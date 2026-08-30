Hải sản Quảng Ninh: Chinh phục thực khách bằng chất lượng, minh bạch

TP - Hệ thống HẢI SẢN QUẢNG NINH.VN, còn được biết đến với tên “Trọng Hải sản”, xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên sự minh bạch, từ công khai giá bán đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Đặc biệt, hệ thống không chiết khấu cho tài xế đưa khách đến mua hàng, hướng tới mức giá cạnh tranh và quyền lợi rõ ràng cho người tiêu dùng.

Chất lượng tạo dấu ấn

Với hải sản, độ tươi ngon là yếu tố quyết định hương vị món ăn. HẢI SẢN QUẢNG NINH.VN chú trọng xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, phục vụ nhiều nhu cầu, từ bữa cơm gia đình, gặp gỡ bạn bè đến liên hoan, tiếp khách và những bữa tiệc quy mô lớn.

Hải sản Quảng Ninh.vn chú trọng xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng

Thực khách có thể lựa chọn sản phẩm theo sở thích và ngân sách. Từ nguyên liệu, chế biến đến trình bày và phục vụ, hệ thống hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho mỗi bữa ăn.

Không gian cũng được chú trọng với tiêu chí sạch sẽ, rộng rãi và chỉn chu. Với gia đình, đây có thể là nơi sum họp; với bạn bè, là không gian trò chuyện; còn với các cuộc gặp gỡ công việc, là địa điểm phù hợp để tiếp đón đối tác, khách hàng.

Bên cạnh món ăn và không gian, chất lượng phục vụ là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Nhân viên được định hướng tư vấn món, khẩu phần và hỗ trợ khách trong suốt bữa ăn với thái độ lịch sự, nhiệt tình.

Những trải nghiệm tưởng như nhỏ như hải sản đa dạng, dễ lựa chọn, nhân viên thân thiện, không gian thuận tiện hay chi phí rõ ràng sau bữa ăn lại là yếu tố góp phần tạo dựng niềm tin với thực khách.

Công khai giá, giảm chi phí trung gian

Giá cả minh bạch là một trong những tiêu chí được HẢI SẢN QUẢNG NINH.VN chú trọng. Việc niêm yết rõ ràng giúp khách hàng dễ tham khảo, chủ động cân đối ngân sách và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Đặc thù hải sản có nhiều chủng loại, kích cỡ và mức giá khiến việc công khai thông tin càng có ý nghĩa. Khách hàng có thể chủ động quyết định thay vì mất thời gian thương lượng hoặc lo ngại sự khác biệt về giá giữa các nhóm khách.

Đáng chú ý, hệ thống không chiết khấu cho tài xế đưa khách đến mua hàng. Theo định hướng của thương hiệu, việc này nhằm hạn chế chi phí trung gian, hướng tới giá bán cạnh tranh và đặt lợi ích của người tiêu dùng vào trung tâm.

Triết lý kinh doanh được xác định là giá hợp lý phải đi cùng sản phẩm tương xứng và dịch vụ phù hợp. Khi khách hàng biết rõ sản phẩm, mức giá và chất lượng nhận được, trải nghiệm mua sắm, dùng bữa sẽ minh bạch và dễ dàng hơn.

Cách tiếp cận này cũng hướng tới việc xây dựng quan hệ lâu dài thay vì chỉ tập trung vào một giao dịch. Một khách hàng hài lòng có thể trở thành khách quen và giới thiệu thương hiệu tới người thân, bạn bè.

Mở rộng hệ thống, giữ trải nghiệm nhất quán

Từ Quảng Ninh, HẢI SẢN QUẢNG NINH.VN đang mở rộng mạng lưới với 8 điểm bán tại nhiều tỉnh, thành.

Tại Hà Nội có chi nhánh Bảo Sơn ở Cổng chào khu A, Khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, An Khánh; chi nhánh Linh Đàm tại số 4 Lô TT6A, Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm; chi nhánh Phúc Thọ tại Cổng chào thị trấn Phúc Thọ, đối diện Hyundai Sơn Tây; và chi nhánh Vinhomes Ocean Park 1 tại San Hô 2A, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm.

Tại Quảng Ninh, hệ thống có chi nhánh Bãi Cháy tại ô số 9 đường Hạ Long. Hải Phòng có Vựa Hải Sản Cát Bà tại ngã 3 Trung Lực, Tổ dân phố Trung Hành 5, phường Hải An. Thanh Hóa có Vựa Hải Sản Sầm Sơn đối diện cổng phụ A8 FLC, khu phố Cường Thịnh; Nghệ An có Vựa Hải Sản Cửa Lò trên đường 10, phường Cửa Lò.

Việc hiện diện tại nhiều địa phương cho thấy định hướng phát triển theo mô hình thương hiệu có hệ thống, đồng thời duy trì nhận diện và trải nghiệm tương đối nhất quán.

Trong hành trình mở rộng, HẢI SẢN QUẢNG NINH.VN theo đuổi những giá trị cốt lõi gồm chất lượng hải sản, không gian chỉn chu, phục vụ tận tâm và giá bán minh bạch.

Một nhà hàng có thể thu hút thực khách bằng món ăn hấp dẫn, nhưng để giữ chân khách hàng, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng ổn định và chữ tín trong từng trải nghiệm.

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