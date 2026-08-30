EVNGENCO3: Đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng phát điện

TP - Cùng với việc đảm bảo hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy để sớm đưa vào vận hành khai thác, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo nhiên liệu, biện pháp an toàn cho các nhà máy điện nhằm duy trì hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt nhất yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy

Ngày 1/8, Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS), đơn vị trực thuộc EVNGENCO3 đã phối hợp với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tiến hành đại tu tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1. Đây là công trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ có quy mô lớn về khối lượng, yêu cầu kỹ thuật cao và thời gian tiến độ chặt chẽ, dự kiến hoàn thành trong 55 ngày. Các hạng mục chính gồm đại tu các tổ máy GT21, ST23 và lò thu hồi nhiệt HRSG21, 22.

Ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc EVNGENCO3 kiểm tra công trường đại tu tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 (ảnh lớn). Tiến hành đại tu tổ máy GT21- Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 (ảnh nhỏ)

Để hoàn thành khối lượng công việc như trên, EPS đã huy động một lượng lớn kỹ sư, công nhân lành nghề và máy móc chuyên dụng, phối hợp với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, các Ban EVNGENCO3 xây dựng phương án kỹ thuật, chuẩn bị vật tư để khẩn trương thực hiện. Hiện tại, công trình đã hoàn thành khoảng 1/3 khối lượng công việc, đang bước vào giai đoạn kiểm tra, đánh giá tình hình thiết bị sau khi thực hiện tháo thành công rotor tuabin, máy phát và các thiết bị chính.

Cũng trong thời gian này, EPS đã triển khai công tác đại tu lần đầu tổ máy S2 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1. Theo kế hoạch, việc đại tu sẽ hoàn thành trong thời gian không quá 57 ngày, tức đến trước ngày 27/9/2026. Sau khi tiến hành rà soát toàn diện các nội dung trong đại tu tổ máy S2, Công ty EPS và Công ty Nhiệt điện Mông Dương thống nhất tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng, trong đó thực hiện bàn giao nén nước lò hơi vào ngày thứ 25-26 và trở trục tuabin vào ngày thứ 50 của đợt đại tu.

Bên cạnh đó, Trung tâm dịch vụ vận hành các nhà máy điện EVNGENCO3 (OPS) cũng đã phối hợp với các bên liên quan để triển khai công tác bảo dưỡng sửa chữa máy phát ST33 của Nhà máy Phú Mỹ 3 vào tháng 9/2026.

Việc hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy, duy trì hiệu suất vận hành, sẵn sàng đáp ứng tốt mọi yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm mục tiêu sản xuất, cung ứng điện an toàn, ổn định của EVNGENCO3 trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ðảm bảo nhiên liệu và điều kiện an toàn cho phát điện

Để hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất điện, EVNGENCO3 đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo nhiên liệu cho các nhà máy. Hiện các Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 duy trì tồn kho than ở mức cao, đầy đủ cho sản xuất. EVNGENCO3 tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp khí, ưu tiên khí nội địa cho phát điện trong thời gian hệ thống cấp khí bảo trì định kỳ vào cuối tháng 8/2026.

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ nên từ đầu năm đến nay các nhà máy nhiệt điện thuộc EVNGENCO3 đã đảm bảo vận hành tin cậy và đáp ứng tốt phương thức vận hành của hệ thống.

Trong khi đó, các nhà máy thủy điện đã thực hiện nghiêm kế hoạch PCLB, TKCN, kiểm tra an toàn các hồ đập; vận hành kiểm thử hệ thống mở cửa điều tiết xả nước các nhà máy, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết và thủy văn tại khu vực xây dựng phương án phát điện, điều tiết nước hiệu quả, đúng quy trình, đồng thời bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du xung quanh các nhà máy, sẵn sàng các biện pháp ứng phó cho mùa mưa bão.

Với các giải pháp kể trên, trong tháng 7/2026, sản lượng điện của EVNGENCO3 đạt 2,32 tỷ kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm là 17,62 tỷ kWh, đạt 105,5% kế hoạch Bộ Công Thương giao. Và EVNGENCO3 đặt mục tiêu sản lượng điện tháng 8/2026 là 2,313 tỷ kWh.