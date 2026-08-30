Phòng kiểm nghiệm ngay cửa khẩu, hỗ trợ nông sản sang Trung Quốc

TP - Được đầu tư bài bản, vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cùng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Việt Nam công nhận năng lực phân tích Cadimi, Vàng O kiềm, Trung tâm Giám định thử nghiệm Tân Đại Dương đang trở thành điểm tựa giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng, giảm rủi ro khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.

Ðược cơ quan chức năng công nhận

Tọa lạc tại khu vực bãi kiểm hóa Bắc Luân II, phường Móng Cái 1, Trung tâm Giám định thử nghiệm Tân Đại Dương được đầu tư nhằm phục vụ trực tiếp hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc.

Trung tâm do Công ty CP Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương đầu tư từ tháng 8/2024, hoàn thiện vào tháng 2/2025. Phòng thí nghiệm có diện tích 430m2, tổng mức đầu tư trong hai giai đoạn 50 tỷ đồng, được định hướng trang bị và vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Phòng thử nghiệm của Trung tâm giám định thử nghiệm Tân Đại Dương, phường Móng Cái 1, được công nhận năng lực phân tích Cadimi và Vàng O kiềm

Đáng chú ý, tháng 6/2026, phòng thử nghiệm được GACC và Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Việt Nam công nhận năng lực phân tích Cadimi và Vàng O kiềm. Theo thông báo ngày 19/6/2026, Tân Đại Dương nằm trong số 5 phòng thử nghiệm tại Việt Nam được công nhận đủ điều kiện kiểm nghiệm trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trung tâm cũng là cơ sở duy nhất tại Quảng Ninh trong số 8 cơ sở được GACC chấp nhận tại khu vực Đồng bằng sông Hồng; trên phạm vi cả nước, nằm trong số 37 cơ sở được chấp nhận thực hiện phân tích Cadimi và Vàng O đối với quả tươi.

Việc được cơ quan quản lý của cả Việt Nam và Trung Quốc công nhận năng lực là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp yên tâm sử dụng dịch vụ, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu.

Rút ngắn thời gian, giảm rủi ro

Việc đặt phòng thử nghiệm ngay tại khu vực bãi kiểm hóa Bắc Luân II giúp rút ngắn khoảng cách giữa khâu kiểm nghiệm và cửa khẩu. Đây là lợi thế đáng kể với những mặt hàng có thời gian bảo quản ngắn như sầu riêng, mít và nhiều loại trái cây tươi.

Tân Đại Dương cung cấp các dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm, nông, lâm, thủy sản; truy xuất nguồn gốc; tư vấn chất lượng sản phẩm và phổ biến quy định của Trung Quốc liên quan đến giám sát hàng hóa xuất khẩu.

Hệ thống thiết bị có khả năng phân tích nhiều nhóm chỉ tiêu về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh, độc tố, vi khuẩn, virus, kim loại nặng và Vàng O. Quy trình tiếp nhận, xử lý mẫu và trả kết quả được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp có thêm công cụ kiểm soát chất lượng trước khi đưa hàng sang thị trường nhập khẩu.

Chủ động kiểm nghiệm cũng góp phần hạn chế nguy cơ lô hàng không đáp ứng yêu cầu, phải quay đầu hoặc tiêu hủy, qua đó giảm chi phí phát sinh và bảo vệ uy tín doanh nghiệp.

Một mắt xích của cửa khẩu thông minh

Việc một phòng thử nghiệm được công nhận năng lực và đặt ngay tại cửa khẩu đã mang lại giá trị vượt ra ngoài một dịch vụ kỹ thuật đơn thuần.

Đặc biệt, phòng thử nghiệm Tân Đại Dương cùng hệ thống cổng kiểm soát tự động là những hạng mục đầu tiên trong Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 26/1/2026.

Qua đó, hoạt động của Trung tâm góp phần thể hiện vai trò ngày càng rõ của khoa học, công nghệ trong kiểm soát hàng hóa và thúc đẩy thương mại biên giới.

Thời gian tới, Tân Đại Dương dự kiến tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị và nhân lực, mở rộng năng lực phân tích đối với các loại nông sản tươi như thanh long, bưởi, chanh, chuối, đồng thời bổ sung thêm các chỉ tiêu về bảo vệ thực vật.

Từ một phòng thử nghiệm được đầu tư bài bản, Tân Đại Dương đang từng bước trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu tại Móng Cái, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng, giảm rủi ro và nâng cao uy tín hàng hóa khi bước vào thị trường Trung Quốc.