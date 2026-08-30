Điện lực miền Nam chủ động phương án, đảm bảo điện an toàn dịp Quốc khánh 2/9

TP - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Để các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí diễn ra an toàn, thuận lợi, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai đồng bộ các phương án, sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo phương án được EVNSPC triển khai, các Công ty Điện lực và đơn vị thành viên được yêu cầu tuyệt đối không thực hiện những công việc phải ngừng hoặc giảm cung cấp điện trong thời gian từ 0h ngày 29/8 đến 24h ngày 2/9, ngoại trừ trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng.

EVNSPC ưu tiên đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định tại các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí trong dịp Quốc khánh 2/9

Các đơn vị đồng thời rà soát, nắm chắc các nguồn điện dự phòng trên địa bàn, trong đó có nguồn máy phát điện của các khách hàng lớn, sẵn sàng huy động khi cần thiết nhằm giảm tải cho hệ thống. Trong trường hợp bắt buộc phải sa thải phụ tải, việc thực hiện phải đảm bảo tính hợp lý, công bằng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, EVNSPC yêu cầu các đơn vị ưu tiên đảm bảo điện cho những địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí chào mừng Quốc khánh 2/9. Các trụ sở cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh; đài phát thanh - truyền hình; bệnh viện và cơ sở sản xuất nước sạch cũng được xác định là những phụ tải cần ưu tiên cấp điện.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026

Để hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục trong suốt kỳ nghỉ lễ, các đơn vị thuộc EVNSPC đang khẩn trương kiểm tra, củng cố lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông dùng riêng, trang thiết bị, vật tư dự phòng và phương tiện phục vụ công tác xử lý sự cố.

EVNSPC yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện và trực ban tăng cường thực hiện chế độ trực 24/24 giờ trong toàn bộ kỳ nghỉ. Các trạm biến áp 110kV được tái lập ca trực nhằm giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng điện và kịp thời xử lý những bất thường phát sinh.

EVNSPC ưu tiên đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định tại các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí trong dịp Quốc khánh 2/9

Trung tâm Điều hành SCADA và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam cũng được bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, đảm bảo phần mềm, mạng máy tính, đường truyền dẫn và hệ thống thông tin liên lạc hoạt động thông suốt, phục vụ công tác điều hành và vận hành hệ thống điện.

Song song với công tác kỹ thuật, EVNSPC chỉ đạo các đơn vị điện lực địa phương phối hợp với chính quyền và lực lượng công an triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các công trình điện.

Ngành điện cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân và khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; đồng thời chủ động phòng ngừa các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện.

EVNSPC lưu ý người dân không bắn các loại pháo giấy tráng kim loại, pháo kim tuyến, pháo bông, pháo sáng hoặc các vật thể có nguy cơ vướng vào đường dây điện, trạm điện. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố lưới điện, mất an toàn cho người dân và ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trong dịp lễ.

Với sự chủ động từ khâu chuẩn bị, vận hành đến trực xử lý sự cố, EVNSPC hướng tới đảm bảo hệ thống điện khu vực phía Nam vận hành an toàn, ổn định, góp phần phục vụ người dân vui chơi, nghỉ lễ và các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra thuận lợi, trọn vẹn.