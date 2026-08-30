Những công trình ý nghĩa chiến lược cho miền Tây

TP - Nhiều dự án ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ là những cột mốc hạ tầng thuần túy, mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với sự phát triển toàn diện của vùng. Trong đó, Trungnam E&C đã và đang ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều công trình trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, thủy lợi và năng lượng tái tạo.

Công trình thủy lợi chiến lược

Tháng 4 vừa qua, tại Cà Mau, gói thầu xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình cống âu thuyền Vàm Lẽo chính thức khởi công. Đây là hạng mục then chốt thuộc dự án Hệ thống điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía Nam Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau).

Cầu Mỹ Thuận 2

Dự án cống âu thuyền Vàm Lẽo là một trong những mắt xích chiến lược trong quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL. Gói thầu có tổng giá trị 343 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C) đứng đầu liên danh nhà thầu thi công, dự kiến hoàn thành 4/2028.

Công trình được thiết kế đa mục tiêu: Điều tiết nguồn nước (chủ động kiểm soát mặn - ngọt, bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh Cà Mau); thích ứng biến đổi khí hậu (ngăn triều cường, chống xâm nhập mặn và giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho khu vực nội đồng); đảm bảo giao thông thủy (hệ thống âu thuyền hiện đại cho phép tàu thuyền lưu thông êm thuận ngay cả khi cống đóng để điều tiết nước).

Theo chính quyền địa phương, việc đầu tư xây dựng cống âu thuyền Vàm Lẽo đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Người dân kỳ vọng công trình sẽ góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sinh hoạt, mở ra cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm thi công nhiều dự án quy mô lớn, cấp quốc gia Trungnam E&C áp dụng những giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất, huy động hệ thống thiết bị đặc chủng hiện đại để đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất.

“Ý thức rõ tầm quan trọng của cống Vàm Lẽo đối với an sinh xã hội và sinh kế của người dân địa phương, với tinh thần quyết liệt, chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực thi công, đưa dự án về đích đúng tiến độ, góp phần kiến tạo hạ tầng bền vững cho tỉnh Cà Mau” - đại diện Trungnam E&C khẳng định.

Cao tốc huyết mạch

Với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Trungnam E&C là nhà thầu đứng đầu liên danh thực hiện gói thầu số 02 - đoạn Km113+200 đến Km131+082 (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông thủy, bộ; chi phí khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và chi phí dự phòng), và gói thầu số 09 - thi công xây lắp đoạn Km131+300 đến Km144+500 (bao gồm khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công). Nhà thầu đang bố trí nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Công trường dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Toàn tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188km đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ (nay là An Giang và Cần Thơ); quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng.

Dự kiến đưa vào khai thác năm 2027, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc vùng ĐBSCL, kết nối các trục dọc cao tốc, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng.

Những cây cầu chiến lược

Cầu Rạch Miễu 2

Một trong những dấu ấn đậm nét của Trungnam E&C tại miền Tây thời gian qua là tham gia hai dự án trọng điểm quốc gia - cầu Mỹ Thuận 2 và Rạch Miễu 2.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 khánh thành ngày 19/8/2025, vượt tiến độ 5 tháng so với kế hoạch, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cầu đóng vai trò then chốt trong kết nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long qua sông Tiền, trên Quốc lộ 60 - tuyến đường huyết mạch phía Đông ĐBSCL.

Dự án không chỉ giảm áp lực giao thông cho cầu Rạch Miễu cũ mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường kết nối cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng, dài 17,6km, riêng phần cầu chính dây văng cao hơn 116m, dài 1,9km (nhịp chính dài 270m), bề rộng mặt cầu chính 21,5m, vận tốc thiết kế 80km/h. Việc thử tải nghiêm ngặt và thành công khẳng định độ bền vững và an toàn, cho thấy hiệu suất thi công vượt trội, khẳng định năng lực và cam kết của các nhà thầu.

Thi công cống âu thuyền Vàm Lẽo ở Cà Mau

“Trungnam E&C với vai trò nhà thầu đứng đầu liên danh thi công gói thầu XL-02 (xây dựng cầu dây văng chính, bao gồm các hạng mục thử tải và đo dao động của cáp dây văng). Đây là một thành tựu nổi bật, thể hiện sự chuyên nghiệp và khả năng hoàn thành xuất sắc các hạng mục phức tạp. Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực, thiết bị hiện đại và áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình” - đại diện Trungnam E&C cho hay.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, cầu Rạch Miễu 2 là công trình tiêu biểu, nỗ lực. Trước kia cầu dây văng phải thuê tư vấn, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Bây giờ công nghệ tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế và đơn vị thi công đều là của Việt Nam, thời gian thi công còn rút ngắn hơn kế hoạch.

Các giải pháp công nghệ tiên tiến cũng đã được Trungnam E&C áp dụng thành công trước đó tại dự án cầu Mỹ Thuận 2 khi đảm nhận thi công 4 bệ trụ từ T14 đến T17 (2 bệ trụ thấp và 2 bệ trụ neo), thân trụ neo T17 và trụ thấp T16, hạ đầm mặt cầu trên trụ T16, dải vàng T16 và một phần trên trụ T15. Gói thầu XL03A: Thi công cọc khoan nhồi và bệ các trụ nhịp chính dải vàng từ T14 đến T17. Gói thầu XL03B: Thi công thân trụ (T14 đến T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dải vàng; kè gia cố bờ sông; hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng.

Cầu Mỹ Thuận 2 đưa vào khai thác cuối năm 2023, là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam. Dự án có tổng chiều dài khoảng 6,61km. Trong đó, cầu chính có kết cấu dây văng khẩu độ 350m, tĩnh không thông thuyền 37,5m, bề rộng mặt cầu 28m (6 làn xe) lần đầu tiên do đội ngũ các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện hoàn toàn từ khâu lập dự án, thiết kế cho đến thi công.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự án thi công trong điều kiện hết sức khó khăn, trong thời gian cao điểm diễn ra dịch COVID-19; khó khăn cả về nguyên vật liệu, thời tiết… Nhưng với sự quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thách thức của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công, dự án hoàn thành vượt tiến độ đề ra, đem đến niềm vui rất lớn cho hàng triệu người dân vùng ĐBSCL.