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Thêm doanh nghiệp bị phạt vì gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng

Dương Hưng

TPO - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương vừa công bố quyết định xử phạt một doanh nghiệp bán lẻ kỹ thuật số, Nu Skin Việt Nam, Vitamia do các vi phạm liên quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kinh doanh đa cấp và cạnh tranh không lành mạnh.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt một doanh nghiệp bán lẻ kỹ thuật số 400 triệu đồng về hai hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp này không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

Doanh nghiệp cũng bị xác định có hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà công ty bán, cung cấp.

Trong quá trình làm việc, doanh nghiệ đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các biện pháp khắc phục vi phạm.

Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 450 triệu đồng qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam bị Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử phạt phạt 450 triệu đồng. Ảnh: Nu Skin.

Nu Skin bị xác định có 5 hành vi vi phạm, trong đó có việc không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định; điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng; không xây dựng, công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp này cũng chưa xây dựng trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp để bảo đảm quyền khiếu nại, giải quyết tranh chấp và các quyền khác của nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Nu Skin chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời rà soát để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về kinh doanh đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, cơ quan này cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Giải pháp Sức khỏe Tự nhiên Vitamia 200 triệu đồng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Theo kết luận, Vitamia đã đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm máy lọc nước điện giải Kangen nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Các nội dung bị xác định chưa chính xác, gây nhầm lẫn gồm: “Kangen Water Enagic số 1 thế giới về máy lọc nước điện giải”, “Máy lọc nước điện giải số 1 Nhật Bản” và “Máy lọc nước Kangen K8 - Máy lọc nước được người Nhật mua nhiều nhất”.

Ngoài mức phạt 200 triệu đồng, Vitamia bị buộc cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Trong quá trình điều tra, doanh nghiệp đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và có biện pháp ngăn chặn, làm giảm hậu quả của vi phạm.

Dương Hưng
#Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia #xử phạt FPT Retail #vi phạm quyền lợi người tiêu dùng #kinh doanh đa cấp

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