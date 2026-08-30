EVNNPC chủ động bảo đảm cung cấp điện dịp Quốc khánh 2/9

TP - Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ Lễ Quốc khánh 2/9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường lực lượng ứng trực, chuẩn bị vật tư, thiết bị và phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Gần 1.000 ca trực được bố trí tại Tổng Công ty và các đơn vị trong suốt kỳ nghỉ lễ, góp phần duy trì công tác chỉ đạo, điều hành và vận hành liên tục trên địa bàn miền Bắc.

EVNNPC chủ động triển khai đồng bộ các phương án, chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ Quốc khánh 2/9

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPC đã yêu cầu các Công ty Điện lực và đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm điện phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ.

Chủ động phương án vận hành, tăng cường kiểm tra lưới điện

Theo chỉ đạo của Tổng Công ty, các đơn vị phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO) xây dựng phương án cung ứng điện phù hợp với tình hình thực tế; ưu tiên các khu vực diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, các địa điểm tập trung đông người và phụ tải quan trọng.

Từ ngày 29/8 đến hết ngày 02/9/2026, EVNNPC yêu cầu các đơn vị không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm ảnh hưởng đến khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố; đồng thời tăng cường công tác trực vận hành, theo dõi và giám sát lưới điện.

Trước kỳ nghỉ, các Công ty Điện lực tập trung kiểm tra lưới điện, rà soát tình trạng vận hành thiết bị, xử lý kịp thời các khiếm khuyết, phát quang hành lang tuyến và kiểm tra các khu vực cấp điện cho các sự kiện quan trọng. Các đơn vị cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong dịp Quốc khánh, từ đó xây dựng phương án cung cấp điện phù hợp.

Gần 1.000 ca trực sẵn sàng trong kỳ nghỉ lễ

EVNNPC yêu cầu các đơn vị bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực, vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc. Gần 1.000 ca trực được tổ chức từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, vận hành lưới điện, xử lý kỹ thuật và dịch vụ khách hàng được duy trì xuyên suốt.

Công tác bảo vệ an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ tại các công trình điện, địa điểm điều hành lưới điện cũng được tăng cường thông qua phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tại địa phương. Đối với hạ tầng phục vụ điều hành, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc được giao bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền, mạng máy tính và tổ chức trực phục vụ công tác điều hành lưới điện trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Các Công ty Điện lực đồng thời duy trì công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và chủ động cập nhật thông tin về tình hình cung ứng điện trên các kênh thông tin của Tổng công ty và đơn vị.

Với phương án được chuẩn bị từ sớm, lực lượng ứng trực được bố trí đồng bộ cùng vật tư, thiết bị, phương tiện sẵn sàng, EVNNPC tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ Quốc khánh 2/9 và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trên địa bàn miền Bắc.