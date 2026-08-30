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Dakruco tăng tốc xuất khẩu Cao su, mở hướng Sầu riêng

AN PHÚ

TP - 6 tháng đầu năm 2026, Công ty CP Cao su Đắk Lắk (Dakruco) đạt doanh thu 413,2 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, sản lượng cao su xuất khẩu tăng 110%, trong khi doanh nghiệp bắt đầu mở hướng kinh doanh, xuất khẩu sầu riêng.

Xuất khẩu cao su tăng mạnh

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu từ mủ cao su của Dakruco đạt 221,86 tỷ đồng, tăng 55,5%. Sản lượng mủ cao su xuất bán đạt 4.145,59 tấn, vượt 20% kế hoạch 6 tháng và tăng 47% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng cao su xuất khẩu đạt 2.105,76 tấn, tăng 110% so với cùng kỳ; giá bán bình quân đạt 53,4 triệu đồng/tấn, tăng 6%.

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Ban lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý II/2026

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 65,53 tỷ đồng, hoàn thành 71,84% kế hoạch năm và tăng 0,7% so với cùng kỳ.

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Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng của Dakruco

Tổng sản lượng mủ khai thác và mua ngoài đạt 2.881,53 tấn, vượt 4,83% kế hoạch. Nhà máy Chế biến Mủ cao su sản xuất 3.165,56 tấn, vượt kế hoạch 6 tháng và không phát sinh khiếu nại về chất lượng.

Mở hướng sang sầu riêng

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Bên cạnh cao su, Dakruco đang thử sức với lĩnh vực sầu riêng xuất khẩu

Bên cạnh cao su, Dakruco đang thử sức với lĩnh vực sầu riêng xuất khẩu. Công ty TNAE được thành lập ngày 26/5/2026, sau đó khảo sát thị trường và ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kinh doanh xuất khẩu sầu riêng.

Trong 6 tháng cuối năm, Dakruco đặt mục tiêu đạt 35 tỷ đồng doanh thu từ sầu riêng, với sản lượng thu hoạch tại Nông trường Cư Bao dự kiến khoảng 700,72 tấn. Riêng TNAE được giao mục tiêu xuất khẩu 150 tấn sầu riêng, lợi nhuận trước thuế 110 triệu đồng.

Hiện Dakruco có 3 mã số vùng trồng sầu riêng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt. Doanh nghiệp định hướng khai thác các mã số này để đẩy mạnh kinh doanh, xuất khẩu trái cây tươi thông qua TNAE.

Tái cơ cấu vườn cây

Việc phát triển sầu riêng nằm trong định hướng tái cơ cấu cây trồng của Dakruco. Doanh nghiệp dự kiến xây dựng lộ trình thanh lý một số diện tích cao su giai đoạn 2026-2028 để chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Dakruco sẽ khảo sát, phân tích đất trên 616,44 ha tại Nông trường 19/8, Cư M’gar và một số diện tích tại Campuchia, nhằm lựa chọn cây trồng thay thế có hiệu quả kinh tế cao hơn. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu hoàn thành trồng mới 283,35 ha cà phê trong quý III/2026.

6 tháng cuối năm, Dakruco đặt mục tiêu xuất bán 5.323 tấn mủ cao su, doanh thu mủ cao su đạt 252,8 tỷ đồng; mảng sầu riêng dự kiến đóng góp thêm 35 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Dakruco, bên cạnh việc duy trì cao su là lĩnh vực cốt lõi, doanh nghiệp đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm, tái cơ cấu quỹ đất và tìm kiếm những nguồn doanh thu có giá trị cao hơn.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngày 3/7, Tổng Giám đốc Dakruco Nguyễn Minh ghi nhận nỗ lực của cán bộ, người lao động, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

AN PHÚ
#Dakruco tăng tốc xuất khẩu Cao su #mở hướng Sầu riêng

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