Viettel Media và Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử ký kết hợp tác chiến lược

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công ty TNHH MTV Truyền thông Viettel (Viettel Media) tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển và khai thác các nền tảng, dịch vụ nội dung số trong môi trường truyền thông hiện đại.

Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT); ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền thông Viettel (Viettel Media); Trung tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền thông Viettel; bà Trần Thị Huyền Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô; bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Khối Truyền hình OTT & Truyền thông Quảng cáo; cùng các thành viên Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền thông Viettel và cán bộ Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hệ sinh thái truyền thông và nội dung số không ngừng mở rộng, việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp công nghệ, truyền thông có ý nghĩa quan trọng. Sự phối hợp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện phát huy thế mạnh của các bên, thúc đẩy thị trường nội dung số phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, đánh giá cao việc Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT và Viettel Media chủ động thiết lập khuôn khổ hợp tác lâu dài, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Cục.

Ông Nguyễn Chấn - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) phát biểu tại lễ ký kết.

Theo ông Nguyễn Chấn, lễ ký kết là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, trong đó mỗi bên phát huy thế mạnh để cùng tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT có thế mạnh về chính sách, pháp luật, phục vụ quản lý nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng hoạt động trên môi trường truyền thông số. Trong khi đó, Viettel Media có kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất nội dung, triển khai các hoạt động truyền thông và kết nối với thị trường.

Từ những lợi thế này, Phó Cục trưởng Nguyễn Chấn định hướng một số chương trình trọng tâm mà hai đơn vị cần phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, phối hợp bồi dưỡng chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động livestream của cá nhân, tổ chức, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, có trách nhiệm và am hiểu pháp luật.

Thứ hai, tăng cường các chương trình đào tạo, tập huấn tại địa phương, hướng tới Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội viên Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Hội viên Hội Doanh nhân, cá nhân sản xuất kinh tế hộ gia đình... Qua đó hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm do mình làm ra, giới thiệu văn hóa, hình ảnh địa phương, góp phần phát triển kinh tế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

Thứ ba, đẩy mạnh tổ chức các hội thảo, hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên môi trường số, giúp các nhà sáng tạo nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm trong quá trình hoạt động.

Thứ tư, thông qua chương trình hợp tác tạo sân chơi rộng hơn cho các nhà sáng tạo nội dung, tăng cường kết nối giữa nhà sáng tạo với nhãn hàng, từng bước hình thành môi trường hợp tác minh bạch, chuyên nghiệp, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT, cho biết việc ký kết với Viettel Media là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra bước hợp tác mới giữa Trung tâm và doanh nghiệp truyền thông trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng livestream, truyền thông số và từng bước xây dựng môi trường sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, minh bạch, tuân thủ pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Đo kiểm phát thanh truyền hình và thông tin điện tử phát biểu tại lễ ký kết.

Một trong những nền tảng quan trọng được Trung tâm tập trung phát triển nhằm phục vụ mục tiêu chuẩn hóa thị trường là Cổng thông tin điện tử và Cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số và quảng cáo trực tuyến Việt Nam - kol.gov.vn, do Cục PTTH&TTĐT chủ trì và giao Trung tâm quản lý, vận hành.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, thông qua Cổng thông tin này, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về KOL, KOC, Creator, MCN và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số; đồng thời hướng tới xây dựng các tiêu chí đánh giá về năng lực, mức độ tuân thủ pháp luật, tính minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể trên môi trường số.

Đối với các doanh nghiệp truyền thông, cơ sở dữ liệu này có thể trở thành nguồn thông tin quan trọng hỗ trợ quá trình tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung phù hợp, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động truyền thông, quảng cáo và xây dựng thương hiệu.

“Tôi tin rằng, khi đào tạo - dữ liệu - doanh nghiệp - nhà sáng tạo nội dung được kết nối với nhau, giá trị của chương trình hợp tác sẽ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các khóa học hay cấp giấy chứng nhận, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái lâu dài, trong đó người đào tạo có kiến thức, doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng, thị trường có tính minh bạch và cơ quan quản lý có thêm công cụ phục vụ quản lý nhà nước”, ông Nguyễn Thanh Hải khẳng định.

Về phía Viettel Media, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền thông Viettel, đánh giá lễ ký kết là dấu mốc mở đầu cho quá trình hợp tác giữa hai bên trong bối cảnh môi trường truyền thông số phát triển nhanh chóng, trong đó các nhà sáng tạo nội dung ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kết nối khách hàng với nhãn hàng.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT có năng lực, định hướng và thế mạnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước; Viettel Media có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực truyền thông, sản xuất nội dung và kết nối nhãn hàng. Đây là những lợi thế có thể bổ trợ cho nhau, tạo nền tảng để chương trình hợp tác được triển khai thực chất.

Hai đơn vị trao Văn kiện ký kết trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Chấn - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên có phạm vi tương đối toàn diện và phù hợp với định hướng chiến lược của Viettel Media trong việc thúc đẩy phát triển hoạt động sáng tạo nội dung lành mạnh, chuyên nghiệp và tăng cường kết nối cộng đồng nhà sáng tạo.

Viettel Media có thể hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung về công cụ, quy trình và phương thức triển khai hoạt động sáng tạo nội dung. Sau khi Nghị quyết số 80 -NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành, Viettel Media cũng đã trực tiếp triển khai các hoạt động tại địa phương, phối hợp với các sở, ngành xây dựng định hướng nhằm phát triển văn hóa cho từng tỉnh, qua đó góp phần hình thành và phát triển cộng đồng nhà sáng tạo nội dung tại địa phương.

“Mỗi người dân có thể trở thành một đại sứ cho di sản, đặc sản của địa phương mình” là một trong những định hướng mà Viettel Media hướng tới trong quá trình đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Giám đốc Viettel Media cũng nhấn mạnh, để hoạt động sáng tạo nội dung phát triển chuyên nghiệp, bền vững và có trách nhiệm, các nhà sáng tạo cần không ngừng học tập, nâng cao năng lực và kiến thức. Giá trị của thỏa thuận hợp tác cần được đo bằng những chương trình, hoạt động và kết quả cụ thể, qua đó tạo thêm môi trường hợp tác mới và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Việc ký kết hợp tác giữa Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT và Viettel Media được kỳ vọng tạo thêm cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp truyền thông, kết nối chính sách - đào tạo - dữ liệu - công nghệ - doanh nghiệp - nhà sáng tạo nội dung, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung số chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và phát triển bền vững./.