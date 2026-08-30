PV GAS kiến tạo hạ tầng năng lượng Vũng Áng

TP - Với mục tiêu xây dựng Vũng Áng (Hà Tĩnh) trở thành trung tâm trung chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn của khu vực miền Trung, đồng thời tích hợp đồng bộ Kho cảng LNG với hệ thống trung tâm điện lực và các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã quyết định đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Trung tâm trung chuyển LNG

Dự án Kho LNG Bắc Trung bộ vừa được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết. Theo Quyết định, tổng quy mô lập quy hoạch là 52,81 ha, trong đó diện tích trong ranh giới Dự án Kho LNG Bắc Trung bộ khoảng 47,26 ha và khoảng 5,55 ha là diện tích giao thông đối ngoại dùng chung với Trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng III.

Đại diện PV GAS, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Nebula Energy ký Thỏa thuận hợp tác

Dự án Kho LNG Bắc Trung bộ do PV GAS (đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam) làm chủ đầu tư, theo mô hình kho trung tâm. Theo chủ trương đầu tư được duyệt, dự án có công suất giai đoạn 1 từ 1 - 3 triệu tấn LNG/năm, tổng mức đầu tư khoảng 26.700 tỷ đồng, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2029 - 2030. Dự án phù hợp với định hướng hình thành trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái Petrovietnam tại khu vực Bắc Trung bộ/Vũng Áng - Hà Tĩnh.

Dự án Kho LNG Bắc Trung bộ có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, viễn thông, thoát nước mưa, thoát nước thải và các công trình xử lý môi trường. Trong đó, chủ đầu tư dự kiến xây dựng trạm biến áp khoảng 25MVA, hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất khoảng 16m3/ngày đêm và cụm xử lý nước mưa nhiễm dầu công suất khoảng 48,96m3/ngày đêm. Chất thải rắn được phân loại tại nguồn 100%. Hạ tầng kỹ thuật này được kết nối với các khu vực chức năng của Khu kinh tế Vũng Áng và khu vực lân cận.

Phối cảnh tổng thể Dự án Kho LNG Bắc Trung bộ, nơi sẽ phát triển hệ thống kho chứa LNG và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Dự án có chức năng cung cấp khí cho các nhà máy nhiệt điện LNG theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (Quảng Trạch II, Vũng Áng III, Quảng Trạch III,…) và các cơ sở sản xuất công nghiệp, khách hàng tiêu thụ trong khu vực. Khi hoàn thành, dự án dự kiến sử dụng khoảng 150 lao động.

Kiến tạo hạ tầng

Cuối tháng 7/2026, tại Hà Tĩnh, PV GAS và các đối tác trong và ngoài nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tạo nền tảng triển khai Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) theo định hướng tích hợp hạ tầng năng lượng và hạ tầng số. Các thỏa thuận tập trung vào phát triển Trung tâm Dữ liệu (Data Center) gắn với hạ tầng LNG, bảo đảm nguồn khí cho Dự án Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III, phát triển hạ tầng số.

Theo đó, ba văn kiện hợp tác giữa PV GAS và các đối tác đã được ký kết.

Thứ nhất, PV GAS, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh và Nebula Energy (Hoa Kỳ) ký thỏa thuận nghiên cứu đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại KKT Vũng Áng, khai thác nguồn nhiệt lạnh từ quá trình tái hóa LNG để phục vụ vận hành trung tâm dữ liệu. Mô hình này mở ra hướng phát triển mới, kết nối hạ tầng năng lượng sạch với hạ tầng số và gia tăng giá trị cho chuỗi LNG.

Thứ hai, PV GAS và MobiFone ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng số, đánh dấu bước triển khai đầu tiên trong Chương trình phối hợp giữa Petrovietnam và Bộ Công an giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối giữa năng lượng và dữ liệu.

Thứ ba, PV GAS và PV Power ký Biên bản ghi nhớ về mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III. Với công suất thiết kế 1.500 MW, dự án sẽ bổ sung nguồn điện nền cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời hoàn thiện chuỗi giá trị LNG từ nhập khẩu, tái hóa khí đến phát điện.

Những thỏa thuận được ký kết kể trên đánh dấu bước phát triển mới của PV GAS trong chiến lược mở rộng chuỗi giá trị LNG theo hướng tích hợp với hạ tầng số. Không chỉ đóng vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp khí, PV GAS đang từng bước kết nối các đối tác trong nước và quốc tế để thúc đẩy hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, góp phần đưa KKT Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng mới của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Dự án chiến lược

Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng được phát triển theo mô hình liên kết chuỗi giá trị và cộng sinh công nghiệp, với các dự án nền tảng gồm Kho LNG Bắc Trung bộ, Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III và hệ thống hạ tầng phân phối khí. Trong chuỗi dự án này, PV GAS giữ vai trò hạt nhân trong phát triển hạ tầng LNG và kết nối các đối tác để mở rộng chuỗi giá trị khí theo hướng tích hợp với hạ tầng số.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định, Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng là dự án có ý nghĩa chiến lược đối với Hà Tĩnh, khu vực Bắc Trung Bộ và an ninh năng lượng quốc gia. Ông cho biết, tỉnh Hà Tĩnh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và các đơn vị thành viên để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, Đề án được xây dựng nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển vùng Bắc Trung bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng LNG, điện khí và hạ tầng số sẽ tạo động lực thu hút các dự án công nghệ cao, nguồn vốn đầu tư xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Tĩnh trong dài hạn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định công nghiệp khí và LNG sẽ tiếp tục là nền tảng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Trong đó, Kho LNG Bắc Trung bộ giữ vai trò hạ tầng trọng điểm, bảo đảm nguồn nhiên liệu cho các dự án điện khí và góp phần hình thành chuỗi giá trị LNG đồng bộ, bền vững tại khu vực.