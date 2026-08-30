Diễn đàn Kinh tế Phương Đông mở rộng cơ hội kết nối cho doanh nghiệp châu Á

Theo ông Igor Pavlov, Phó Giám đốc điều hành thường trực Quỹ Roscongress, Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), diễn đàn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các đối tác tiềm năng, trao đổi về cơ hội hợp tác và tiến tới ký kết các thỏa thuận. EEF 2026 cũng dành các phiên đối thoại doanh nghiệp với Việt Nam, mở ra không gian để thảo luận về những lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) là một trong những sự kiện kinh doanh quốc tế do Quỹ Roscongress tổ chức, tập trung vào các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế vùng Viễn Đông của Nga và khu vực châu Á, Thái Bình Dương.

Năm 2025, EEF quy tụ hơn 8.000 đại biểu và đại diện truyền thông, trong đó có hơn 2.600 đại diện doanh nghiệp và hơn 1.000 diễn giả, người điều phối. Các đại biểu đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, 358 thỏa thuận được ký kết với tổng giá trị 6,058 nghìn tỷ rúp.

Trao đổi với Tiền Phong trước thềm EEF 2026, ông Igor Pavlov chia sẻ về những cơ hội mà diễn đàn mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, vai trò của vùng Viễn Đông trong kết nối Nga với khu vực châu Á, Thái Bình Dương và các lĩnh vực hợp tác được kỳ vọng sẽ tiếp tục được thúc đẩy.

Ông Igor Pavlov, Phó Giám đốc điều hành thường trực Quỹ Roscongress và Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF).

Việc tham gia các sự kiện do Quỹ Roscongress tổ chức, đặc biệt là Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, mang lại những cơ hội thiết thực nào cho các doanh nghiệp nước ngoài?

Quỹ Roscongress tổ chức các sự kiện kinh doanh quốc tế quy mô lớn, mang đến những cơ hội đặc biệt cho hoạt động phát triển kinh doanh, trong đó có các doanh nghiệp châu Á. Một trong những dự án trọng điểm của Quỹ là Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), nền tảng quốc tế để thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế của vùng Viễn Đông của Nga nói riêng và khu vực châu Á, Thái Bình Dương nói chung.

Hằng năm, EEF quy tụ các doanh nghiệp lớn của Nga và quốc tế để thảo luận những vấn đề quan trọng như hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, quan hệ đối tác quốc tế và nhiều nội dung khác. Các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức như phiên thảo luận, bàn tròn, tiệc sáng kinh doanh và đối thoại doanh nghiệp. Các cuộc thảo luận tập trung vào những vấn đề cấp thiết liên quan đến phát triển kinh doanh và đầu tư.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông thu hút các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2025, EEF quy tụ hơn 8.000 đại biểu và đại diện truyền thông, trong đó có hơn 2.600 đại diện doanh nghiệp và hơn 1.000 diễn giả, người điều phối. Diễn đàn cũng có sự tham dự của 14 người đứng đầu các cơ quan đại diện ngoại giao, với các đại biểu đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quan trọng nhất, EEF tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với những đối tác tiềm năng, từ đó tiến tới thảo luận và ký kết các thỏa thuận. Năm 2025, có 358 thỏa thuận được ký kết với tổng giá trị 6,058 nghìn tỷ rúp, bao gồm cả những thỏa thuận có giá trị không thuộc diện công bố thương mại. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, việc tham gia EEF và các dự án khác của Quỹ Roscongress còn tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm và kết nối không chính thức.

Tại các sự kiện do Quỹ Roscongress tổ chức, tâm điểm thảo luận thường xoay quanh việc tối ưu hóa chuỗi sản xuất, cung ứng, hiện đại hóa hệ thống giao thông, năng lượng, cùng các giải pháp đảm bảo an ninh lương thực và môi trường. Các phiên đối thoại doanh nghiệp chú trọng vào việc thúc đẩy hợp tác và triển khai các dự án chung. Có thể thấy, việc tham gia EEF đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và mở rộng các mối quan hệ hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi với Nga.

Năm nay, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lấy chủ đề “Viễn Đông: Phát triển vì con người”. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển vùng “vì lợi ích của người dân” được hiểu như thế nào?

Ngày nay, phát triển vùng Viễn Đông không chỉ đơn thuần là tăng trưởng kinh tế và triển khai các dự án đầu tư lớn. Trên hết, đó là việc tạo ra những điều kiện sống và làm việc thuận tiện cho người dân, đồng thời mang đến những cơ hội mới về giáo dục, nghề nghiệp và kinh doanh.

Vì vậy, chương trình nghị sự kinh doanh của EEF-2026 sẽ đặc biệt tập trung vào chủ đề cốt lõi như phát triển đô thị, chính sách nhà ở, thu hút và đào tạo nhân lực, giáo dục, khoa học và công nghệ. Trong đó, chuyên đề “Sống và Làm việc tại Viễn Đông” được thiết kế nhằm nâng cao sức hút của khu vực đối với lực lượng lao động và giới chuyên gia.

Đồng thời, phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Các khoản đầu tư mới tạo ra việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng giúp cải thiện khả năng tiếp cận, trong khi các ngành công nghiệp và công nghệ hiện đại tạo thêm những cơ hội mới cho người dân địa phương. Suy cho cùng, kết quả của mọi quá trình chuyển đổi kinh tế phải là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng chính là kim chỉ nam xuyên suốt EEF 2026 và Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội mới của vùng Viễn Đông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2036.

Ông có kỳ vọng gì đối với Diễn đàn Kinh tế Phương Đông sắp diễn ra vào tháng 9 tới?

Các doanh nghiệp Nga đang nỗ lực thắt chặt mối quan hệ với các đối tác trên khắp khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Trong thập kỷ qua, Đông Á và Đông Nam Á đã củng cố mạnh mẽ vị thế trên trường quốc tế, vươn lên thành những tâm điểm mới về tăng trưởng kinh tế và công nghệ. Trong khi đó, vùng Viễn Đông của Nga cũng đang phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò là cửa ngõ kết nối với châu Á, Thái Bình Dương, qua đó thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư quốc tế.

Khu vực này sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu khí, lâm sản và hải sản. Các ngành giao thông, năng lượng và nông nghiệp đang trên đà tăng trưởng tích cực, trong khi việc xây dựng các hành lang vận tải mới cùng dự án nâng cấp hạ tầng hiện hữu đang giúp tối ưu hóa logistics và mở rộng quy mô thương mại.

Chúng tôi kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế Phương Đông sẽ tiếp tục là cầu nối giúp các bên tìm kiếm đối tác tin cậy và đẩy mạnh hợp tác đầu tư. EEF sẽ mang đến những cơ hội hiếm có để các bên cùng thảo luận về các vấn đề trọng yếu và đi đến ký kết các thỏa thuận quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Tại đây, các đại biểu có thể mở rộng mạng lưới kết nối kinh doanh, bàn thảo về triển vọng hợp tác song phương và xây dựng chiến lược hành động chung trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi trông đợi sự tham gia đông đảo từ giới kinh doanh, các quan chức chính phủ cùng cộng đồng chuyên gia, cũng như loạt hợp đồng và thỏa thuận hợp tác mới sẽ chính thức được ký kết.

Ông đánh giá thế nào về vai trò của vùng Viễn Đông trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Nga và các nước châu Á, Thái Bình Dương?

Vùng Viễn Đông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ quốc tế của Nga với các quốc gia trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Vị trí địa lý của khu vực tạo điều kiện phát triển thương mại, logistics, đầu tư, du lịch và hợp tác công nghệ.

Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm tại EEF 2026. Chương trình nghị sự thương mại sẽ bao gồm một phiên thảo luận chuyên đề mang tên “Viễn Đông - Trung tâm tương tác quốc tế”, kết hợp với các phiên đối thoại doanh nghiệp song phương giữa Nga với Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, các nước ASEAN và Việt Nam. Điều này cho thấy khu vực được nhìn nhận không chỉ là một địa bàn phát triển trong nước mà còn là một nền tảng quan trọng cho hợp tác kinh tế quốc tế.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, điều đặc biệt quan trọng là những mối liên hệ này tạo điều kiện chuyển từ đối thoại chung sang các dự án cụ thể trong lĩnh vực giao thông và logistics, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và công nghệ mới.

Bên cạnh đó, Viễn Đông còn là giao điểm văn hóa độc đáo, nơi bản sắc châu Âu của Nga gặp gỡ trực tiếp với bề dày truyền thống phương Đông của các nước châu Á, Thái Bình Dương. Sự giao thoa này giúp thắt chặt giao lưu nhân văn, củng cố niềm tin chiến lược và biến vùng đất này thành trung tâm đối thoại quốc tế hàng đầu.

Đặc biệt, điểm nhấn văn hóa tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 sẽ nằm trong khuôn khổ lễ hội quy mô lớn “Vladivostok Seasons”. Sự kiện hứa hẹn tôn vinh trọn vẹn bản sắc văn hóa, lịch sử và nghệ thuật đặc trưng của vùng Viễn Đông thông qua chuỗi triển lãm nghệ thuật, chế tác kim hoàn, các buổi hòa nhạc giao hưởng, đêm nhạc jazz và chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ địa phương. Trong đó, tâm điểm của lễ hội sẽ là đêm nhạc đại tiệc “Giai điệu Thái Bình Dương”.

Những biến động của kinh tế toàn cầu hiện nay đang tác động như thế nào đến các hoạt động thương mại và đầu tư của các nước đối với vùng Viễn Đông?

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tiếp tục khẳng định vai trò là bệ phóng quan trọng trong việc thảo luận và thúc đẩy các sáng kiến kinh tế tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Trước những biến động của kinh tế toàn cầu, bao gồm xu hướng bảo hộ gia tăng, các biện pháp trừng phạt cùng sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng truyền thống, dòng chảy thương mại và đầu tư của Nga đang chuyển dịch mạnh mẽ sang phương Đông. Viễn Đông đã trở thành cầu nối logistics và địa, kinh tế chiến lược, đóng góp cho việc tái định hình các hoạt động xuất nhập khẩu hướng về thị trường châu Á, Thái Bình Dương.

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức ngoại cảnh, các doanh nghiệp nước ngoài vẫn tiếp tục rót vốn vào nền kinh tế Nga, trong khi các công ty Nga cũng tích cực tìm kiếm những đối tác uy tín ở quốc tế. Điều này đã được minh chứng rõ nét qua thành công của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), một nền tảng trọng điểm khác do Quỹ Roscongress vận hành.

Sự tham gia của nhiều đoàn đại biểu và doanh nghiệp nước ngoài cho thấy cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vẫn duy trì sự quan tâm đối với Nga. Các sự kiện do Quỹ Roscongress tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố những mối quan hệ quốc tế này.

Thông qua các diễn đàn như EEF và SPIEF, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể trực tiếp thảo luận những vấn đề cấp thiết, tìm kiếm đối tác và ký kết các thỏa thuận quan trọng, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế.

Các diễn đàn của Quỹ Roscongress mang lại thêm những cơ hội nào cho doanh nghiệp và các quốc gia tham dự?

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Diễn đàn Quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga, Diễn đàn Du lịch Quốc tế “Let's Travel!” cùng các sự kiện thường niên khác do Quỹ Roscongress tổ chức mang đến những cơ hội đáng kể để giới thiệu tiềm năng đầu tư của Nga, ký kết các thỏa thuận chiến lược và thiết lập liên hệ trực tiếp với lãnh đạo các doanh nghiệp quốc tế cũng như khu vực công. Các hoạt động giao lưu bên lề diễn đàn cũng góp phần củng cố niềm tin giữa chính phủ và doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang có nhiều biến động.

Sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm các dự án dầu khí lẫn năng lượng tái tạo, có thể thu hút nguồn vốn khổng lồ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các bên tham gia. Việc hợp tác trong mảng nông nghiệp có thể giúp các nước củng cố vị thế cung ứng nông sản và thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào ngành. Đồng thời, những bắt tay trong công nghệ, đặc biệt trong mảng IT và công nghệ cao, sẽ thúc đẩy hiện đại hóa quy trình sản xuất và gia tăng trao đổi đổi mới sáng tạo.

Các diễn đàn này còn tạo ra không gian để chia sẻ thực tiễn tốt nhất và thảo luận về các xu hướng, thách thức của kinh tế thế giới, giúp các quốc gia thích ứng linh hoạt và cùng tìm kiếm giải pháp cho các bài toán phức tạp.

Nhìn chung, việc đồng hành cùng các diễn đàn của Quỹ Roscongress là chìa khóa để kiến tạo và thắt chặt các mối quan hệ ngoại giao, kinh tế, nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững. Để tối ưu hóa các cơ hội này, chúng tôi khuyến khích đại diện các doanh nghiệp quốc tế chủ động tận dụng tối đa lợi thế từ nền tảng của chúng tôi để tổ chức các buổi giới thiệu, tiếp xúc và thiết lập quan hệ đối tác dài hạn.