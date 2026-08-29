Cao Bằng: Từ những công trình mở đường đến khát vọng tăng trưởng hai con số

TP - Sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế Cao Bằng duy trì đà tăng trưởng tích cực với 7,85%; công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc, hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược được đẩy nhanh tiến độ. Trong 6 tháng cuối năm, Cao Bằng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10%, với 5 động lực được xác định để tạo bứt phá.

Những chuyển động từ vùng biên

Trong bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, con số GRDP tăng 7,85% là điểm nhấn quan trọng đối với Cao Bằng. Đây là kết quả của sự phục hồi và tăng trưởng ở hầu hết các khu vực kinh tế, trong đó công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò đầu kéo.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khi hoàn thành được đánh giá là một trong những công trình hạ tầng mở đường cho Cao Bằng phát triển trong giai đoạn mới

Tuy nhiên, nhìn sâu vào diễn biến theo quý cho thấy một vấn đề mà Cao Bằng không thể chủ quan. Khu vực công nghiệp - xây dựng quý I tăng tới 22,78%, nhưng quý II ước chỉ còn 11,09%. Riêng công nghiệp từ mức tăng 20,52% trong quý I giảm còn khoảng 6,77% trong quý II. Điều đó cho thấy động lực tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại và yêu cầu đặt ra cho công tác điều hành trong những tháng cuối năm là phải nhanh chóng tạo thêm dư địa mới.

Ở khu vực dịch vụ, mức tăng 6,19% thấp hơn tốc độ tăng GRDP chung, nhưng đây lại là khu vực có dư địa phát triển rất lớn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 7.679,6 tỷ đồng, tăng 15,13% so với cùng kỳ; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 16,61%, lưu trú, ăn uống tăng 11,28%.

UBND tỉnh Cao Bằng đưa ra “trục” động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng vào năm 2026. Ảnh: A.Trọng

Du lịch tiếp tục khởi sắc, thương mại và các hoạt động xúc tiến, kết nối cung cầu được tăng cường. Đáng chú ý, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,8%, cho thấy tổng cầu và sức tiêu dùng vẫn được duy trì, tạo nền tảng để Cao Bằng tiếp tục kích cầu, mở rộng thị trường và phát triển dịch vụ trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực ngân sách, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 2.055 tỷ đồng, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 1.140 tỷ đồng, bằng 109% cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 690 tỷ đồng, giảm 48%.

Năm “trục” động lực cho mục tiêu 10%

Đầu tư hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông đang thể hiện rõ nhất sự chuyển động của Cao Bằng trong năm 2026.

Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 6 tháng ước đạt 5.135,9 tỷ đồng, tăng 6,95% so với cùng kỳ; trong đó vốn đầu tư ngoài nhà nước tăng 14,34%, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng 10,94%.

Trọng tâm là tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Dự án có tổng chiều dài 121,06 km, chia thành 2 giai đoạn. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng (Cơ quan quản lý nhà nước tại dự án) cho biết, tổng sản lượng xây lắp đã đạt hơn 9.301 tỷ đồng, tương đương 46,62% giá trị hợp đồng; riêng giai đoạn 1 đạt 75,02%.

Đáng chú ý, giai đoạn 1 đang được tổ chức thi công với cường độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thành theo chỉ đạo. Các lực lượng được huy động tối đa, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tăng cơ giới hóa, áp dụng dây chuyền máy phun kết hợp máy xoa hoàn thiện nhằm nâng năng suất, giảm phụ thuộc lao động thủ công.

“Đây không chỉ là một dự án giao thông. Với Cao Bằng, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh chính là công trình mở không gian phát triển mới, rút ngắn kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, tạo điều kiện để hàng hóa, du lịch, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu phát triển” - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng đánh giá.

Cùng với cao tốc, tỉnh đang triển khai hàng loạt công trình có tính chất nền tảng như cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, Khu công nghiệp Chu Trinh, Trung tâm Y tế Bảo Lạc, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, Khu du lịch thác Bản Giốc và hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đặc biệt, 21 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới đang được thúc tiến độ với cách làm khá quyết liệt. Ban Quản lý dự án chia các công trình thành 3 nhóm, gắn với những mốc hoàn thành cụ thể. Hai trường Trà Lĩnh và Hạ Lang có khối lượng thực hiện khoảng 68-71%; các trường còn lại đạt từ 30-48% và đang được tập trung thi công.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10% trong năm 2026, Cao Bằng xác định 5 động lực tăng trưởng thay vì trông chờ vào một khu vực riêng lẻ. Trong đó có thúc đẩy đầu tư công gắn với phát triển công nghiệp. Trọng tâm là giải ngân nhanh, đưa vốn vào công trình, biến vốn đầu tư thành khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới; ưu tiên cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, du lịch và trường nội trú biên giới.

Tiếp đó là đánh thức kinh tế cửa khẩu. Việc thu xuất nhập khẩu giảm 48% là tín hiệu buộc Cao Bằng phải thay đổi cách khai thác lợi thế biên giới, không chỉ dựa vào lưu lượng hàng hóa mà phải thu hút các ngành hàng có giá trị gia tăng cao, phát triển logistics, dịch vụ hỗ trợ và mở rộng thị trường.

Quy hoạch cũng được xác định phải đi trước một bước: hoàn thiện quy hoạch đô thị Cao Bằng, khu du lịch thác Bản Giốc, các khu vực cửa khẩu; nghiên cứu quy hoạch cảng hàng không, đường sắt miền núi và mạng lưới kết nối cao tốc - cửa khẩu - du lịch - vùng sản xuất.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế không đơn thuần là phép cộng của những con số kinh tế. Đó là cuộc thử sức về năng lực điều hành, khả năng giải phóng nguồn lực và sức mạnh tổ chức thực hiện.

Sáu tháng đầu năm, Cao Bằng đã có những công trường lớn, những con đường mới, những nhà máy, trường học và hạ tầng đang hình thành. Nhưng để những công trình ấy thực sự trở thành động lực tăng trưởng, tỉnh phải tiếp tục làm một việc khó hơn: biến khối lượng đầu tư thành năng lực sản xuất, biến lợi thế cửa khẩu thành giá trị gia tăng, biến tiềm năng du lịch thành doanh thu và biến cải cách hành chính thành sức hút đối với doanh nghiệp.