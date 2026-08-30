Phát triển khu công nghiệp, động lực tăng trưởng mới của VRG

TP - Trong hành trình gần một thế kỷ phát triển của ngành Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và hạ tầng. Bên cạnh lĩnh vực trồng, khai thác và chế biến cao su là thế mạnh truyền thống của Tập đoàn; lĩnh vực đầu tư, phát triển khu công nghiệp đang từng bước trở thành một trụ cột tăng trưởng quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho VRG.

Từ những vùng đất gắn bó lâu đời với cây cao su, nhiều khu công nghiệp hiện đại đã và đang hình thành, trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự chuyển mình ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại nhiều địa phương.

Từ lợi thế quỹ đất đến hệ sinh thái khu công nghiệp quy mô lớn

VRG khởi động dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng

Trong quá trình tái cơ cấu và phát triển đa ngành, VRG đã tận dụng hiệu quả lợi thế về quỹ đất rộng lớn và vị trí chiến lược tại nhiều địa phương để phát triển lĩnh vực khu công nghiệp. Ông Lê Thanh Hưng - Tổng Giám đốc VRG, cho biết: “Tập đoàn hiện đang đầu tư vào 06 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi được Chính phủ giao, bao gồm: trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh cao su thiên nhiên; Chế biến gỗ; Sản phẩm công nghiệp cao su; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Trong tổng thể chiến lược phát triển của Tập đoàn, lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được xác định là một trong những trụ cột trọng yếu, vừa góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa tạo động lực tăng trưởng mới, bền vững. Đồng thời, đây cũng là lĩnh vực mũi nhọn để Tập đoàn thực hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong việc tham gia thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trên tinh thần đó, Tập đoàn định hướng phát triển các khu công nghiệp theo mô hình hiện đại - xanh - thông minh - bền vững, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu”.

Một góc Khu công nghiệp Long Khánh

Hiện nay, VRG đang quản lý và khai thác 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.200 ha, tập trung tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Gia Lai. Các khu công nghiệp này đã thu hút hơn 820 nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra khoảng 260.000 việc làm cho người lao động. Không chỉ đóng vai trò là điểm đến của các dự án sản xuất công nghiệp, các khu công nghiệp của VRG còn góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ hiện đại, thúc đẩy phát triển đô thị và nâng cao đời sống người dân tại nhiều địa phương.

Song song đó, Tập đoàn đang tiếp tục triển khai thêm 05 khu công nghiệp đã có chủ trương đầu tư, trong đó Khu công nghiệp Hiệp Thạnh (tỉnh Tây Ninh) đã được khởi công vào ngày 19/12/2025; Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng đang tổ chức triển khai; cùng với các khu công nghiệp Nam Đồng Phú, Bắc Đồng Phú, Minh Hưng 3 dự kiến sẽ sớm được khởi công trong thời gian tới.

Sau khi hoàn thành, hệ thống khu công nghiệp của Tập đoàn sẽ nâng lên 19 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 6.300 ha, tạo nền tảng quan trọng để Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn sở hữu quỹ đất thu hút đầu tư khoảng 1.600 ha đất công nghiệp và 125 ha đất dịch vụ tại các địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp năng động như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Gia Lai và Hải Phòng.

Quỹ đất này được xem là lợi thế lớn giúp VRG tiếp tục mở rộng lĩnh vực khu công nghiệp trong giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế.

Hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh - thông minh - bền vững

Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú với môi trường sản xuất sạch nhiều cây xanh, đã và đang làm hài lòng nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực trong và ngoài nước

Trong bối cảnh phát triển kinh tế gắn liền với yêu cầu bảo vệ môi trường, VRG đang định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo mô hình khu công nghiệp xanh - thông minh - tuần hoàn. Đây được xem là xu hướng phát triển tất yếu của các khu công nghiệp hiện đại trên thế giới, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận hành.

VRG đang triển khai nhiều giải pháp nhằm “xanh hóa” các khu công nghiệp, từ việc phát triển hệ thống cây xanh, tối ưu hóa hạ tầng xử lý nước thải, tiết kiệm năng lượng cho đến ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành. Việc hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái không chỉ giúp nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp chú trọng tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững.

Trong năm 2026, VRG tiếp tục đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng đối với lĩnh vực khu công nghiệp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Trước hết, Tập đoàn sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng và đưa Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 vào vận hành. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến các khu công nghiệp mở rộng sẽ được hoàn tất để sớm triển khai xây dựng và kinh doanh cho thuê lại đất.

Song song đó, VRG sẽ thúc đẩy tiến độ xây dựng hạ tầng tại các khu công nghiệp đang thi công, đồng thời tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng tại các khu công nghiệp hiện hữu. Một nhiệm vụ quan trọng khác là thúc đẩy chủ trương đầu tư các khu và cụm công nghiệp mới trên đất cao su, thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các địa phương để được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quy hoạch phát triển công nghiệp.

Bên cạnh đó, VRG sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và sản xuất bền vững.

Sự phát triển của hệ thống khu công nghiệp do VRG đầu tư không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương. Các khu công nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ và đô thị.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, các khu công nghiệp của VRG tiếp tục được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế.

Với nền tảng vững chắc, tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển bền vững, lĩnh vực khu công nghiệp đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của VRG, góp phần mở ra những cơ hội phát triển mới trong chặng đường phía trước.