người lao động cũng được chú trọng thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đối thoại, tọa đàm và các phong trào thi đua.

Theo EVNCPC, những kết quả đạt được trong giai đoạn qua là tiền đề để đơn vị bước vào chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động. Tổng Công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, ứng dụng khoa học công nghệ và hoàn thiện lưới điện thông minh.

Chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm. Việc duy trì song song ứng dụng EVNCPC CSKH và thử nghiệm ứng dụng EVN CSKH từ ngày 15/6/2026 là bước đi hiện đại hóa dịch vụ điện, giúp khách hàng chủ động hơn trong tra cứu, thanh toán, theo dõi sử dụng điện, gửi yêu cầu dịch vụ và phản ánh sự cố.

Bên cạnh đó, EVNCPC tiếp tục phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đồng thời bảo đảm việc làm, ổn định và từng bước nâng cao thu nhập của người lao động.

“Hội nghị Người lao động EVNCPC lần thứ VIII là dịp để nhìn lại một chặng đường nhiều thay đổi, ghi nhận những nỗ lực của tập thể CBCNV và xác định những nhiệm vụ phía trước. Giữ vững sản xuất, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và chăm lo tốt hơn đời sống người lao động sẽ là những nhiệm vụ quan trọng để EVNCPC thực hiện tốt các mục tiêu giai đoạn 2026 - 2027, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng”, Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư khẳng định.